Источники «Ведомостей»: Чуйченко может сохранить пост министра юстиции

Нынешний и.о. министра окончил юрфак Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова, учился в одной группе с Дмитрием Медведевым. С 2008 по 2018 г. был помощником президента – начальником Контрольного управления президента. После этого – главой аппарата правительства, а в 2020 г. стал министром юстиции, сменив занимающего эту должность с 2008 г. Александра Коновалова.