День присоединения новых регионов отметят концертом на Красной площади

День присоединения новых регионов отметят концертом на Красной площадиОн состоится 29 сентября, а 30 сентября пройдут и иные мероприятия в России
На Красной площади 29 сентября состоится концерт, посвященный годовщине присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом «Ведомостям» сказали два осведомленных источника. Анонс концерта дал в своей группе VK Всероссийский межнациональный союз молодежи, образованный при Минобрнауки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил празднование годовщины (без точной даты), но по поводу участия Владимира Путинат сообщил, что график будет уточняться.
В 2022 г. Путин участвовал в концерте 30 сентября. В этот день в прошлом году в Кремле состоялась церемония подписания договоров о принятии в Россию новых субъектов.
Законом уже установили памятную дату: 30 сентября – День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Инициативу президент внес в Госдуму 12 сентября. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что «данное событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие». Госдума приняла закон 19 сентября, 25 сентября его поддержал Совет Федерации.
«Единая Россия», а также «Молодая гвардия «Единой России» (МГЕР) ко дню присоединения новых регионов проведут по всей стране патриотические мероприятия – концерты, митинги, автопробеги, фотовыставки, сообщил представитель пресс-службы партии. В Москве единороссы организуют экспозицию, «посвященную работе с подшефными регионами». В Красноярске активисты МГЕР выстроятся в число 89, равное количеству субъектов России. До присоединения четырех регионов их было 85.
Участники МГЕР из Тульской, Воронежской и Белгородской областей в ЛНР проведут выставку в память о молодогвардейцах, привезут для детей 100 кг тульских пряников, а жителям республики будут раздавать ленточки с российским триколором. Сенатор от ЛНР и замсекретаря генсовета «Единой России» Дарья Лантратова сообщила, что жители этих территорий веками «ассоциировали себя с Россией» и сейчас произошло «восстановление исторической справедливости».
Установление памятной даты 30 сентября и его празднование являются частью общественной интеграции регионов, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Поскольку кроме экономических, юридических и политических аспектов интеграции этих регионов в состав России есть еще идеологический и содержательный аспекты, которые формируют общественное мнение к происходящему». Он напоминает, что не только результаты референдумов показали поддержку присоединения этих субъектов к России, но и опросы ФОМа показывали, что россияне поддерживают присоединение этих регионов. В октябре 2022 г., согласно опросу ФОМа, 78% россиян высказывались за вхождение четырех субъектов в состав России.
Глава ВЦИОМа Валерий Федоров рассказал «Ведомостям», что недавно соцслужба замеряла отношение к присоединению и за год оно не изменилось. «Ни противников не прибавилось, ни сторонников не убавилось. Сторонников примерно три четверти было и осталось. Так что какого-то мощного импульса от праздников не стоит ожидать, отношение уже сформировалось», – считает Федоров. Праздники, по его словам, скорее играют «роль символического подкрепления сложившегося социального порядка – тем и важны». «Они скорее подтверждают статус-кво, чем меняют его», – считает он.
Памятные даты нередко использовались для государственных целей. Например, в годовщину присоединения Крыма, 18 марта, проводились выборы президента. Такие же примеры есть и на региональном уровне, напомнил политолог Александр Немцев: например, 23 марта отмечается День конституции Чеченской республики. «Этот день в республике выходной и широко отмечается. Считается, что в этот день Чечня сделала свой выбор, положила конец войне», – пояснил Немцев.
В подготовке статьи участвовала Екатерина Гробман