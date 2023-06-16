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В Госдуме предложили отменить сразу 25 статей КоАПа

Эти составы правонарушений депутаты «Новых людей» считают избыточными или неактуальными
Александр Тихонов
Павел Бедняков / РИА Новости

Депутаты Госдумы предложили отменить сразу 25 статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Сделать это предлагается «в целях снижения административного давления на граждан и субъекты предпринимательской деятельности». Соответствующий законопроект и сопроводительные документы («Ведомости» с ними ознакомились) направлены в Белый дом для получения официального отзыва правительства, заявил «Ведомостям» лидер фракции «Новые люди» в Госдуме и соавтор поправок Алексей Нечаев.

Наиболее показательной по задумке депутатов стала бы отмена введенной в 2020 г. ст. 20.6.1 КоАПа (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности). «Во время ковида по ней привлекли огромное количество ИП и юрлиц, – отмечает Нечаев. – Чаще наказывали за отсутствие маски у сотрудников: кассиров, продавцов в магазинах. Штрафы сильно били по карманам предпринимателей: их размер для ИП составлял (и составляет. – «Ведомости») от 30 000 до 50 000 руб., для юрлиц – от 100 000 до 300 000 руб.». За период действия ограничений по ст. 20.6.1 КоАПа было привлечено к ответственности более 1 млн ИП и компаний, говорится в пояснительной записке к инициативе. Связанные с коронавирусом ограничения закончились в 2022 г. (Роспотребнадзор сообщил об их снятии летом прошлого года), а Всемирная организация здравоохранения в начале мая 2023 г. констатировала, что пандемия закончилась. Ковид прошел, а удобная формулировка «повышенная готовность» в КоАПе осталась, сетует Нечаев.

Вспомнили депутаты и о нормах кодекса, которые откровенно устарели. В частности, о ст. 14.15.2 и 14.15.3 КоАПа. Они предполагают штрафы за незаконную реализацию билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 г.

Впрочем, основной блок поправок, судя по всему, связан с отменой «дублирующих» норм КоАПа, по которым можно штрафовать предпринимателей.

Какие статьи хотят отменить депутаты «Новых людей»

Предлагается отменить статьи, регулирующие отношения работника с работодателем в части заключения и исполнения коллективного договора, а также об отказе в предоставлении отпуска для участия в выборах; о незаконном занятии народной медициной; о нарушении правил ведения документации на семена сельскохозяйственных растений; об управлении маломерным судном судоводителем без документов; об изготовлении или установке радиоэлектронных средств без специального разрешения; о незаконной реализации билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 г.; о нарушении установленного порядка проведения специальной оценки условий труда; о взаимоотношениях с налоговыми органами и представлении налоговой декларации; об умышленном повреждении или срыве печати, пломбы; о непредставлении или несвоевременном представлении в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров; о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения; об административных правонарушениях в сфере воинского учета.

К примеру, Нечаев и его коллеги по Госдуме предлагают отменить сразу несколько статей КоАПа, касающихся трудовых отношений (5.28. – 5.33. и 5.7), ссылаясь на то, что они исчерпывающе регулируются ст. 5.27 (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) и ст. 5.27.1 (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ) КоАПа. Хотя в каждой из них есть свои нюансы.

Остальные статьи КоАПа, которые не нравятся депутатам «Новых людей», тоже касаются в основном бизнеса. Они хотят отменить административное наказание за непредставление или несвоевременное представление в таможенный орган формы учета перемещения товаров (ст. 19.7.13), обязав ФТС получать информацию о статистическом перемещении товаров не от предпринимателей, а от ФНС в рамках соглашения о межведомственном сотрудничестве.

«В законопроекте указывается на риск двойной ответственности предпринимателей. На самом деле риска двойной ответственности нет, однако есть правовая неопределенность в правоприменительной практике при выборе статей КоАПа», – говорит адвокат Forward Legal Олег Шейкин.

«В условиях санкций в отношении РФ можно создать прекрасные условия для развития бизнеса в различных, в том числе освободившихся, нишах, – говорит управляющий партнер JTLconsulting Юлия Ченцова. – Но для этого предприниматели должны быть сосредоточены на своем деле, а не на том, как бы не нарушить закон и вовремя отправить очередной отчет».

Адвокат Оксана Грикевич сомневается, что поправки как-то облегчат нагрузку на бизнес, хотя в проекте «есть правильные мысли».

Впрочем, над идеей освобождения предпринимателей от избыточной нагрузки власти думают не первый год. О том, чтобы написать новую версию КоАПа, которая не была бы «лоскутным одеялом» (нынешняя версия была впервые принята в 2001 г. и менялась сотни раз), не угрожала бы ни гражданам, ни бизнесу и устраивала бы силовые структуры, начали активно говорить в 2016 г. Был написан проект КоАПа, но до внесения в Госдуму он не дошел.

«Ведомости» направили запрос в Белый дом.

В подготовке статьи участвовал Максим Иванов

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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