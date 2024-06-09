Бойцы спецоперации заинтересованы в работе в реальном секторе экономики

Бойцы спецоперации заинтересованы в работе в реальном секторе экономикиПо оценке первого вице-премьера Дениса Мантурова, они восполнят дефицит кадров
Приток специалистов в реальный сектор экономики России ожидается после завершения спецоперации на Украине, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Кадры решают!». Бывшие бойцы, по его мнению, настроены переходить в гражданскую сферу, несмотря на разницу в доходах.
Мантуров также привел в пример, что сейчас боец может заработать в месяц до 500 000 руб. и даже выше, в зависимости от того, какие дополнительные вознаграждения он получает. «В реальном секторе экономики, берем даже рост 42% по обработке [в обрабатывающей промышленности] за последние полтора года – это 78 000 руб., это несравнимо по доходам. Но все равно ребята настроены идти в реальный сектор», – указал он, добавив, что запрос на переход «на гражданские рельсы» идет от самих участников спецоперации.
Потребность в кадрах для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) составляет в настоящее время 160 000 человек. По словам Мантурова, последние несколько лет наблюдается переток из гражданских отраслей в предприятия ОПК.
«Мы привлекли меньше чем за полтора года 520 000 специалистов ОПК. И еще сохраняется потребность примерно в 160 000», – указал он. Мантуров также добавил, что запрос промышленности на 2025-2026 гг. составляет 240 000 специалистов. Из них примерно одна треть – инженеры, конструкторы и две трети – рабочие специалисты этих профессий. В сферу ОПК также требуются специалисты высокого класса для одновременного выполнения задач по наращиванию объемов производства и технологическому суверенитету. «Поэтому задачи действительно нетривиальные», – добавил первый вице-премьер.
Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев отметил, что регион участвует в федеральном проекте «Профессионалитет». «Профессионалитет – действительно одна из самых эффективных моделей работы со студентами. Но первый выпуск столкнулся с тем, что 98% забрали на службу, из них [пока] вернулось 32% от всех, не очень позитивная статистика», – заявил руководитель центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно.
Действует в регионе и программа «Работай в Туле». Эти и другие меры способствуют повышению уровня трудоустройства выпускников колледжей и вузов, снижению риска дефицита кадров, росту вовлеченности специалистов в приоритетные отрасли экономики. Миляев также уточнил, что власти региона также будут прорабатывать вопрос по созданию механизма, направленного на поддержку отслуживших срочную службу молодых инженеров для их комфортного возврата в профессию.
27-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 5-8 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Темой года заявлена «Основа многополярности – формирование новых центров роста».