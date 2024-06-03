Правительство поддержало упрощение внесудебного банкротства граждан

Правительство поддержало упрощение внесудебного банкротства гражданЦелью законопроекта является переход на электронное взаимодействие при получении справок
Правительство России поддержало законопроект об упрощении внесудебного банкротства граждан, следует из проекта отзыва, с которым ознакомились «Ведомости».
Законопроект об упрощении банкротства был внесен в Госдуму в марте группой депутатов во главе с председателем комитета по вопросам собственности Сергеем Гавриловым (КПРФ).
Для эффективного обмена данными по системе межведомственного электронного взаимодействия при координации оператора Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) с федеральными органами исполнительной власти поправками предлагается включение многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в ЕФРСБ паспортных данных гражданина.
Как пояснял Гаврилов, целью законопроекта является дальнейший переход на электронное взаимодействие граждан и государственных органов при получении необходимых справок. Инициатива поможет исключить ошибочные отказы при запросе информации, подтверждающей соответствие условиям для прохождения внесудебной процедуры.
Если документ будет принят, закон вступит в силу с 1 июля 2024 г.
15 апреля из статистического релиза Федресурса «Банкротство в России: I квартал 2024 г.» стало известно, что количество сообщений о начале процедуры внесудебного банкротства граждан в I квартал этого года выросло в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 12 654.
За весь период существования внесудебного банкротства (действует с сентября 2020 г.) в России запущено 42 102 процедуры с совокупной суммой долга 17,2 млрд руб. Из них завершено 21 267 на сумму 7,3 млрд руб.
В подготовке материала участвовала София Векслер