Много лет работавший с Валерием Зорькиным Владимир Сивицкий стал судьей Конституционного суда

Много лет работавший с Валерием Зорькиным Владимир Сивицкий стал судьей Конституционного судаДо конца года по возрасту КС может покинуть Гадис Гаджиев, и придется искать ему замену
Совет Федерации назначил одиннадцатым судьей Конституционного суда (КС) кандидата юридических наук, профессора Владимира Сивицкого. Он возглавлял секретариат КС и был заведующим кафедрой конституционного и административного права ВШЭ в Санкт-Петербурге. Кандидатуру Сивицкого предложила президенту Владимиру Путину директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева, сообщил сенаторам председатель КС Валерий Зорькин.
«Он [Сивицкий], можно сказать, в своей карьере вырос в КС. Впервые за 32 года существования КС выдвинута президентом кандидатура человека, который работает в КС. <...> Владимир Александрович сочетает в себе и качества администратора, и качества аналитического, экспертного, научного свойства», – сказал он, добавив, что Сивицкий является автором более 100 научных публикаций.
Перед голосованием сенаторы спрашивали у Сивицкого, почему КС, как они считают, порой «перетягивает полномочия» законодательной власти «путем истолкования» правовых норм. В частности, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина (в 2004–2007 гг. – представитель Госдумы в КС) просила прокомментировать прошлогоднее постановление суда, запрещающее бессрочное расследование уголовных дел без согласия обвиняемых или подозреваемых на прекращение производства по нереабилитирующему основанию.
Сенатора удивило, что КС в этом постановлении не учел принцип: недоказанная виновность тождественна доказанной невиновности. Также Мизулина обратила внимание на то, что КС прямо в мотивировочной части указал общую норму закона и ввел ее в действие с момента вступления в силу решения КС. «Что означает формулирование КС общей нормы закона? Не означает ли теперь, что полномочия законодательной власти теперь принадлежат и КС путем нормативного истолкования положений федеральных законов?» – спросила у кандидата в судьи КС сенатор.
«Согласно позиции Конституционного суда, назначение и применение смертной казни невозможно, но в то же время нет уверенности в том, что Конституция даже с учетом этих позиций Конституционного суда запрещает выразить законодателю свое отношение к определенным наиболее ужасным безобразным деяниям, оставляя на них эту метку в санкции, при том что эта санкция не может быть применена, согласно позиции Конституционного суда»
Сивицкий заметил, что ему, по существу, предлагается оценить постановление КС. По его словам, «в данном случае без временного регулирования законодатель и правоприменитель оказались бы в состоянии неопределенности, как действовать в таких ситуациях».
Аналогичным образом он ответил и на вопрос коллеги Мизулиной по комитету Александра Башкина, который предположил, что КС, признавая нормы неконституционными и отменяя их, «подменяет законодателя и вмешивается в зону его действия». Сивицкий пояснил, что это вынужденная, но необходимая мера. В противном случае правоприменителю пришлось бы использовать нормы в неконституционном виде.
Впрочем, ответы на эти вопросы сенаторов есть в законодательстве, в том числе в новой редакции ст. 125 Конституции. Там уточняется, что КС «является высшим судебным органом конституционного контроля в Российской Федерации, осуществляющим судебную власть посредством конституционного судопроизводства в целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции».
Кандидатуру Сивицкого в ходе тайного голосования поддержал 161 сенатор, двое воздержались. Вакансия судьи КС появилась 27 сентября 2022 г., когда досрочно ушел в отставку Константин Арановский, известный особыми мнениями по вопросам, рассматривавшимся КС (с 2020 г. их публиковать запрещено). Через несколько дней после его отставки КС признал соответствующими Конституции международные договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
48 решений КС
не исполнено законодателями с 2010 г., по данным секретариата КС
Кандидатура Сивицкого на вакантный пост судьи КС была внесена президентом РФ в Совет Федерации 16 мая 2023 г. Он родился в 1974 г. в Москве. С отличием окончил юридический факультет МГУ по специальности «правоведение». В 1999 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Стаж работы Сивицкого по юридической профессии превышает 29 лет, значительная его часть относится к госслужбе.
Он возглавлял аппарат комитета Совета Федерации по вопросам местного самоуправления, работал в аппарате мэра и правительства Москвы первым заместителем начальника управления по связям с органами законодательной и исполнительной власти. 22 года служит в секретариате КС, с 1995 по 2002 г. и с 2008 г. по настоящее время (с сентября 2015 г. – руководитель секретариата). Занимался преподавательской деятельностью в вузах – как совмещая с государственной службой, так и в качестве основной работы в 2006–2008 гг., когда также исполнял обязанности декана факультета права ВШЭ.
После назначения Сивицкого КС, переживший сокращение штата с 19 до 11 судей в результате принятия поправок в Конституцию в 2020 г., полностью укомплектован. Но, вероятно, ненадолго. Судя по всему, следующая отставка судьи КС произойдет до конца лета – 27 августа исполнится 70 лет (это предельный возраст для судьи КС) Гадису Гаджиеву, занимающему свой пост с 1991 г. По сведениям «Ведомостей», в КС не намерены долго оставлять вакансию свободной, хотя формально суд может действовать при кворуме в восемь человек.
Старше Гаджиева только зампред суда Сергей Маврин (71 год) и сам Зорькин (80 лет). Но на них возрастные ограничения не распространяются с 2012 г.