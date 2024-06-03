Правительство поддержало упрощение внесудебного банкротства граждан

15 апреля из статистического релиза Федресурса «Банкротство в России: I квартал 2024 г.» стало известно, что количество сообщений о начале процедуры внесудебного банкротства граждан в I квартал этого года выросло в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 12 654.