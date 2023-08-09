Элла Памфилова сравнила технологию выдвижения двойников с «птицей фениксом»Принятые по инициативе ЦИК поправки не привели к ее искоренению
Председатель Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова раскритиковала ситуацию с кандидатом от партии «Родина» Владимиром Вахтиным, который выдвигается в райсовет Семилукского района Воронежской области: против него выдвинуты сразу семь кандидатов с такой же фамилией. По словам Памфиловой, в ЦИК поступила жалоба от руководителя партии «Родина» Алексея Журавлева. Владимир Вахтин – кандидат от партии, а Александр, Алексей, Анатолий, Антон, Виктор, Евгений и Юрий самовыдвиженцы.
Местный избирком зарегистрировал шестерых из них: под формальные требования они попадали. «Вот так вот нашли политтехнологи, видимо, чем-то привлекли этих людей, далеких от политики, чтобы фактически дезавуировать, видимо, уважаемого, пользующегося авторитетом человека от уважаемой, кстати, партии», – заявила Памфилова на заседании ЦИК. Двойников на этих выборах выдвинули также кандидатам от «Родины» по округу № 7 Максиму Бочарову, по округу № 5 – Александру Шевелюхину, по округу № 4 – Максиму Клепикову. По словам Журавлева, трое из четырех кандидатов от «Родины» в настоящее время являются действующими депутатами представительных органов.
При этом ни один из них фамилию в последнее время не менял – этот факт закон обязывает в избирательных документах указывать. Соответствующие поправки по инициативе ЦИК были приняты в марте 2022 г.: если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период избирательной кампании либо в течение года до публикации решения о назначении выборов, в бюллетене обяжут указывать его прежние данные. Это было сделано после того, как в 2021 г. на выборах в Госдуму и заксобрание Санкт-Петербурга против кандидата Бориса Вишневского выдвинули двойников, двое из которых перед началом кампании сменили имена и фамилии, а также сдали похожие фотографии.
«Опять, как феникс уже с новыми перьями, в новом окрасе, возникает проблема двойников. Мы с вами приложили неимоверные усилия, были приняты поправки, чтобы уж как-то были преданы общественной анафеме эти грязные политтехнологии. Нет, они все равно находят лазейки», – заявила Памфилова. При этом она признала, что формально закон не нарушен. Бороться с проблемой глава ЦИК предложила «общественным порицанием»: «Страна должна знать имена тех политтехнологов, кто предлагает эти гнусные, грязные технологии. Наверное, мы с вами все-таки заведем такой черный список тех, кто этим занимается».
Работающий на региональных выборах политтехнолог на условиях анонимности пояснил, что смена фамилии при такой технологии использовалась далеко не всегда: «Человека с простой фамилией проще просто найти, он формально выдвигается и совершенно не ведет кампанию без последствий для себя».
Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что с правовой точки зрения бороться с двойниками крайне сложно. Наиболее эффективным способом борьбы с двойниками все еще является ситуация, при которой реальный кандидат находит и предоставляет доказательства, что ему пытаются подражать. Пока можно полагаться только на институт репутации, заключил Макаркин. В условиях конкурентных выборов двойники позволяют распылить электорат, говорит политолог Александр Немцев. Такая технология позволяет запутать людей, а 1,5–2% ошибок, которые допускают избиратели, порой являются решающими. «Эта технология эффективна только в условиях конкурентных выборов. Что касается списка «черных политических консультантов» – это все из области фантастики», – считает Немцев. По его словам, уже есть действующее законодательство, которое описывает «правила игры», а все остальное – это «политические манипуляции».