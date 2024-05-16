Никки Хейли может серьезно повлиять на выборы президента США

Для наглядности можно рассмотреть один из них – Мичиган, дающий 15 голосов выборщиков. Согласно майскому опросу газеты The New York Times и Cиенского колледжа, в этом штате Трамп опережает Байдена на 7 п. п. На праймериз в Мичигане 2 марта Хейли набрала 26,6% – 296 200 голосов. Если за Байдена проголосуют 63% (186 606) от этих избирателей, то это может восполнить ему потерю «протестных» демократов, проголосовавших «против всех» либо за других демократов в ходе партийных праймериз. Тогда их число чуть превысило 122 000 человек. В 2020 г. Байден выиграл в Мичигане, опередив Трампа на 154 188 голосов. Нельзя сказать о гарантированности такого сценария, но сторонники Хейли могут создать дополнительные сложности для Трампа и в других колеблющихся штатах. Возможно, поэтому в начале марта союзники Байдена заплатили $1 млн за показ в колеблющихся штатах роликов, в которых Трамп подчеркивает незначительность электората Хейли.