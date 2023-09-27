День присоединения новых регионов отметят концертом на Красной площади

Установление памятной даты 30 сентября и его празднование являются частью общественной интеграции регионов, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Поскольку кроме экономических, юридических и политических аспектов интеграции этих регионов в состав России есть еще идеологический и содержательный аспекты, которые формируют общественное мнение к происходящему». Он напоминает, что не только результаты референдумов показали поддержку присоединения этих субъектов к России, но и опросы ФОМа показывали, что россияне поддерживают присоединение этих регионов. В октябре 2022 г., согласно опросу ФОМа, 78% россиян высказывались за вхождение четырех субъектов в состав России.