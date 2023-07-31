Цены на какао-бобы достигли максимума за 10 лет

Рост цен на какао-бобы, безусловно, заденет и Россию тоже, считает гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Тем не менее стоит понимать, что чем больше переработанной продукции производится на территории России, тем меньше страна зависит от ценовых колебаний. Вне территории России цены на какао имеют четкую привязку к иностранной валюте, чаще всего к доллару, поэтому на стоимость продукции влияет не только рост цен на сырье, но и курсовой фактор. По мнению эксперта, основной проблемой, влияющей на рост цен, является сосредоточенность главных производственных мощностей в двух странах – Кот-д’Ивуаре и Гане. Как итог, все проблемы этих стран, в том числе из-за климатических изменений, ведут к повышению цен, заключает Чантурия.