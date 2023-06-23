«Новые люди» планируют выставить кандидата на президентских выборах 2024 года

Партия «Новые люди» планирует принять участие в президентских выборах 2024 г. и выдвинуть своего кандидата. Об этом заявил «Ведомостям» председатель партии и ее думской фракции Алексей Нечаев. «От партии кто-то пойдет на президентские выборы, конечно. Ну если не будет ничего чрезвычайного», – сказал Нечаев. Однако кого именно партия выставит на выборы – он не сказал, добавив, что сейчас это обсуждается.