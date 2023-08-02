Губернаторам могут разрешить инициировать антикоррупционные проверки в отношении подчиненных

Министерство труда РФ предлагает наделить губернаторов полномочиями по проведению антикоррупционных проверок в отношении госслужащих или лиц, претендующих на замещение муниципальных должностей. Кроме того, для глав регионов предлагают прописать возможность направлять запросы в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные проводить оперативно-розыскную деятельность в отношении муниципальных и региональных чиновников. Изменения могут быть внесены в закон «О противодействии коррупции».