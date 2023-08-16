В регионах заканчиваются жеребьевки по распределению мест участников голосования в бюллетенях

В большинстве регионов, где 10 сентября пройдут выборы депутатов заксобраний, прошли жеребьевки по распределению мест участников голосования в бюллетенях – исключением стали новые регионы, где жеребьевку еще не проводили. В Ульяновской области и Калмыкии КПРФ и «Справедливую Россию – За правду» (СРЗП) соответственно не устроили результаты процедуры: коммунисты заняли четвертую позицию, справороссы – шестую.