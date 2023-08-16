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В регионах заканчиваются жеребьевки по распределению мест участников голосования в бюллетенях

Оппозиция недовольна их результатами в Ульяновской области и Калмыкии
Александр Тихонов
Первая позиция в бюллетене досталась «Коммунистам России» / Евгений Разумный / Ведомости

В большинстве регионов, где 10 сентября пройдут выборы депутатов заксобраний, прошли жеребьевки по распределению мест участников голосования в бюллетенях – исключением стали новые регионы, где жеребьевку еще не проводили. В Ульяновской области и Калмыкии КПРФ и «Справедливую Россию – За правду» (СРЗП) соответственно не устроили результаты процедуры: коммунисты заняли четвертую позицию, справороссы – шестую.

В Ульяновской области, где КПРФ имеет сильные позиции (губернатор Алексей Русских – член ЦК компартии), первая позиция в бюллетене 1 августа досталась «Коммунистам России» – партии, которую КПРФ считает своим спойлером. Причем это происходит третью подряд региональную кампанию, написал в своем Telegram-канале первый секретарь обкома депутат Госдумы Алексей Куринный.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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