Единороссы встретятся с победившими и проигравшими участниками праймериз

Единороссы встретятся с победившими и проигравшими участниками праймеризТакие встречи рекомендовано проводить отдельно друг от друга
Одним из основных пунктов рекомендаций членам фракции «Единая Россия» (ЕР) в Госдуме на региональной неделе, которая проходит с 3 по 9 июня, значится встреча с победившими и проигравшими участниками праймериз «Единой России», главным образом – с участниками спецоперации. Копия документа есть у «Ведомостей». Отмечается, что встречи с победителями и проигравшими «рекомендуется проводить отдельно друг от друга». Особое внимание стоит уделить кандидатам – участникам спецоперации и женщинам, говорится в рекомендациях. Депутаты должны будут поделиться опытом участия в избирательных кампаниях, «погрузить будущих кандидатов от партии в ситуацию на округе и в регионе».
«При беседах с теми, кто не сумел победить по итогам голосования, важно подчеркнуть, что эти люди не выпадают из партийной орбиты – для них сохраняется возможность участия в проектах партии (общественный совет, координаторы, активисты); волонтерской работе по помощи фронту и новым регионам; обучения в образовательных проектах ЕР», – говорится в документе. Единороссы должны будут дать проигравшим рекомендации, что делать дальше, чтобы повысить свои шансы на следующих праймериз. Можно предложить принять участие в партийных мероприятиях по профилю проигравших, отмечается в рекомендациях. В первую очередь, как поясняют в партии, такие разъяснения касаются участников спецоперации, проигравших предварительное голосование.
Участие военнослужащих в праймериз важно для «Единой России», так как у власти есть убеждение, что это новая элита страны и ей нужно уделять максимальное внимание, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Поэтому такая задача стоит и для партии власти», – сказал он «Ведомостям». Стать главной точкой входа и концентрации участников спецоперации в представительную власть – важная политическая задача для ЕР, говорит президент ФоРГО Константин Костин. По его словам, посвященный встречам с ними отдельный пункт в рекомендациях на региональную неделю – это акцент, «привычный и понятный для функционеров в регионах».
Также единороссам рекомендовано провести встречи с семьями участников спецоперации, организовать культурную программу для военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях регионов. Предлагается делать публикации в соцсетях и выступать в региональных СМИ в поддержку бойцов и решений президента, информировать о мерах поддержки военнослужащих, участвовать в сборе и отправке гуманитарных грузов в зону спецоперации. При общении с семьями военнослужащих единороссам, в частности, рекомендовано обращать внимание на предстоящее освобождение от подоходного налога некоторых доходов мобилизованных и контрактников.
Еще одним пунктом в работе отмечены встречи с первичными отделениями ЕР в рамках объявленного партией Года первичек. Депутаты также поучаствуют в партийных акциях, приуроченных к Дню русского языка 6 июня. Им рекомендовано присоединиться к праздничной акции по организации поэтических чтений наследия русских классиков с использованием национальных костюмов народов России или их отдельных элементов (головных уборов, рубах, верхней одежды и т. д.). При этом допустимо использование партийного мерча. Единороссы также поучаствуют в мониторинге состояния детских лагерей на соответствие стандартам безопасности и качества предоставления услуг. Выездные проверки будут проводиться совместно с родителями по согласованию с региональными органами власти, отвечающими за детский отдых.