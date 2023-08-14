Скандалы вокруг Трампа не помогают его оппоненту Десантису

Скандалы вокруг Трампа не помогают его оппоненту ДесантисуРазрыв между ними по прежнему огромен
Экс-президент США Дональд Трамп продолжает оставаться с большим отрывом лидирующим претендентом на выборы 2024 г. от республиканской партии. Его главный соперник, губернатор Флориды Рон Десантис, существенно отстает. По данным агрегатора опросов Real Clear Politics (RCP) от 10 августа, в пользу Трампа высказываются 54,2% избирателей-республиканцев. А голосовать за Десантиса готовы лишь 15,1%. Для сравнения, опрос от Reuters/Ipsos, проводившийся 2 августа – в день выдвижения Трампу обвинения по штурму Капитолия, – зафиксировал рейтинг поддержки экс-президента на уровне в 47% при 13% у Десантиса. При этом ранее рейтинги Десантиса были даже выше. По данным RCP, в день объявления о своем участии в президентской гонке 25 мая флоридский губернатор пользовался симпатиями 21,3% избирателей-республиканцев при 53,9% у Трампа.
Десантис испытывает трудности в проведении собственной избирательной кампании. Как сообщает агентство Reuters, только за последние три недели в штабе Десантиса произошли две кадровые перестановки. 8 августа была произведена замена руководителя кампании – вместо давней соратницы Десантиса Дженерры Пек, которая работала на этом посту с выдвижения флоридского губернатора, штаб возглавил другой его помощник, Джеймс Утмайер. Эта и прочие перестановки, как сообщает Reuters, нервируют спонсоров Десантиса и смущают его соратников, которые жалуются на отсутствие четкого видения будущего.
На сегодняшний день Трамп является бесспорным лидером республиканцев, видимую конкуренцию ему может составить только Десантис, отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Но сам Десантис, похоже, уже выработал свой ресурс. По мнению эксперта, 44-летний флоридский губернатор является весьма молодым политиком, который мало известен за пределами Флориды и южных штатов, что и сказывается на его рейтингах. В целом же избирательная гонка в США развивается беспрецедентно – попытки противодействия Трампу настолько масштабны, что процесс выборов вряд ли можно будет назвать нормальным, говорит Васильев.
Спецпрокурор займется Байденом
11 августа министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил, что расследование в отношении сына президента Джо Байдена Хантера передается спецпрокурору, которым станет прокурор из штата Дэлавер Дэвид Уайсс. Как сообщил Reuters высокопоставленный источник в демократической партии, назначение спецпрокурора может серьезно и негативно повлиять на переизбрание Байдена.
Рон Десантис – единственный человек в республиканской партии, который может бросить серьезный вызов Трампу, согласен эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов. Но пока этого не происходит, хотя надежды на Десантиса возлагала часть республиканцев, которые недовольны кандидатурой Трампа. Изначально Десантис представал перед избирателями как более цивилизованная версия Трампа, все так же способная на радикальные высказывания. При этом Десантис не имел за собой шлейфа сексуальных скандалов, а его более взвешенное поведение позволяло привлечь симпатии религиозных республиканцев. Тем не менее разрыв между Трампом и Десантисом колоссальный, и сейчас Десантис активно пытается привлечь на свою сторону жителей штата Айова, чтобы на первом этапе праймериз в январе будущего года одержать победу и показать себя как избираемую альтернативу Трампу. По словам Наумова, республиканская партия все еще остается партией Дональда Трампа, популярность которого только увеличилась после уголовных обвинений, так что шансов у Десантиса крайне мало.