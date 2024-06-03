Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Правительство поддержало упрощение внесудебного банкротства граждан

Целью законопроекта является переход на электронное взаимодействие при получении справок
Мария Макутина
Евгений Разумный / Ведомости

Правительство России поддержало законопроект об упрощении внесудебного банкротства граждан, следует из проекта отзыва, с которым ознакомились «Ведомости».

Законопроект об упрощении банкротства был внесен в Госдуму в марте группой депутатов во главе с председателем комитета по вопросам собственности Сергеем Гавриловым (КПРФ).

Для эффективного обмена данными по системе межведомственного электронного взаимодействия при координации оператора Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) с федеральными органами исполнительной власти поправками предлагается включение многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в ЕФРСБ паспортных данных гражданина.

Как пояснял Гаврилов, целью законопроекта является дальнейший переход на электронное взаимодействие граждан и государственных органов при получении необходимых справок. Инициатива поможет исключить ошибочные отказы при запросе информации, подтверждающей соответствие условиям для прохождения внесудебной процедуры.

Если документ будет принят, закон вступит в силу с 1 июля 2024 г.

15 апреля из статистического релиза Федресурса «Банкротство в России: I квартал 2024 г.» стало известно, что количество сообщений о начале процедуры внесудебного банкротства граждан в I квартал этого года выросло в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 12 654.

За весь период существования внесудебного банкротства (действует с сентября 2020 г.) в России запущено 42 102 процедуры с совокупной суммой долга 17,2 млрд руб. Из них завершено 21 267 на сумму 7,3 млрд руб.

В подготовке материала участвовала София Векслер

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных