Много лет работавший с Валерием Зорькиным Владимир Сивицкий стал судьей Конституционного суда

«Согласно позиции Конституционного суда, назначение и применение смертной казни невозможно, но в то же время нет уверенности в том, что Конституция даже с учетом этих позиций Конституционного суда запрещает выразить законодателю свое отношение к определенным наиболее ужасным безобразным деяниям, оставляя на них эту метку в санкции, при том что эта санкция не может быть применена, согласно позиции Конституционного суда»

ВладимирСивицкий судья КС