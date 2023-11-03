Кандидат по фамилии Рабинович намерен идти на выборы

Кандидат по фамилии Рабинович намерен идти на выборыСвою задачу он формулирует, как «тест россиян на толерантность»
Среди участников предстоящих президентских выборов может оказаться кандидат по фамилии Рабинович. О намерении баллотироваться заявил воспитанник московского детского дома №3 Анатолий Рабинович, который возглавляет сейчас Национальную пенсионную ассоциацию и попечительный совет реабилитационного центра для людей с инвалидностью «Солнечный круг». А его цель-максимум – стать единым кандидатом от всей оппозиции.
Это не первая его попытка участвовать в выборах: в 2018 г. он подал в Центризбирком заявление о намерении выдвинуть себя кандидатом, впрочем, на этом завершив свое участие. «Тогда у меня была только эта цель – войти в документы ЦИКа о выборах-2018 – и все», – пояснил Анатолий Рабинович «Ведомостям». Правда, шесть лет назад – в декабре 2017 г. ‒ он несколько иначе объяснял смысл собственного выдвижения, выводя его из специфического восприятия своей фамилии, которая давно стала именем нарицательным в массовом сознании россиян. Рабинович рассчитывал «протестировать россиян на толерантность»: «А может ли стать президентом человек с такой фамилией или с другой, например, татарской, башкирской». Он считал тогда это важным, так как опасался роста националистических настроений в долгосрочной перспективе и потому готовился выставлять себя на президентские выборы в ближайшие 20 лет.
События последнего месяца на Ближнем Востоке и последних дней в аэропорту Махачкалы подтвердили и усилили прежние опасения Рабиновича, говорит он. Кроме того, потенциальный кандидат считает, что сейчас важно нарабатывать политический капитал на будущее. При этом нет у него никаких иллюзий насчет итогов предстоящих выборов: «Победит Владимир Путин (пока он о выдвижении не сообщал. – "Ведомости")». Но для Рабиновича важно, чтобы противовесом победителю стал «политик из поколения 45-плюс с 20% голосов хотя бы». Технологическую возможность этому он допускает при условии, что все оппозиционные силы выставят единого кандидата.
Если же ведущие оппозиционные партии опять выставят своих лидеров, то каждый из них, по прогнозу Рабиновича, «соберет по 3-5%». «Поэтому я собираюсь направить официальные письма руководству КПРФ, ЛДПР и «Яблоко» с предложением, чтобы они не выдвигали своих кандидатов в президенты, а поддержали Рабиновича», ‒ заявил он. Идейных и программных препятствий к этому он не видит. «Я полностью разделяю нынешнюю внешнюю политику России, как коммунисты или ЛДПР, но не согласен с внутренней политикой. В социальной сфере моя программа полностью совпадает с установками КПРФ, в экономике и в отношении гражданских свобод – с установками «Яблока».
Если же оппозиционеры не примут его предложения, он пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. Рабинович участвовал в выборах депутатов Мосгордумы, когда состоял в «Яблоке» (был зампредом московского отделения до 2011 г.). С 2013 г. он член Общероссийского народного фронта. В 2021 г. выдвигался кандидатом в депутаты Госдумы по списку Партии пенсионеров. Самовыдвиженца, по закону «О выборах президента РФ», может предложить инициативная группа численностью не менее 500 человек. Для того чтобы ЦИК зарегистрировал его кандидатом в президенты, самовыдвиженец должен собрать в свою поддержку 300 000 подписей россиян.