«Новые люди» планируют выставить кандидата на президентских выборах 2024 года

«Новые люди» планируют выставить кандидата на президентских выборах 2024 годаПартия не хочет пропускать кампанию, чтобы нарастить электоральную базу, говорит эксперт
Партия «Новые люди» планирует принять участие в президентских выборах 2024 г. и выдвинуть своего кандидата. Об этом заявил «Ведомостям» председатель партии и ее думской фракции Алексей Нечаев. «От партии кто-то пойдет на президентские выборы, конечно. Ну если не будет ничего чрезвычайного», – сказал Нечаев. Однако кого именно партия выставит на выборы – он не сказал, добавив, что сейчас это обсуждается.
Нечаев отметил, что сейчас для партии важна кампания по выборам мэра Москвы. На эти выборы «Новые люди» выдвинули вице-спикера Госдумы и давнего соратника Нечаева Владислава Даванкова. Именно на мэрской кампании партия планирует протестировать какие-то положения программы, чтобы потом выставить кандидата на президентские выборы, сказал партийный лидер.
Для «Новых людей» это будет первая президентская кампания. Партия была создана в марте 2020 г. учредителем компании Faberlic Алексеем Нечаевым. В 2021 г. они прошли в Госдуму, набрав 5,32% голосов избирателей – для прохождения нужно было преодолеть барьер в 5%. Она заняла 5-е место, но впервые за 18 лет сформировала новую фракцию в Госдуме (из 13 человек).
Для партии, которая в 2026 г. хочет подтвердить свой результат, полученный на первых парламентских выборах, нельзя «пропускать ход», говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Поэтому для них участие в президентских выборах, которые являются главными выборами в стране, с этой точки зрения важный шаг. Им предстоит продолжать создавать электоральную группу базовой поддержки».
По словам Костина, «Новые люди» работают на прогрессистов, либералов-патриотов, городской электорат и в этой группе конкурируют с «Яблоком», Партией роста, Партией дела (представители этих партий о выдвижении не заявляли). «Понятно, что емкость этой электоральной ниши невысокая, а претендентов много, – говорит он. – Кампания будет плебисцитарной, но партиям парламентской оппозиции позволяет нарастить свой электорат».
Выдвинуть они могут как кого-то из своей партии, так и приглашенного политика, который ассоциируется с их идеологией, добавляет эксперт: «Но тогда и на парламентских выборах 2026 г. им нужно будет кандидата на президентских выборах включать в лидеры списка».
Близкий к администрации президента (АП) собеседник «Ведомостей» говорит, что решение по кандидату будет озвучено после сентябрьских выборов. По словам другого источника, близкого к АП, самым вероятным кандидатом является сам Нечаев. Он может пойти на выборы как представитель партии «креативных предпринимателей».
«Новые люди» могут попытаться провести кампанию, рассчитанную на молодежь, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Такая кампания могла бы повысить явку и не мешала бы кампании основного кандидата. Но очевидного претендента на такую нишу у партии нет». Другой вариант – скорее техническое участие по типу того, как в 2018 г. в выборах принимал участие Борис Титов от Партии роста, говорит эксперт: «Но тогда «Новые люди» просто подтвердят свое существование и не более того».
Президентские выборы должны пройти 17 марта 2024 г. Владимир Путин пока не объявлял о своем выдвижении, но АП уже начала подготовку к кампании. Он станет основным кандидатом, писали «Ведомости». «Единая Россия» обычно поддерживала действующего президента.
Электоральный вес партий
Согласно данным ВЦИОМа, рейтинг «Единой России» сейчас 38,6%, КПРФ – 10,2%, ЛДПР – 9,5%, «Справедливой России» – 5,3%, «Новых людей» – 4,3%. Максимальный рейтинг у «Новых людей» был почти сразу после парламентских выборов 2021 г., в октябре – 8,7%. По данным ФОМа, рейтинг «Новых людей» сейчас составляет лишь 2%.
КПРФ планирует выдвинуть кандидата на выборы в 2024 г., говорил лидер партии Геннадий Зюганов в апреле, но он не называл имя кандидата. В 2018 г. партия выдвигала бизнесмена Павла Грудинина (пропускал выборы Зюганов и в 2004 г., на них ходил Николай Харитонов).
В ноябре 2021 г. секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов на форуме специалистов политических профессий показывал презентацию, в которой среди возможных выдвиженцев от партии были первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и губернатор Орловской области, член президиума ЦК Андрей Клычков. Клычкову, правда, осенью 2023 г. предстоит еще переизбираться на пост главы региона.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в июне говорил, что партия примет участие в президентских выборах 2024 г., о кандидате станет известно осенью. Экс-лидер партии Владимир Жириновский, который умер в 2022 г., пропустил выборы только единожды – в 2004 г.
«Справедливая Россия», как и в 2018 г., не будет выставлять кандидата на президентских выборах – такое решение 20 мая обсудил съезд партии. На выборах партия поддержит кандидатуру Путина.
В 2018 г. в выборах помимо Путина (результат 76,69% голосов), Грудинина (11,77%) и Жириновского (5,65%) участвовала ведущая Ксения Собчак, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, лидер Партии роста Титов, лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин, а также Сергей Бабурин от партии «Российский общенародный союз». Это были первые выборы, на которых действующий президент набрал больше половины голосов от всех избирателей благодаря высокой явке (67,5%).