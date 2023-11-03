Кандидат по фамилии Рабинович намерен идти на выборы

Это не первая его попытка участвовать в выборах: в 2018 г. он подал в Центризбирком заявление о намерении выдвинуть себя кандидатом, впрочем, на этом завершив свое участие. «Тогда у меня была только эта цель – войти в документы ЦИКа о выборах-2018 – и все», – пояснил Анатолий Рабинович «Ведомостям». Правда, шесть лет назад – в декабре 2017 г. ‒ он несколько иначе объяснял смысл собственного выдвижения, выводя его из специфического восприятия своей фамилии, которая давно стала именем нарицательным в массовом сознании россиян. Рабинович рассчитывал «протестировать россиян на толерантность»: «А может ли стать президентом человек с такой фамилией или с другой, например, татарской, башкирской». Он считал тогда это важным, так как опасался роста националистических настроений в долгосрочной перспективе и потому готовился выставлять себя на президентские выборы в ближайшие 20 лет.