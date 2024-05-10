Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Источники «Ведомостей»: Чуйченко может сохранить пост министра юстиции

Консультации по этому блоку пройдут на следующей неделе
Максим Иванов
Елена Мухаметшина
Евгений Разумный / Ведомости

Вероятнее всего нынешний и.о. министра юстиции Константин Чуйченко продолжит работать и в будущем составе правительства в этой должности. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к администрации президент (АП).

Минюст относится к числу ведомств «со звездочкой», то есть подчиненных напрямую президенту. Среди них также МИД и силовые структуры.

После принятия поправок в Конституцию действует особый порядок назначения руководителей таких ведомств – после предварительных «консультаций» с Советом федерации по кандидатурам. Консультации должны пройти на следующей неделе, пленарка назначена на 15 мая.

Нынешний и.о. министра окончил юрфак Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова, учился в одной группе с Дмитрием Медведевым. С 2008 по 2018 г. был помощником президента – начальником Контрольного управления президента. После этого – главой аппарата правительства, а в 2020 г. стал министром юстиции, сменив занимающего эту должность с 2008 г. Александра Коновалова.

В 2023 г. на полях ПМЭФ Чуйченко возобновил дискуссию о необходимости корректировки ст. 13 Основного закона, которая касается недопустимости идеологии. По словам Чуйченко, статья 13 появилась взамен статьи 6 Конституции СССР. Она закрепляла руководящую и направляющую роль КПСС, которая являлась «ядром политической системы страны». Эта формулировка, по его словам, отчасти объясняет появление в российской Конституции запрета на идеологию.

«Только Россия в свое время по совету наших так называемых партнеров взяла на себя эти «повышенные обязательства», – говорил Чуйченко.

Сейчас Минюст «технически не самое значимое ведомство», считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, поскольку «часть влияния перетягивает на себя аппарат правительства», а подведомственные структуры типа ФСИН «достаточно автономны». Но при этом Чуйченко остается самым высокопоставленным из представителей команды экс-председателя правительства, отмечает он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных