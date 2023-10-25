Госдума рассмотрит отказ от индексации зарплат госслужащих на год

Госдума рассмотрит отказ от индексации зарплат госслужащих на годКо второму чтению обсуждается возможность исключить из-под действия инициативы военнослужащих
Госдума 25 октября в первом чтении рассмотрит законопроект, который позволит не индексировать в 2024 г. оклады судей, госслужащих, сотрудников полиции, военнослужащих и др. Эту инициативу правительство внесло 29 сентября. Сейчас принимается бюджет, в приоритете выполнение социальных обязательств, инфраструктурное развитие и обеспечение задач спецоперации, сказал «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Даниил Бессарабов.
Поэтому решено приостановить в 2024 г. индексацию для отдельных категорий граждан, сказал Бессарабов: «Но есть один момент – в проекте предусматривается пропуск индексации окладов военнослужащих и приравненных к ним лиц. Этот момент обсуждался у нас на комитете и в комитете по бюджету, и было предложение, чтобы для этой категории индексация все же была проведена». Этот вопрос будет обсуждаться ко второму чтению.
Согласно законопроекту Белого дома, до 1 января 2025 г. приостанавливаются положения, касающиеся ежегодной индексации окладов, в нескольких законах – «О статусе судей», «О статусе сенатора и статусе депутата Госдумы», «О государственной гражданской службе», «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел», «О денежном довольствии военнослужащих», «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти» (касается сотрудников ФСИН, ФССП, МЧС и др.). В силу закон должен вступить 1 января 2024 г.
В положениях, которые приостанавливают действие, говорится, что размеры окладов ежегодно индексируются в соответствии с законом о бюджете с учетом уровня инфляции. Правительство не стало отказываться от индексации оплаты труда работников организаций бюджетной сферы в 2024 г., отмечено в пояснительной записке. Выплаты им 1 октября 2024 г. увеличат по прогнозируемому уровню инфляции 4,5%.
Индексация должна была пройти 1 октября 2024 г. в размере 4%. Не будет индексироваться до 2025 г. также зарплата у тех, кто замещает государственные должности, в частности у президента, премьера и членов правительства, депутатов Госдумы и сенаторов и др. В 2023 г. этим категориям подняли оклады с 1 октября на 5,5%.
Минфин в силу разных обстоятельств – попытки сэкономить бюджет, осуществить стимулирование к сокращению разросшегося аппарата, не раскатывать инфляцию – применяет разные технологии индексации зарплаты, объясняет проректор Финансового университета Александр Сафонов.