Антон Алиханов опроверг переход в федеральное правительство

Антон Алиханов опроверг переход в федеральное правительствоГубернатор Калининградской области планирует работать на своем посту до окончания своего второго срока
Глава Калининградской области Антон Алиханов планирует продолжать работу на своем посту до окончания нынешнего, второго по счету, срока. Об этом он сказал в интервью «Ведомостям». «Я работаю. Я очень люблю свою работу. Я думаю, что у нас многое получается. Я избрался на второй губернаторский срок в 2022 г. То есть на втором сроке работаю полтора года. Я собираюсь, если все будет хорошо, закончить второй срок, успешно реализовав все, что обещал», – заявил Алиханов. По его словам, у него «нет никаких планов переходить куда бы то ни было». На вопрос о том, были ли предложения о переходе в правительство, Алиханов ответил: «Не было – ни слова, ни полслова. Я планирую продолжить свою работу в регионе».
«Дело в том, нравится тебе твоя работа или нет. Есть мнение какого-то великого американского менеджера, что уходить надо, когда еще не хочется. Но мы же в России живем, а не в Америке. Мне нравится моя работа. Я считаю, что у меня многое получается. Люди меня поддержали на выборах. Зачем я должен куда-то уходить»? – сказал Алиханов «Ведомостям».
Кроме того, губернатор отметил, что выборы для людей являются важным ритуалом, «наполненным высоким смыслом». «Знаете, меня избирали на губернаторский пост первый раз, потом второй раз, мы проводили инаугурацию. То есть было торжественно зафиксирован факт того, что меня избрали на пост губернатора. Я считаю, что не всем везет быть избранными на какую-нибудь должность – депутатскую, губернаторскую или еще какую-то», – говорит глава региона.
По его словам, это «выражение самой высшей гражданственности зачастую»: «Это же такой ритуал, который наполнен высоким смыслом. И это не шутка. Я всегда на выборы ходил, всегда голосовал – причем не всегда за тех людей, которые побеждали на выборах. И я считаю, что вне зависимости от того, как люди голосуют, они обязаны ходить на выборы. Голосуешь ты за КПРФ, ЛДПР, «Новых людей», еще за кого-то, ну «Единую Россию»... Ничего нет страшного в том, что партия, за которую ты голосовал, стала на выборах второй или третьей».
«Ведомости» в конце апреля писали о том, что Алиханову могут предложить должность в федеральных исполнительных органах власти, когда после инаугурации президента будет формироваться новый состав правительства. О том что Алиханов фигурирует в списке потенциальных кандидатов на повышение, писал также и «Коммерсантъ». Близкий к правительству источник отмечает, что Алиханов талантливый управленец, возвращения которого ждали в Москве.
Во время перестановок в правительстве довольно часто начинают называть имена тех глав регионов, которые перейдут в правительство, но зачастую этого не происходит, говорил один из собеседников «Ведомостей». За последние годы – в 2020 г. – в правительство перешел экс-губернатор Пермского края Максим Решетников на должность министра экономического развития. В 2018 г. после инаугурации президента в правительство пришли губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин на пост министра природных ресурсов, губернатор Тюменской области Владимир Якушев, возглавивший Минстрой, и губернатор Амурской области Александр Козлов, который стал министром по развитию Дальнего Востока. Кобылкин и Якушев в правительстве проработали лишь два года – до 2020 г. Кобылкин сейчас занимает пост главы комитета Госдумы по экологии. А Якушев полпред президента в Уральском федеральном округе. Козлов в 2020 г. занял место Кобылкина, возглавив Минприроды.
В целом повышение губернаторов до членов правительства бывает довольно часто, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «После выборов 2004 г. это был Юрий Трутнев, который был губернатором Пермского края. Позже в правительстве появился губернатор Красноярского края Александр Хлопонин, в должности министров работали бывшие губернаторы Виктор Ишаев, Лев Кузнецов, Николай Федоров, Александр Ткачев, Михаил Мень. Во втором правительстве Дмитрия Медведева добавились Козлов, Кобылкин, Якушев, в правительстве Мишустина появился Решетников». Но «суперуспешных карьер» у них почти не было, не считая Трутнева, считает Виноградов.