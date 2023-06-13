Заместитель командующего ВДВ станет новым сенатором от Псковской области

Заместитель командующего ВДВ станет новым сенатором от Псковской областиГубернатор объяснил выбор в пользу Алексея Наумца современными вызовами
Заместитель командующего Воздушно-десантными войсками РФ, бывший командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной дивизии генерал-майор Алексей Наумец станет новым сенатором от Псковской области. Об этом на конференции регионального отделения «Единой России» объявил губернатор Михаил Ведерников.
«Учитывая все современные вызовы, необходимость поддерживать постоянный контакт с Минобороны, наконец, учитывая роль 76-й десантно-штурмовой дивизии в событиях современности, предлагаю сделать выбор в пользу Алексея Васильевича Наумца. Считаю, что такое усиление Псковской области сегодня необходимо», – цитирует Ведерникова официальное региональное «Псковское агентство информации».
«Единая Россия» выдвинула Ведерникова на выборы губернатора Псковской области, которые состоятся в единый день голосования 10 сентября. Он занимает этот пост с 2018 г. При подаче документов в избирательную комиссию кандидат в губернаторы представляет список из трех претендентов на должность сенатора. Кто, помимо Наумца, будет в тройке Ведерникова, на данный момент неизвестно. «Ведомости» направили запрос представителю губернатора.
Алексей Наумец родился 11 февраля 1968 г., окончил Рязанское высшее военное командное училище связи им. Маршала Советского Союза М. В. Захарова в 1990 г.. Служил в ВДВ с 1990 г. по 2003 г. на различных должностях в Белорусском, Сибирском и Северо-Кавказском военных округах. С 2003 г. по 2005 г. был слушателем Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ. Затем в течение двух лет возглавлял штаб 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного, ордена Кутузова полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Командовал 76-й псковской дивизией с 2013 по 2018 г., после чего занял должность заместителя начальника штаба ВДВ. В 2017 г. Наумец входил в тройку лидеров списка «Единой России» на выборах в Псковскую городскую думу, но отказался от мандата и продолжил службу в Вооруженных силах РФ. В апреле 2022 г. был назначен заместителем командующего ВДВ.
Правительство Псковской области в Совете Федерации (СФ) с 25 сентября 2014 г. представляет Елена Бибикова, срок ее полномочий истекает в сентябре текущего года. Она занимает пост заместителя председателя комитета по социальной политике. В 2004 г. Бибикова была избрана в Псковское областное собрание депутатов, где заседала несколько созывов, с 2011 г. занимала пост заместителя председателя.
Политолог Ростислав Туровский сказал «Ведомостям», что налицо тренд на продвижение военных в парламент, что важно и для имиджа власти, и для укрепления армейского лобби. «С этой точки зрения Наумец лучше соответствует требованиям времени, чем Бибикова», – считает он. По мнению главы фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, с одной стороны, шаг Ведерникова укладывается в общую милитаризацию повестки и тезисы о том, что военным везде карьерный зеленый свет.
«С другой, нынешний карьерный рост военных уязвим для критики – поскольку военные действия далеки от завершения, у части граждан могут появиться и вопросы о причинах, по которым одни военные и участники боевых действий оказываются бессрочно привязаны к службе, включая мобилизованных, а другие получают возможность развивать гражданскую карьеру», – пояснил он.
10 июня Михаил Ведерников анонсировал создание в Псковской области оперативных отрядов содействия обороне и безопасности, которые будут помогать силовым структурам при чрезвычайных ситуациях. «Сейчас наша задача – сделать все, чтобы Псковская область была готова к любому развитию событий. В этой части по максимуму используем опыт Белгородчины. Мы давно его внимательно изучаем», – сказал губернатор.
Псковская область граничит с входящими в Евросоюз и НАТО Латвией и Эстонией. Имеющая границу с Украиной Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. Там бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.