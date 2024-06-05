Единороссы встретятся с победившими и проигравшими участниками праймериз

Участие военнослужащих в праймериз важно для «Единой России», так как у власти есть убеждение, что это новая элита страны и ей нужно уделять максимальное внимание, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Поэтому такая задача стоит и для партии власти», – сказал он «Ведомостям». Стать главной точкой входа и концентрации участников спецоперации в представительную власть – важная политическая задача для ЕР, говорит президент ФоРГО Константин Костин. По его словам, посвященный встречам с ними отдельный пункт в рекомендациях на региональную неделю – это акцент, «привычный и понятный для функционеров в регионах».