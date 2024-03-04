Газета
Политика

Кремль: записи ФРГ доказывают прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине

Перехваченная запись разговора военных бундесвера указывает на их планы атаковать РФ, заявил Песков
Екатерина Щербинина
Евгений Разумный / Ведомости

В Кремле считают очевидным, что запись перехваченного разговора немецких офицеров об атаках на Крымский мост говорит о конкретных планах по нанесению ударов по территории России. Эта ситуация указывает на прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сама по себе запись говорит о том, что в недрах бундесвера обсуждаются предметно и конкретно планы по нанесению ударов по территории Российской Федерации. Это не нуждается ни в каких юридических трактовках. Здесь все более чем очевидно», – сказал Песков.

Он также выразил надежду, что Кремлю станет известно о результат проверки, инициированной канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Господин Шольц сказал, что будет быстрая и полная эффективная проверка проводиться в этой связи. <…> Здесь, конечно же, предстоит узнать, делают ли это бундесвер по своей инициативе. Тогда вопрос, насколько управляем бундесвер и насколько господин Шольц контролирует эту ситуацию. Или это часть государственной политики ФРГ. И то, и другое очень плохо. И то, и другое лишний раз подчеркивает прямую вовлеченность стран так называемого коллективного Запада в конфликт вокруг Украины», – отметил Песков.

Канцлер ФРГ не хочет поставлять Украине ракеты Taurus

Утечка разговора германских военных говорит о подготовке этой поставки

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора четырех офицеров бундесвера ФРГ, который, предположительно, состоялся 19 февраля. Высокопоставленные военные пришли к выводу, что из-за размеров Крымского моста для его уничтожения могло бы потребоваться более 20 ударов дальнобойными ракетами. Также они обсуждали варианты обучения управления этим оружием украинских военных.

В беседе приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера [Франц] Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте, заявила Симоньян.

2 марта Шольц пообещал дать быстрые разъяснения по записи разговора. Инцидент с публикацией разговора он назвал «очень серьезным вопросом».

Министр обороны Германии Борис Писториус в заявлении по поводу перехваченного разговора офицеров бундесвера назвал произошедшее «информационной войной» России против Германии, сообщило немецкое издание Bild 3 марта.

Как подтвердил Песков, 4 марта МИД РФ вызвало посла ФРГ в Москве Александра Ламбсдорфа в связи с разговором германских офицеров об атаках на Крымский мост.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных