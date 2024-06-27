КПРФ единственная из думских партий участвует во всех губернаторских кампаниях

Отказ ЛДПР от своего кандидата в губернаторы Хабаровского края – логичное продолжение линии на системность, говорит политтехнолог Олег Захаров. «В условиях сокращения электоральной поддержки после смерти Жириновского партии острее нужны консенсусные сценарии участия в региональных выборах, чтобы рассчитывать на продвижение своих кандидатов», – считает он. Без Фургала, по мнению Захарова, ЛДПР в крае перестала быть лидирующей политической силой. «Выдвижение своего кандидата против креатуры Кремля вообще могло обернуться электоральным фиаско, а партия сейчас очень уязвима для подобных демонстративных репутационных потерь. Проще не участвовать, чем набрать маленький процент, как Слуцкий на президентских выборах», – добавил Захаров.