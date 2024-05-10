Источники «Ведомостей»: Чуйченко может сохранить пост министра юстиции

Источники «Ведомостей»: Чуйченко может сохранить пост министра юстицииКонсультации по этому блоку пройдут на следующей неделе
Вероятнее всего нынешний и.о. министра юстиции Константин Чуйченко продолжит работать и в будущем составе правительства в этой должности. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к администрации президент (АП).
Минюст относится к числу ведомств «со звездочкой», то есть подчиненных напрямую президенту. Среди них также МИД и силовые структуры.
После принятия поправок в Конституцию действует особый порядок назначения руководителей таких ведомств – после предварительных «консультаций» с Советом федерации по кандидатурам. Консультации должны пройти на следующей неделе, пленарка назначена на 15 мая.
Нынешний и.о. министра окончил юрфак Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова, учился в одной группе с Дмитрием Медведевым. С 2008 по 2018 г. был помощником президента – начальником Контрольного управления президента. После этого – главой аппарата правительства, а в 2020 г. стал министром юстиции, сменив занимающего эту должность с 2008 г. Александра Коновалова.
В 2023 г. на полях ПМЭФ Чуйченко возобновил дискуссию о необходимости корректировки ст. 13 Основного закона, которая касается недопустимости идеологии. По словам Чуйченко, статья 13 появилась взамен статьи 6 Конституции СССР. Она закрепляла руководящую и направляющую роль КПСС, которая являлась «ядром политической системы страны». Эта формулировка, по его словам, отчасти объясняет появление в российской Конституции запрета на идеологию.
«Только Россия в свое время по совету наших так называемых партнеров взяла на себя эти «повышенные обязательства», – говорил Чуйченко.
Сейчас Минюст «технически не самое значимое ведомство», считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, поскольку «часть влияния перетягивает на себя аппарат правительства», а подведомственные структуры типа ФСИН «достаточно автономны». Но при этом Чуйченко остается самым высокопоставленным из представителей команды экс-председателя правительства, отмечает он.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей».