Дмитрий Рогозин войдет в состав комитета Совфеда по обороне и безопасности

Соответствующие изменения, по словам Тимченко, одобрил комитет СФ по обороне. Кадровый вопрос включен в проект повестки дня 552-го заседания верхней палаты парламента, которое состоится 11 октября. Бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами России (ВКС) генерал-полковник Бондарев, представляющий в СФ правительство Кировской области, возглавлял комитет по обороне и безопасности с 27 сентября 2017 г. Он стал первым сенатором, делегированным в верхнюю палату парламента, минуя ценз оседлости (представитель региона в СФ должен проживать на территории данного субъекта в течение пяти лет, непосредственно предшествовавших выдвижению, или в совокупности 20 лет). Это требование было отменено для генералов в июне 2017 г.