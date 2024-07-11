ЦИК намерен повысить заинтересованность избирателей в институте выборов

В целом такие правовые мероприятия ЦИК можно расценивать как формальность: для осознанности волеизъявления нужны не конкурсы, а свобода собраний, слова и проч., подчеркнул в беседе с «Ведомостями» электоральный эксперт Станислав Андрейчук. Повышение правовой культуры остается одним из направлений работы избиркомов: на практике это обычно означает информирование граждан о новых способах голосования или популяризацию самой системы избиркомов, например истории из жизни отдельных членов комиссий, сказал «Ведомостям» электоральный юрист Олег Захаров: «Насколько это работает на повышение знаний самих избирателей, сказать трудно, но без этого избиркомы рискуют стать еще более закрытой кастой». При этом с каждым годом усложняются правила бюджетирования этих мероприятий, из-за чего часто они становятся лишь формальным шагом, подчеркнул Захаров.