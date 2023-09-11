Как в России отрепетировали противостояние западному вмешательству в выборы-2024

Как в России отрепетировали противостояние западному вмешательству в выборы-2024За два года иностранные IT-компании оштрафованы более чем на 21 млрд руб. за противоправный контент
Российские выборы подверглись беспрецедентной атаке со стороны недружественных стран, объявили в Центризбиркоме. Впрочем, хотя в комиссии заверили, что абсолютно все удалось «легко отразить», это было «только начало» и «репетиция перед выборами президента в 2024 г.». «С каждой новой атакой становимся только сильнее», – предупредил член ЦИК Игорь Борисов.
По его словам, это голосование отличилось тем, что западные оппоненты переключились на угрозы общественникам. «В эти дни на мобильные телефоны наших хороших друзей из Общественной палаты – великолепных специалистов и правозащитников – стали поступать сообщения с угрозами и запугиваниями. Потому что они активно занимались вопросами мониторинга и наблюдения на избирательных участках», – заявил он. Сами члены палаты, в свою очередь, провели анализ и рассчитали целый индекс информационного давления на российские выборы.
Несказанно высокий уровень по сравнению с другими годами, по данным Борисова, замечен в количестве публикаций иностранных СМИ о выборах в России – их число с 1 сентября превышает несколько сотен, а наибольший поток негатива зафиксирован со стороны так называемых англосакских стран. «Фактически созданы международные фабрики фейков <...> Можно уверенно утверждать, что давление на выборы впервые организуется и контролируется государственными структурами стран Запада и НАТО», – резюмировал он.
Зарубежные оппоненты пытаются работать с нашим населением, втягивая граждан в «темные делишки», считает член ЦИК. Борисов гордо заявил, что на текущий день в системе избирательной комиссии нет ни одного иностранного агента: потому что это запрещает закон об иноагентах. При этом, два иноагента, уведомив избирком, участвовали в выборах в качестве кандидатов. На этапе регистрации кандидатов, по словам члена комиссии, были выявлены попытки скрыть свою аффилированность с иностранными резидентами, но комиссии их выявили. Стоит отметить, что список лиц, аффилированных с иностранными агентами, для публичного просмотра закрыт.
В заключение Борисов рассказал, что с начала трехдневного голосования было заблокировано около 30 000 атак на ресурсы ДЭГ с территории государств, совершающих недружественные действия.
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов без промедлений пояснил, с чем связаны такие действия со стороны западных стран. «Они пытаются расширить диапазон вмешательства. Сегодня в США всерьез обсуждается тема, как им развалить БРИКС через в том числе вмешательство во внутренние дела стран – членов БРИКС. И это они делают на фоне того усиления, которое явно прослеживается в части БРИКС на международной арене», – сказал сенатор. Также идут попытки «ментального сдвига» российских граждан на теме того, что в стране якобы неправильные избирательная система и органы власти – с прицелом на 2024 г., убежден он. Климов подчеркнул, что шансов расколоть государство и общество нет, поскольку «стабильность политической системы только крепнет».
Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев обратил внимание на фиксацию «западной пропаганды» на подростках. Глава думского комитета по безопасности подчеркнул, что подростки 12 лет и старше в текущий момент являются главной мишенью – именно им предстоит через несколько лет участвовать в голосовании и быть кандидатами.
Пискарев также отметил, что нынешние выборы замыкают для Запада цикл тренировок по деструктивному воздействию на российские выборы перед президентскими. «За этот период было апробированы масса методов манипулятивного воздействия на избирателей и множество технологий дестабилизации внутренней обстановки у нас в стране», – заявил парламентарий. Речь идет об «идеологических диверсиях с Запада» в отношении всей избирательной системы.
Возглавляющий управление контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев выступил с докладом о борьбе ведомства с «дестабилизирующей информации». За последние два года, по данным Зайцева, российские суды оштрафовали иностранные IT-площадки более чем на 21 млрд руб. за неудаление запрещенного контента. Кроме штрафов за отказ удалить противоправную информацию, компаниям назначаются оборотные штрафы (20% выручки). По его словам, на иноагентов за отсутствие маркировки уже наложены штрафы общей суммой около 23 млн руб.