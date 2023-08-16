В регионах заканчиваются жеребьевки по распределению мест участников голосования в бюллетенях

В регионах заканчиваются жеребьевки по распределению мест участников голосования в бюллетеняхОппозиция недовольна их результатами в Ульяновской области и Калмыкии
В большинстве регионов, где 10 сентября пройдут выборы депутатов заксобраний, прошли жеребьевки по распределению мест участников голосования в бюллетенях – исключением стали новые регионы, где жеребьевку еще не проводили. В Ульяновской области и Калмыкии КПРФ и «Справедливую Россию – За правду» (СРЗП) соответственно не устроили результаты процедуры: коммунисты заняли четвертую позицию, справороссы – шестую.
В Ульяновской области, где КПРФ имеет сильные позиции (губернатор Алексей Русских – член ЦК компартии), первая позиция в бюллетене 1 августа досталась «Коммунистам России» – партии, которую КПРФ считает своим спойлером. Причем это происходит третью подряд региональную кампанию, написал в своем Telegram-канале первый секретарь обкома депутат Госдумы Алексей Куринный.