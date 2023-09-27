Газета
Политика

День присоединения новых регионов отметят концертом на Красной площади

Он состоится 29 сентября, а 30 сентября пройдут и иные мероприятия в России
Максим Иванов
Evgenia Novozhenina / Reuters

На Красной площади 29 сентября состоится концерт, посвященный годовщине присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом «Ведомостям» сказали два осведомленных источника. Анонс концерта дал в своей группе VK Всероссийский межнациональный союз молодежи, образованный при Минобрнауки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил празднование годовщины (без точной даты), но по поводу участия Владимира Путинат сообщил, что график будет уточняться.

В 2022 г. Путин участвовал в концерте 30 сентября. В этот день в прошлом году в Кремле состоялась церемония подписания договоров о принятии в Россию новых субъектов.

Законом уже установили памятную дату: 30 сентября – День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Инициативу президент внес в Госдуму 12 сентября. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что «данное событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие». Госдума приняла закон 19 сентября, 25 сентября его поддержал Совет Федерации.

«Единая Россия», а также «Молодая гвардия «Единой России» (МГЕР) ко дню присоединения новых регионов проведут по всей стране патриотические мероприятия – концерты, митинги, автопробеги, фотовыставки, сообщил представитель пресс-службы партии. В Москве единороссы организуют экспозицию, «посвященную работе с подшефными регионами». В Красноярске активисты МГЕР выстроятся в число 89, равное количеству субъектов России. До присоединения четырех регионов их было 85.

Участники МГЕР из Тульской, Воронежской и Белгородской областей в ЛНР проведут выставку в память о молодогвардейцах, привезут для детей 100 кг тульских пряников, а жителям республики будут раздавать ленточки с российским триколором. Сенатор от ЛНР и замсекретаря генсовета «Единой России» Дарья Лантратова сообщила, что жители этих территорий веками «ассоциировали себя с Россией» и сейчас произошло «восстановление исторической справедливости».

Установление памятной даты 30 сентября и его празднование являются частью общественной интеграции регионов, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Поскольку кроме экономических, юридических и политических аспектов интеграции этих регионов в состав России есть еще идеологический и содержательный аспекты, которые формируют общественное мнение к происходящему». Он напоминает, что не только результаты референдумов показали поддержку присоединения этих субъектов к России, но и опросы ФОМа показывали, что россияне поддерживают присоединение этих регионов. В октябре 2022 г., согласно опросу ФОМа, 78% россиян высказывались за вхождение четырех субъектов в состав России.

Глава ВЦИОМа Валерий Федоров рассказал «Ведомостям», что недавно соцслужба замеряла отношение к присоединению и за год оно не изменилось. «Ни противников не прибавилось, ни сторонников не убавилось. Сторонников примерно три четверти было и осталось. Так что какого-то мощного импульса от праздников не стоит ожидать, отношение уже сформировалось», – считает Федоров. Праздники, по его словам, скорее играют «роль символического подкрепления сложившегося социального порядка – тем и важны». «Они скорее подтверждают статус-кво, чем меняют его», – считает он.

Памятные даты нередко использовались для государственных целей. Например, в годовщину присоединения Крыма, 18 марта, проводились выборы президента. Такие же примеры есть и на региональном уровне, напомнил политолог Александр Немцев: например, 23 марта отмечается День конституции Чеченской республики. «Этот день в республике выходной и широко отмечается. Считается, что в этот день Чечня сделала свой выбор, положила конец войне», – пояснил Немцев.

В подготовке статьи участвовала Екатерина Гробман

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных