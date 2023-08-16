Иранские власти возбудили уголовное дело против экс-президента страны Хасана Роухани

Представитель судебной власти отметил, что дело Роухани не будет рассматриваться в рамках общегражданской юрисдикции, поскольку бывший президент по сей день является священнослужителем. Политик-реформатор и один из соавторов ядерной сделки (заключена в 2015 г. при посредничестве пятерки членов Совбеза ООН и Германии) занимал пост главы государства два срока – с 2013 г. по август 2021 г. В августе 2021 г. его сменил нынешний президент Эбрагим Раиси. В годы президентства Роухани с декабря 2017 г. по январь 2018 г. в Иране прошли масштабные антиправительственные протесты, вызванные резким ухудшением социально-экономического положения в стране.