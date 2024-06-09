Бойцы спецоперации заинтересованы в работе в реальном секторе экономики

Мантуров также привел в пример, что сейчас боец может заработать в месяц до 500 000 руб. и даже выше, в зависимости от того, какие дополнительные вознаграждения он получает. «В реальном секторе экономики, берем даже рост 42% по обработке [в обрабатывающей промышленности] за последние полтора года – это 78 000 руб., это несравнимо по доходам. Но все равно ребята настроены идти в реальный сектор», – указал он, добавив, что запрос на переход «на гражданские рельсы» идет от самих участников спецоперации.