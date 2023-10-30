Китай не принял участия в третьей встрече по украинской «формуле мира» на Мальте

У стран глобального Юга формуле Зеленского нет никакого места в их повестке. Для самого Зеленского подобные мероприятия – это в том числе и попытка получить коллективный мандат у недружественных России стран и остаться у власти на Украине. Для этого необходимо делиться своими политическими планами с незападными странами, что и делает украинская сторона на переговорах без участия России. При этом политика России на данном этапе носит более глобализованный характер, чем политика Украины, в том числе и на глобальном Юге, говорит эксперт.