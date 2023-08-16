Иранские власти возбудили уголовное дело против экс-президента страны Хасана Роухани

Иранские власти возбудили уголовное дело против экс-президента страны Хасана РоуханиЕго обвиняют в валютных махинациях и коррупции
Специальная прокуратура по делам духовенства Ирана возбудила несколько уголовных дел против экс-президента Хасана Роухани по статье о мошенничестве и коррупции. Он должен будет ответить на ряд вопросов перед судом, передает слова официального представителя судебной власти Масуда Сетайеши агентство Isna. Подробностей дела чиновник не сообщил.
Представитель судебной власти отметил, что дело Роухани не будет рассматриваться в рамках общегражданской юрисдикции, поскольку бывший президент по сей день является священнослужителем. Политик-реформатор и один из соавторов ядерной сделки (заключена в 2015 г. при посредничестве пятерки членов Совбеза ООН и Германии) занимал пост главы государства два срока – с 2013 г. по август 2021 г. В августе 2021 г. его сменил нынешний президент Эбрагим Раиси. В годы президентства Роухани с декабря 2017 г. по январь 2018 г. в Иране прошли масштабные антиправительственные протесты, вызванные резким ухудшением социально-экономического положения в стране.