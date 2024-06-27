КПРФ единственная из думских партий участвует во всех губернаторских кампаниях

КПРФ единственная из думских партий участвует во всех губернаторских кампанияхУ оппозиции нет мотивации бороться за посты глав регионов, считают эксперты
Коммунисты выдвинули 21 кандидата в главы регионов, где в единый день голосования 8 сентября предстоят прямые выборы, сообщил «Ведомостям» депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. Кандидаты от «Единой России» (все они – действующие главы регионов или исполняющие обязанности) будут участвовать в 20 губернаторских кампаниях, сообщил «Ведомостям» сенатор и замсекретаря генсовета партии власти Сергей Перминов. Беспартийный глава Забайкальского края Александр Осипов 6 июня подал документы для участия в выборах в качестве самовыдвиженца. Впрочем, президиум регионального отделения единороссов на следующий день единогласно поддержал выдвижение губернатора.
ЛДПР выдвинула на губернаторские выборы 18 кандидатов. 21 июня с ними на Охотном Ряду встретился лидер партии, депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Он поручил организовать в каждом регионе составление «Честного плана ЛДПР», в котором будут сформированы первоочередные пункты для руководства по решению проблем граждан. По словам Слуцкого, «Честный план ЛДПР» станет партийной программой партии. Либерал-демократы не стали выдвигать кандидатов в Оренбургской и Сахалинской областях и Хабаровском крае, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы партии.
«В Хабаровском крае и Сахалинской области партия поддержит кандидатов [Дмитрия] Демешина и [Валерия] Лимаренко (оба – действующие главы регионов. – «Ведомости»). По поручению Леонида Слуцкого в Хабаровском крае региональное отделение сосредоточится на выборах в представительные органы: краевую думу, городские думы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Мы планируем принять активное участие в выборах мэра второго по значимости города региона – Комсомольска-на-Амуре», – пояснил собеседник.
Правительство Оренбуржья в Совете Федерации (СФ) с 2014 г. представляет член ЛДПР Елена Афанасьева. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 13 июня подал документы в избирательную комиссию для участия в выборах. Кого он включил в тройку кандидатов в сенаторы, не сообщалось. «Ведомости» направили запрос в пресс-службы Паслера и ЛДПР.
Предыдущими губернаторами Хабаровского края были члены ЛДПР Михаил Дегтярев (14 мая был назначен министром спорта России) и Сергей Фургал (был отправлен в отставку в связи с утратой доверия 20 июля 2020 г., по уголовному делу о заказных убийствах 10 февраля 2023 г. получил 22 года колонии).
Отказ ЛДПР от своего кандидата в губернаторы Хабаровского края – логичное продолжение линии на системность, говорит политтехнолог Олег Захаров. «В условиях сокращения электоральной поддержки после смерти Жириновского партии острее нужны консенсусные сценарии участия в региональных выборах, чтобы рассчитывать на продвижение своих кандидатов», – считает он. Без Фургала, по мнению Захарова, ЛДПР в крае перестала быть лидирующей политической силой. «Выдвижение своего кандидата против креатуры Кремля вообще могло обернуться электоральным фиаско, а партия сейчас очень уязвима для подобных демонстративных репутационных потерь. Проще не участвовать, чем набрать маленький процент, как Слуцкий на президентских выборах», – добавил Захаров.
«Справедливая Россия» выдвинула кандидатов на посты губернаторов в 16 регионах, сообщил «Ведомостям» представитель партийной пресс-службы. Справороссы не будут участвовать в выборах глав Республики Алтай, Астраханской, Мурманской, Челябинской областей и Санкт-Петербурга. Партия планирует выдвинуть кандидатуры в четырех регионах, где главы выбираются заксобраниями (Ингушетия, Кабардино-Балкария, Крым, Ханты-Мансийский автономный округ).
Кандидаты от «Новых людей» будут участвовать в выборах глав Башкирии, Калмыкии, Астраханской, Самарской, Сахалинской, Оренбургской областей и Хабаровского края, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы политической силы. Как и предполагали «Ведомости» 11 июня, в губернаторы Хабаровского края «Новые люди» выдвинули депутата Госдумы Розу Чемерис. Еще одного депутата нижней палаты парламента – Владимира Плякина – «Новые люди» выдвинули в губернаторы Самарской области. 26 июня он подал документы в избирком.
По-настоящему конкурентных кампаний на губернаторских выборах-2024 не предвидится, прогнозирует политолог Александр Кынев. По его мнению, для того, чтобы кампания была интересной, нужно «как минимум желание» у оппонентов действующей власти. «Муниципальный фильтр преодолеть невозможно, участие в выборах – вещь дорогая. Поэтому никакого мотива просто нет. Голосование может быть фоновым протестом, но не благодаря кому-то, а как часть среды и местных настроений», – сказал он «Ведомостям».