Заместитель командующего ВДВ станет новым сенатором от Псковской области

Алексей Наумец родился 11 февраля 1968 г., окончил Рязанское высшее военное командное училище связи им. Маршала Советского Союза М. В. Захарова в 1990 г.. Служил в ВДВ с 1990 г. по 2003 г. на различных должностях в Белорусском, Сибирском и Северо-Кавказском военных округах. С 2003 г. по 2005 г. был слушателем Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ. Затем в течение двух лет возглавлял штаб 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного, ордена Кутузова полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Командовал 76-й псковской дивизией с 2013 по 2018 г., после чего занял должность заместителя начальника штаба ВДВ. В 2017 г. Наумец входил в тройку лидеров списка «Единой России» на выборах в Псковскую городскую думу, но отказался от мандата и продолжил службу в Вооруженных силах РФ. В апреле 2022 г. был назначен заместителем командующего ВДВ.