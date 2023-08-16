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Иранские власти возбудили уголовное дело против экс-президента страны Хасана Роухани

Его обвиняют в валютных махинациях и коррупции
Нурлан Гасымов
Хасан Роухани, бывший президент Ирана / АР

Специальная прокуратура по делам духовенства Ирана возбудила несколько уголовных дел против экс-президента Хасана Роухани по статье о мошенничестве и коррупции. Он должен будет ответить на ряд вопросов перед судом, передает слова официального представителя судебной власти Масуда Сетайеши агентство Isna. Подробностей дела чиновник не сообщил.

Представитель судебной власти отметил, что дело Роухани не будет рассматриваться в рамках общегражданской юрисдикции, поскольку бывший президент по сей день является священнослужителем. Политик-реформатор и один из соавторов ядерной сделки (заключена в 2015 г. при посредничестве пятерки членов Совбеза ООН и Германии) занимал пост главы государства два срока – с 2013 г. по август 2021 г. В августе 2021 г. его сменил нынешний президент Эбрагим Раиси. В годы президентства Роухани с декабря 2017 г. по январь 2018 г. в Иране прошли масштабные антиправительственные протесты, вызванные резким ухудшением социально-экономического положения в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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