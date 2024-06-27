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КПРФ единственная из думских партий участвует во всех губернаторских кампаниях

У оппозиции нет мотивации бороться за посты глав регионов, считают эксперты
Александр Тихонов
Максим Стулов / Ведомости

Коммунисты выдвинули 21 кандидата в главы регионов, где в единый день голосования 8 сентября предстоят прямые выборы, сообщил «Ведомостям» депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. Кандидаты от «Единой России» (все они – действующие главы регионов или исполняющие обязанности) будут участвовать в 20 губернаторских кампаниях, сообщил «Ведомостям» сенатор и замсекретаря генсовета партии власти Сергей Перминов. Беспартийный глава Забайкальского края Александр Осипов 6 июня подал документы для участия в выборах в качестве самовыдвиженца. Впрочем, президиум регионального отделения единороссов на следующий день единогласно поддержал выдвижение губернатора.

ЛДПР выдвинула на губернаторские выборы 18 кандидатов. 21 июня с ними на Охотном Ряду встретился лидер партии, депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Он поручил организовать в каждом регионе составление «Честного плана ЛДПР», в котором будут сформированы первоочередные пункты для руководства по решению проблем граждан. По словам Слуцкого, «Честный план ЛДПР» станет партийной программой партии. Либерал-демократы не стали выдвигать кандидатов в Оренбургской и Сахалинской областях и Хабаровском крае, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы партии.

«В Хабаровском крае и Сахалинской области партия поддержит кандидатов [Дмитрия] Демешина и [Валерия] Лимаренко (оба – действующие главы регионов. – «Ведомости»). По поручению Леонида Слуцкого в Хабаровском крае региональное отделение сосредоточится на выборах в представительные органы: краевую думу, городские думы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Мы планируем принять активное участие в выборах мэра второго по значимости города региона – Комсомольска-на-Амуре», – пояснил собеседник.

Правительство Оренбуржья в Совете Федерации (СФ) с 2014 г. представляет член ЛДПР Елена Афанасьева. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 13 июня подал документы в избирательную комиссию для участия в выборах. Кого он включил в тройку кандидатов в сенаторы, не сообщалось. «Ведомости» направили запрос в пресс-службы Паслера и ЛДПР.

Предыдущими губернаторами Хабаровского края были члены ЛДПР Михаил Дегтярев (14 мая был назначен министром спорта России) и Сергей Фургал (был отправлен в отставку в связи с утратой доверия 20 июля 2020 г., по уголовному делу о заказных убийствах 10 февраля 2023 г. получил 22 года колонии).

Отказ ЛДПР от своего кандидата в губернаторы Хабаровского края – логичное продолжение линии на системность, говорит политтехнолог Олег Захаров. «В условиях сокращения электоральной поддержки после смерти Жириновского партии острее нужны консенсусные сценарии участия в региональных выборах, чтобы рассчитывать на продвижение своих кандидатов», – считает он. Без Фургала, по мнению Захарова, ЛДПР в крае перестала быть лидирующей политической силой. «Выдвижение своего кандидата против креатуры Кремля вообще могло обернуться электоральным фиаско, а партия сейчас очень уязвима для подобных демонстративных репутационных потерь. Проще не участвовать, чем набрать маленький процент, как Слуцкий на президентских выборах», – добавил Захаров.

«Справедливая Россия» выдвинула кандидатов на посты губернаторов в 16 регионах, сообщил «Ведомостям» представитель партийной пресс-службы. Справороссы не будут участвовать в выборах глав Республики Алтай, Астраханской, Мурманской, Челябинской областей и Санкт-Петербурга. Партия планирует выдвинуть кандидатуры в четырех регионах, где главы выбираются заксобраниями (Ингушетия, Кабардино-Балкария, Крым, Ханты-Мансийский автономный округ).

Кандидаты от «Новых людей» будут участвовать в выборах глав Башкирии, Калмыкии, Астраханской, Самарской, Сахалинской, Оренбургской областей и Хабаровского края, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы политической силы. Как и предполагали «Ведомости» 11 июня, в губернаторы Хабаровского края «Новые люди» выдвинули депутата Госдумы Розу Чемерис. Еще одного депутата нижней палаты парламента – Владимира Плякина – «Новые люди» выдвинули в губернаторы Самарской области. 26 июня он подал документы в избирком.

По-настоящему конкурентных кампаний на губернаторских выборах-2024 не предвидится, прогнозирует политолог Александр Кынев. По его мнению, для того, чтобы кампания была интересной, нужно «как минимум желание» у оппонентов действующей власти. «Муниципальный фильтр преодолеть невозможно, участие в выборах – вещь дорогая. Поэтому никакого мотива просто нет. Голосование может быть фоновым протестом, но не благодаря кому-то, а как часть среды и местных настроений», – сказал он «Ведомостям».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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