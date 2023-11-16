Коммунисты не отказываются от использования фигуры Ленина на выборах 2024 года

Коммунисты не отказываются от использования фигуры Ленина на выборах 2024 годаПредвыборный съезд партия проведет 23 декабря
КПРФ проведет пленум ЦК ориентировочно 22–23 декабря: он созовет съезд на 23 декабря для выдвижения кандидата на президентские выборы от партии. Об этом заявил «Ведомостям» секретарь ЦК КПРФ по выборам, депутат Госдумы Сергей Обухов. Сейчас партия ожидает назначения президентских выборов. «РИА Новости» писало, что Совет Федерации сделает это 13 декабря.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пока не решил, пойдет он на выборы сам или же партию представит другой коммунист. По этому поводу будет проводиться тайное партийное голосование, подчеркнул он. «Ведомости» писали 19 сентября со ссылкой на источники, что выдвинут будет партией, вероятнее всего, сам Зюганов. В 2018 г. он кампанию пропустил, был выдвинут беспартийный гендиректор совхоза им. Ленина Павел Грудинин. На президентских выборах 2024 г. должно «быть соперничество команд, программ и реальных идей», сказал лидер КПРФ.
В исполнительной власти, если бы Зюганов мог ее формировать, он видит первого зампреда Госдумы Ивана Мельникова, главу комитета по науке и высшему образованию Олега Смолина и председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нину Останину. Членом своей команды он назвал председателя комитета по аграрным вопросам Владимира Кашина, губернатора Орловской области Андрея Клычкова (КПРФ), мэра Новосибирска Анатолия Локотя, «хорошо знающего страну», или главу Хакасии Валентина Коновалова, которого «пытались сковырнуть».
Задача же сейчас – идти не просто на выборы, а идти с «программой победы», заявил Зюганов. Такой программой у коммунистов стало обращение ЦК КПРФ под названием «В будущее – с Лениным!», которую они представили журналистам. Коммунисты традиционно используют в своей партийной агитации и символике изображения Владимира Ленина и Иосифа Сталина, впрочем, не в период выборов: в 2016 г. закон запретил использовать в предвыборной агитации изображения и высказывания лиц, не являющихся кандидатами. Зюганов посетовал на «Единую Россию», сказав, что КПРФ не единожды предлагала партии власти рассмотреть их предложения: «Не хотят! [Зато] придумали трехдневку (трехдневное голосование. – «Ведомости»), досрочку и удаленку».
Участие коммунистов в президентской кампании будет приближать наступление социализма в стране, объявил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Для России удача, что президентская кампания и 100-летие со дня смерти Владимира Ленина приходятся на одно время, считает зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Фигура Ленина сегодня выглядит как вызов тем, кто предпочитает фигуру Сталина. Ленин – это революция, Сталин – это реакция, сказал «Ведомостям» президент фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков. «Если кандидату от КПРФ удастся сплотить вокруг себя всех левых, то это может помочь партии набрать достаточно процентов, чтобы опередить кандидата ЛДПР», – пояснил он.
Для этого лучше коммунистам выставлять не Зюганова, считает Гращенков. У коммунистов могут возникнуть юридические сложности при использовании образа Ленина, поскольку применять образы умерших людей в агитации закон не разрешает, добавил политтехнолог Олег Захаров.