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Губернаторам могут разрешить инициировать антикоррупционные проверки в отношении подчиненных

Такую инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности
Яна Суринская Ярослава Костенко
Евгений Разумный / Ведомости

Министерство труда РФ предлагает наделить губернаторов полномочиями по проведению антикоррупционных проверок в отношении госслужащих или лиц, претендующих на замещение муниципальных должностей. Кроме того, для глав регионов предлагают прописать возможность направлять запросы в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные проводить оперативно-розыскную деятельность в отношении муниципальных и региональных чиновников. Изменения могут быть внесены в закон «О противодействии коррупции».

Инициативу 1 августа поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. «Ведомости» ознакомились с текстом проектной документации. Проект был согласован с МВД, Минюстом, ФСБ и Генпрокуратурой, которая согласовала его с замечаниями. Законопроект в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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