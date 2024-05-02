Антон Алиханов опроверг переход в федеральное правительство

Глава Калининградской области Антон Алиханов планирует продолжать работу на своем посту до окончания нынешнего, второго по счету, срока. Об этом он сказал в интервью «Ведомостям». «Я работаю. Я очень люблю свою работу. Я думаю, что у нас многое получается. Я избрался на второй губернаторский срок в 2022 г. То есть на втором сроке работаю полтора года. Я собираюсь, если все будет хорошо, закончить второй срок, успешно реализовав все, что обещал», – заявил Алиханов. По его словам, у него «нет никаких планов переходить куда бы то ни было». На вопрос о том, были ли предложения о переходе в правительство, Алиханов ответил: «Не было – ни слова, ни полслова. Я планирую продолжить свою работу в регионе».