Американские сенаторы впервые с 2019 года приехали в Китай

По прибытии Шумер заявил о готовности США «соревноваться с Китаем», но подчеркнул, что в Вашингтоне не хотят конфликта. Сенатор также огласил опасения американского бизнеса, работающего в Китае. Он заметил, что компании из США обеспокоены несправедливым отношением к себе со стороны китайских властей. Кроме того, в повестке дня могут оказаться вопросы, связанные с соблюдением прав человека, борьбой с контрабандой фентанила в США и потенциальными зонами сотрудничества между двумя странами. В планы группы также входит встреча с главой КНР Си Цзиньпином.