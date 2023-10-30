Китай не принял участия в третьей встрече по украинской «формуле мира» на Мальте

Китай не принял участия в третьей встрече по украинской «формуле мира» на МальтеКиев продолжает рекламу «формулы мира» Владимира Зеленского
29 октября на Мальте по инициативе западных стран и Украины собрались дипломаты 66 государств, чтобы в очередной раз обсудить «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. Эта инициатива отвергнута Россией еще в прошлом году и обсуждается в третий раз при отсутствии российских представителей.
На переговорах присутствовали представители ЕС, а также некоторых стран глобального Юга, на которые эта инициатива и направлена, – южноамериканских, африканских, арабских и азиатских государств. Из стран СНГ присутствовала Армения. Как написал в своем Telegram-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак, «были рассмотрены конкретные направления формулы мира и наработки по их реализации». Особое внимание было уделено ядерной и радиационной безопасности, освобождению пленных, энергетической и продовольственной безопасности.
Как отметила официальный представитель МИДа Мария Захарова, «подобные сходки абсолютно не имеют никакой перспективы, они просто контрпродуктивны». Любое обсуждение мира на Украине без участия России, добавила Захарова, «не будет иметь добавленной стоимости».
Подобные мероприятия ранее проходили 24 июня в Копенгагене и 5–6 августа в саудовской Джидде. В Копенгагене на переговорах были представлены страны БРИКС без Китая и России, а во встрече в Джидде участвовали Китай, Египет и ОАЭ, которые воздержались от поездки на Мальту.
На всех подобных мероприятиях Киев презентовал свою «формулу мира», состоящую из 10 пунктов. Среди них – восстановление «территориальной целостности» Украины, т. е. вывод российских войск за границы 1991 г., энергетическая безопасность, т. е. восстановление украинской энергосистемы, и т. д.
Навязать эту формулу незападным государствам у Украины не получается – по итогам встречи в Копенгагене участники сошлись только на том, что получили хорошую площадку для дальнейшей работы. После встречи в Джидде страны не представили совместного коммюнике, а только засвидетельствовали, что в основе любого мирного соглашения должно быть «уважение территориальной целостности и суверенитета Украины» и верховенство устава ООН. При этом спецпредставитель президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим отметил, что переговоры по Украине все же невозможны без России.
Для Киева остается приоритетным вовлечение различных международных акторов в продвижение своего видения урегулирования конфликта, отмечает эксперт Финуниверситета при правительстве России Денис Денисов. Украинское руководство понимает нереалистичность собственной «формулы мира», но продолжает и дальше пропагандировать ее, организовывая подобные встречи. Отказаться от проведения таких мероприятий Киев не может – для офиса президента это будет равносильно капитуляции. Что же касается участия в таких встречах дружественных России стран вроде Индии и Китая, то они заседают только в тех подгруппах переговорных площадок, которые представляют для них геополитический интерес. Говорить о перетягивании их на сторону поддержки «формулы мира» Зеленского не приходится, уверен эксперт.
В странах Африки и Азии хорошо понимают происходящее на Украине и потому «никак не воспринимают» так называемую формулу Зеленского, считает научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Украина все больше воспринимается как страна без шансов на победу в текущем конфликте, а в Европе громче начинают звучать слова противников помощи Киеву вроде Словакии и Венгрии.
У стран глобального Юга формуле Зеленского нет никакого места в их повестке. Для самого Зеленского подобные мероприятия – это в том числе и попытка получить коллективный мандат у недружественных России стран и остаться у власти на Украине. Для этого необходимо делиться своими политическими планами с незападными странами, что и делает украинская сторона на переговорах без участия России. При этом политика России на данном этапе носит более глобализованный характер, чем политика Украины, в том числе и на глобальном Юге, говорит эксперт.