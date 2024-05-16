Никки Хейли может серьезно повлиять на выборы президента США

Никки Хейли может серьезно повлиять на выборы президента СШАЗа нее продолжают голосовать на праймериз и после выбытия из гонки
В США продолжается очередной этап партийных праймериз, несмотря на то что кандидаты от обеих партий давно определились. 15 мая предварительные итоги подвели в трех штатах: Мэриленде, Небраске и Западной Вирджинии. Победу во всех со стороны республиканцев ожидаемо одержал бывший президент США Дональд Трамп. Но весомая часть голосов досталась бывшему постпреду США в ООН Никки Хейли. В Западной Вирджинии она набрала 9%, но в Мэриленде и Небраске – 20 и 19% голосов соответственно.
В марте Хейли объявила о выходе из гонки за республиканскую номинацию на президентских выборах, но осталась в бюллетенях, так как ее кандидатура была официально зарегистрирована. Результаты последних праймериз развивают тренд, по которому официально выбывшая Хейли продолжает набирать от 10 до 20% голосов на праймериз. Так, в Индиане 7 мая она набрала 21,7% голосов.
Это не помешает Трампу стать кандидатом в президенты от республиканцев, но отражает раскол электората партии. По данным мартовского опроса Emerson College, 63% избирателей Хейли готовы проголосовать за президента США Джо Байдена, если Трамп станет кандидатом от партии. Активность «протестного» электората может сказаться на шансах экс-президента выиграть в колеблющихся штатах (штат, где с равной вероятностью может победить как демократ, так республиканец).
Для наглядности можно рассмотреть один из них – Мичиган, дающий 15 голосов выборщиков. Согласно майскому опросу газеты The New York Times и Cиенского колледжа, в этом штате Трамп опережает Байдена на 7 п. п. На праймериз в Мичигане 2 марта Хейли набрала 26,6% – 296 200 голосов. Если за Байдена проголосуют 63% (186 606) от этих избирателей, то это может восполнить ему потерю «протестных» демократов, проголосовавших «против всех» либо за других демократов в ходе партийных праймериз. Тогда их число чуть превысило 122 000 человек. В 2020 г. Байден выиграл в Мичигане, опередив Трампа на 154 188 голосов. Нельзя сказать о гарантированности такого сценария, но сторонники Хейли могут создать дополнительные сложности для Трампа и в других колеблющихся штатах. Возможно, поэтому в начале марта союзники Байдена заплатили $1 млн за показ в колеблющихся штатах роликов, в которых Трамп подчеркивает незначительность электората Хейли.
Выходя из гонки, Хейли не призвала своих избирателей поддержать Трампа. Она заявила, что он должен заслужить их голос. В американских СМИ по-разному интерпретировали ее слова. Одна из версий – она намекает на свое желание стать вице-президентом. Обсуждения по поводу возможного тандема Трамп – Хейли возобновились 11 мая, когда портал Axios со ссылкой на источники в окружении Трампа сообщил, что бывший президент рассматривает кандидатуру Хейли. Но в тот же день Трамп опроверг эту информацию. «Но я желаю ей удачи», – написал он в соцсети.
Хейли может осложнить путь Трампа к победе, так как сумела закрепить за собой значимую часть электората, говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Наталья Травкина. Выбор ее в качестве вице-президента может быть способом решить эту проблему, но, уточняет Травкина, Трамп в первую очередь ориентируется на лояльность, поэтому вряд ли предпочтет Хейли. При этом ему нужна вице-президент женщина, так как это может привлечь две самые крупные группы избирателей – независимых и женщин, объясняет Травкина.
С ней соглашается замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Трамп нехотя может выбрать Хейли только в двух случаях: во-первых, если не получится привлечь к себе ее избирателей. «Не факт, что они проголосуют за Трампа, они просто могут пересидеть эти выборы», – говорит эксперт. Во-вторых, если он не найдет кандидата, апеллирующего к умеренному электорату.
Одним из фаворитов в борьбе за должность вице-президента при Трампе была губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм. В феврале по результатам голосования на Съезде консерваторов она разделила 1-е место с бывшим кандидатом в президенты Вивеком Рамасвами как наиболее подходящий партнер для Трампа.
Для Трампа важен голос его ядерного электората, и у Ноэм были шансы. Но, уточняет Травкина, после ее признания в убийстве собственной собаки (она написала об этом в своей книге. – «Ведомости») ее шансы почти обнулились, полагает американист. Хейли продолжит представлять опасность для шансов Трампа победить на выборах. Но бывший президент будет всеми силами избегать партнерства с ней, так как сомневается в ее лояльности, резюмировал Суслов.