Госдума рассмотрит отказ от индексации зарплат госслужащих на год

Поэтому решено приостановить в 2024 г. индексацию для отдельных категорий граждан, сказал Бессарабов: «Но есть один момент – в проекте предусматривается пропуск индексации окладов военнослужащих и приравненных к ним лиц. Этот момент обсуждался у нас на комитете и в комитете по бюджету, и было предложение, чтобы для этой категории индексация все же была проведена». Этот вопрос будет обсуждаться ко второму чтению.