Скандалы вокруг Трампа не помогают его оппоненту Десантису

Рон Десантис – единственный человек в республиканской партии, который может бросить серьезный вызов Трампу, согласен эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов. Но пока этого не происходит, хотя надежды на Десантиса возлагала часть республиканцев, которые недовольны кандидатурой Трампа. Изначально Десантис представал перед избирателями как более цивилизованная версия Трампа, все так же способная на радикальные высказывания. При этом Десантис не имел за собой шлейфа сексуальных скандалов, а его более взвешенное поведение позволяло привлечь симпатии религиозных республиканцев. Тем не менее разрыв между Трампом и Десантисом колоссальный, и сейчас Десантис активно пытается привлечь на свою сторону жителей штата Айова, чтобы на первом этапе праймериз в январе будущего года одержать победу и показать себя как избираемую альтернативу Трампу. По словам Наумова, республиканская партия все еще остается партией Дональда Трампа, популярность которого только увеличилась после уголовных обвинений, так что шансов у Десантиса крайне мало.