Кремль: записи ФРГ доказывают прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине

«Господин Шольц сказал, что будет быстрая и полная эффективная проверка проводиться в этой связи. <…> Здесь, конечно же, предстоит узнать, делают ли это бундесвер по своей инициативе. Тогда вопрос, насколько управляем бундесвер и насколько господин Шольц контролирует эту ситуацию. Или это часть государственной политики ФРГ. И то, и другое очень плохо. И то, и другое лишний раз подчеркивает прямую вовлеченность стран так называемого коллективного Запада в конфликт вокруг Украины», – отметил Песков.