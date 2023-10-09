Американские сенаторы впервые с 2019 года приехали в Китай

Американские сенаторы впервые с 2019 года приехали в КитайИх цель – стабилизация отношений двух стран
Делегация сената США во главе с лидером сенатского большинства Чаком Шумером прибыла в Шанхай 7 октября. Визит в Китай – один из пунктов азиатского турне законодателей, в рамках которого также планируется посетить Южную Корею и Японию. Это первая поездка делегации конгресса США в КНР с 2019 г.
По прибытии Шумер заявил о готовности США «соревноваться с Китаем», но подчеркнул, что в Вашингтоне не хотят конфликта. Сенатор также огласил опасения американского бизнеса, работающего в Китае. Он заметил, что компании из США обеспокоены несправедливым отношением к себе со стороны китайских властей. Кроме того, в повестке дня могут оказаться вопросы, связанные с соблюдением прав человека, борьбой с контрабандой фентанила в США и потенциальными зонами сотрудничества между двумя странами. В планы группы также входит встреча с главой КНР Си Цзиньпином.
Американских гостей встретил секретарь шанхайского горкома Чэнь Цзинин. По данным Associated Press, чиновник ограничился высказываниями о потенциале «здоровых и стабильных» американо-китайских отношений, которые, по его словам, были бы выгодны всему миру. Также Цзинин упомянул, что в Шанхае ведут деятельность 5640 американских компаний, и подчеркнул готовность обсуждать развитие торговых отношений.
При этом за день до прилета сенаторов, 6 октября, минторг США внес 42 китайских юрлица в санкционный список. На сайте ведомства указано, что эти компании продавали поставщикам, «связанным с российским ВПК», интегральные схемы американского происхождения.
Американо-китайские отношения резко обострились в феврале 2023 г. после инцидента с проникновением в воздушное пространство США китайского аэростата. В Вашингтоне утверждали, что он выполнял функцию шара-шпиона, из-за чего президент Джо Байден отдал приказ о сбитии аппарата. Далее последовали взаимные санкции и отмена планируемых с ноября 2022 г. (со встречи Байдена и Си на Бали) визитов высокопоставленных членов американской администрации в Китай. Но летом диалог между Вашингтоном и Пекином стал постепенно восстанавливаться.
В июне Пекин посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, в июле туда отправились глава американского минфина Джаннет Йеллен и специальный посланник президента США по климату Джон Керри. Также в июле прошла встреча между Генри Киссинджером и Си. В начале сентября Китай посетила и министр торговли США Джина Раймондо. 16–17 сентября прошли переговоры советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана с министром иностранных дел Китая Ван И на Мальте. Последняя встреча китайских и американских официальных лиц (госсекретаря Энтони Блинкена и зампреда КНР Хань Чжэна) состоялась 18 сентября в Нью-Йорке.
Американские сенаторы представляют регионы с разной степенью вовлечения в отношения с КНР и некоторые из них зависят от Пекина весьма сильно, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Политикам важно показать таким визитом, что они заботятся об экономике своего штата, добавляет он. При этом одной из целей поездки миссии Шумера может быть попытка властей США задействовать еще и канал парламентской связи с КНР.
Си ранее принимал у себя подобные делегации, так как китайцы не были заинтересованы в ухудшении отношений с США, подчеркивает Кашин. Но в настоящий момент отношения КНР и США ухудшились настолько, что он может посчитать встречу с сенаторами США бессмысленной, говорит Кашин.
В нынешней ситуации администрация Байдена посылает Пекину ряд сигналов о нежелании обострять межгосударственные отношения, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Шумер – идеально подходящий для этой цели человек. Представляя в сенате Нью-Йорк, он вовсе не идеологический политик, а скорее брокер, который готов участвовать в разнообразных сделках, добавляет Васильев.
С учетом происходящего на Украине и Ближнем Востоке главной целью США наверняка становится не позволить КНР воспользоваться окном возможностей и перейти к эскалации конфликта вокруг Тайваня, считает эксперт.
Получится ли у миссии Шумера донести до китайцев, что худой мир лучше доброй ссоры, пока большой вопрос, считает аналитик. Экономически же для Вашингтона сейчас важно не допустить сокращения дешевого импорта из Китая, так как это может спровоцировать наступление рецессии в США.