Элла Памфилова сравнила технологию выдвижения двойников с «птицей фениксом»

При этом ни один из них фамилию в последнее время не менял – этот факт закон обязывает в избирательных документах указывать. Соответствующие поправки по инициативе ЦИК были приняты в марте 2022 г.: если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период избирательной кампании либо в течение года до публикации решения о назначении выборов, в бюллетене обяжут указывать его прежние данные. Это было сделано после того, как в 2021 г. на выборах в Госдуму и заксобрание Санкт-Петербурга против кандидата Бориса Вишневского выдвинули двойников, двое из которых перед началом кампании сменили имена и фамилии, а также сдали похожие фотографии.