В Госдуме предложили отменить сразу 25 статей КоАПа

Наиболее показательной по задумке депутатов стала бы отмена введенной в 2020 г. ст. 20.6.1 КоАПа (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности). «Во время ковида по ней привлекли огромное количество ИП и юрлиц, – отмечает Нечаев. – Чаще наказывали за отсутствие маски у сотрудников: кассиров, продавцов в магазинах. Штрафы сильно били по карманам предпринимателей: их размер для ИП составлял (и составляет. – «Ведомости») от 30 000 до 50 000 руб., для юрлиц – от 100 000 до 300 000 руб.». За период действия ограничений по ст. 20.6.1 КоАПа было привлечено к ответственности более 1 млн ИП и компаний, говорится в пояснительной записке к инициативе. Связанные с коронавирусом ограничения закончились в 2022 г. (Роспотребнадзор сообщил об их снятии летом прошлого года), а Всемирная организация здравоохранения в начале мая 2023 г. констатировала, что пандемия закончилась. Ковид прошел, а удобная формулировка «повышенная готовность» в КоАПе осталась, сетует Нечаев.