В Госдуме предложили отменить сразу 25 статей КоАПа

В Госдуме предложили отменить сразу 25 статей КоАПаЭти составы правонарушений депутаты «Новых людей» считают избыточными или неактуальными
Депутаты Госдумы предложили отменить сразу 25 статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Сделать это предлагается «в целях снижения административного давления на граждан и субъекты предпринимательской деятельности». Соответствующий законопроект и сопроводительные документы («Ведомости» с ними ознакомились) направлены в Белый дом для получения официального отзыва правительства, заявил «Ведомостям» лидер фракции «Новые люди» в Госдуме и соавтор поправок Алексей Нечаев.
Наиболее показательной по задумке депутатов стала бы отмена введенной в 2020 г. ст. 20.6.1 КоАПа (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности). «Во время ковида по ней привлекли огромное количество ИП и юрлиц, – отмечает Нечаев. – Чаще наказывали за отсутствие маски у сотрудников: кассиров, продавцов в магазинах. Штрафы сильно били по карманам предпринимателей: их размер для ИП составлял (и составляет. – «Ведомости») от 30 000 до 50 000 руб., для юрлиц – от 100 000 до 300 000 руб.». За период действия ограничений по ст. 20.6.1 КоАПа было привлечено к ответственности более 1 млн ИП и компаний, говорится в пояснительной записке к инициативе. Связанные с коронавирусом ограничения закончились в 2022 г. (Роспотребнадзор сообщил об их снятии летом прошлого года), а Всемирная организация здравоохранения в начале мая 2023 г. констатировала, что пандемия закончилась. Ковид прошел, а удобная формулировка «повышенная готовность» в КоАПе осталась, сетует Нечаев.
Вспомнили депутаты и о нормах кодекса, которые откровенно устарели. В частности, о ст. 14.15.2 и 14.15.3 КоАПа. Они предполагают штрафы за незаконную реализацию билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 г.
Впрочем, основной блок поправок, судя по всему, связан с отменой «дублирующих» норм КоАПа, по которым можно штрафовать предпринимателей.
Какие статьи хотят отменить депутаты «Новых людей»
Предлагается отменить статьи, регулирующие отношения работника с работодателем в части заключения и исполнения коллективного договора, а также об отказе в предоставлении отпуска для участия в выборах; о незаконном занятии народной медициной; о нарушении правил ведения документации на семена сельскохозяйственных растений; об управлении маломерным судном судоводителем без документов; об изготовлении или установке радиоэлектронных средств без специального разрешения; о незаконной реализации билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 г.; о нарушении установленного порядка проведения специальной оценки условий труда; о взаимоотношениях с налоговыми органами и представлении налоговой декларации; об умышленном повреждении или срыве печати, пломбы; о непредставлении или несвоевременном представлении в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров; о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения; об административных правонарушениях в сфере воинского учета.
К примеру, Нечаев и его коллеги по Госдуме предлагают отменить сразу несколько статей КоАПа, касающихся трудовых отношений (5.28. – 5.33. и 5.7), ссылаясь на то, что они исчерпывающе регулируются ст. 5.27 (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) и ст. 5.27.1 (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ) КоАПа. Хотя в каждой из них есть свои нюансы.
Остальные статьи КоАПа, которые не нравятся депутатам «Новых людей», тоже касаются в основном бизнеса. Они хотят отменить административное наказание за непредставление или несвоевременное представление в таможенный орган формы учета перемещения товаров (ст. 19.7.13), обязав ФТС получать информацию о статистическом перемещении товаров не от предпринимателей, а от ФНС в рамках соглашения о межведомственном сотрудничестве.
«В законопроекте указывается на риск двойной ответственности предпринимателей. На самом деле риска двойной ответственности нет, однако есть правовая неопределенность в правоприменительной практике при выборе статей КоАПа», – говорит адвокат Forward Legal Олег Шейкин.
«В условиях санкций в отношении РФ можно создать прекрасные условия для развития бизнеса в различных, в том числе освободившихся, нишах, – говорит управляющий партнер JTLconsulting Юлия Ченцова. – Но для этого предприниматели должны быть сосредоточены на своем деле, а не на том, как бы не нарушить закон и вовремя отправить очередной отчет».
Адвокат Оксана Грикевич сомневается, что поправки как-то облегчат нагрузку на бизнес, хотя в проекте «есть правильные мысли».
Впрочем, над идеей освобождения предпринимателей от избыточной нагрузки власти думают не первый год. О том, чтобы написать новую версию КоАПа, которая не была бы «лоскутным одеялом» (нынешняя версия была впервые принята в 2001 г. и менялась сотни раз), не угрожала бы ни гражданам, ни бизнесу и устраивала бы силовые структуры, начали активно говорить в 2016 г. Был написан проект КоАПа, но до внесения в Госдуму он не дошел.
«Ведомости» направили запрос в Белый дом.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов