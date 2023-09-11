Как в России отрепетировали противостояние западному вмешательству в выборы-2024

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов без промедлений пояснил, с чем связаны такие действия со стороны западных стран. «Они пытаются расширить диапазон вмешательства. Сегодня в США всерьез обсуждается тема, как им развалить БРИКС через в том числе вмешательство во внутренние дела стран – членов БРИКС. И это они делают на фоне того усиления, которое явно прослеживается в части БРИКС на международной арене», – сказал сенатор. Также идут попытки «ментального сдвига» российских граждан на теме того, что в стране якобы неправильные избирательная система и органы власти – с прицелом на 2024 г., убежден он. Климов подчеркнул, что шансов расколоть государство и общество нет, поскольку «стабильность политической системы только крепнет».