Коммунисты не отказываются от использования фигуры Ленина на выборах 2024 года

Задача же сейчас – идти не просто на выборы, а идти с «программой победы», заявил Зюганов. Такой программой у коммунистов стало обращение ЦК КПРФ под названием «В будущее – с Лениным!», которую они представили журналистам. Коммунисты традиционно используют в своей партийной агитации и символике изображения Владимира Ленина и Иосифа Сталина, впрочем, не в период выборов: в 2016 г. закон запретил использовать в предвыборной агитации изображения и высказывания лиц, не являющихся кандидатами. Зюганов посетовал на «Единую Россию», сказав, что КПРФ не единожды предлагала партии власти рассмотреть их предложения: «Не хотят! [Зато] придумали трехдневку (трехдневное голосование. – «Ведомости»), досрочку и удаленку».