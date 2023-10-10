Дмитрий Рогозин войдет в состав комитета Совфеда по обороне и безопасности

Дмитрий Рогозин войдет в состав комитета Совфеда по обороне и безопасностиЭкс-глава ФТС Владимир Булавин возглавит комитет вместо Виктора Бондарева
Экс-глава «Роскосмоса», бывший вице-премьер России Дмитрий Рогозин, назначенный сенатором от правительства Запорожской области 23 сентября, войдет в состав комитета Совета Федерации (СФ) по обороне и безопасности. Председателем комитета станет бывший руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин, 19 сентября делегированный в верхнюю палату парламента губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. Об этом «Ведомостям» сообщил председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Нынешний глава оборонного комитета Совфеда Герой России Виктор Бондарев станет первым заместителем председателя.
Соответствующие изменения, по словам Тимченко, одобрил комитет СФ по обороне. Кадровый вопрос включен в проект повестки дня 552-го заседания верхней палаты парламента, которое состоится 11 октября. Бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами России (ВКС) генерал-полковник Бондарев, представляющий в СФ правительство Кировской области, возглавлял комитет по обороне и безопасности с 27 сентября 2017 г. Он стал первым сенатором, делегированным в верхнюю палату парламента, минуя ценз оседлости (представитель региона в СФ должен проживать на территории данного субъекта в течение пяти лет, непосредственно предшествовавших выдвижению, или в совокупности 20 лет). Это требование было отменено для генералов в июне 2017 г.
Рогозин покинул должность генерального директора «Роскосмоса» в июле 2022 г. Он руководил госкорпорацией более четырех лет. Его место занял бывший вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Юрий Борисов. Булавин возглавлял ФТС в 2016–2023 гг. До этого на протяжении четырех лет он был полпредом президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. В СФ Булавин заменил члена комитета по социальной политике Александра Гусаковского.
К вопросам ведения комитета СФ по обороне и безопасности относятся: правовое регулирование внутренней и внешней безопасности, военного строительства, охраны и защиты государственной границы, финансирования военной организации государства, поддержания правопорядка и законности. Особое внимание уделяется правовому обеспечению развития оборонно-промышленного комплекса, реформирования Вооруженных сил, включая улучшение социальной защищенности военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, борьбы с терроризмом и организованной преступностью.