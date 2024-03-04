Кремль: записи ФРГ доказывают прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине

Кремль: записи ФРГ доказывают прямую вовлеченность Запада в конфликт на УкраинеПерехваченная запись разговора военных бундесвера указывает на их планы атаковать РФ, заявил Песков
В Кремле считают очевидным, что запись перехваченного разговора немецких офицеров об атаках на Крымский мост говорит о конкретных планах по нанесению ударов по территории России. Эта ситуация указывает на прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сама по себе запись говорит о том, что в недрах бундесвера обсуждаются предметно и конкретно планы по нанесению ударов по территории Российской Федерации. Это не нуждается ни в каких юридических трактовках. Здесь все более чем очевидно», – сказал Песков.
Он также выразил надежду, что Кремлю станет известно о результат проверки, инициированной канцлером Германии Олафом Шольцем.
«Господин Шольц сказал, что будет быстрая и полная эффективная проверка проводиться в этой связи. <…> Здесь, конечно же, предстоит узнать, делают ли это бундесвер по своей инициативе. Тогда вопрос, насколько управляем бундесвер и насколько господин Шольц контролирует эту ситуацию. Или это часть государственной политики ФРГ. И то, и другое очень плохо. И то, и другое лишний раз подчеркивает прямую вовлеченность стран так называемого коллективного Запада в конфликт вокруг Украины», – отметил Песков.
1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора четырех офицеров бундесвера ФРГ, который, предположительно, состоялся 19 февраля. Высокопоставленные военные пришли к выводу, что из-за размеров Крымского моста для его уничтожения могло бы потребоваться более 20 ударов дальнобойными ракетами. Также они обсуждали варианты обучения управления этим оружием украинских военных.
В беседе приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера [Франц] Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте, заявила Симоньян.
2 марта Шольц пообещал дать быстрые разъяснения по записи разговора. Инцидент с публикацией разговора он назвал «очень серьезным вопросом».
Министр обороны Германии Борис Писториус в заявлении по поводу перехваченного разговора офицеров бундесвера назвал произошедшее «информационной войной» России против Германии, сообщило немецкое издание Bild 3 марта.
Как подтвердил Песков, 4 марта МИД РФ вызвало посла ФРГ в Москве Александра Ламбсдорфа в связи с разговором германских офицеров об атаках на Крымский мост.