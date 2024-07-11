ЦИК намерен повысить заинтересованность избирателей в институте выборов

ЦИК намерен повысить заинтересованность избирателей в институте выборовКомиссия приняла проект концепции повышения правовой культуры граждан до 2027 года
Центризбирком (ЦИК) принял проект новой концепции повышения правовой культуры избирателей в России на 2025–2027 гг. Согласно тексту документа, правовое просвещение избирателей – это деятельность по формированию у граждан «всеобъемлющих знаний о праве, отношения к праву и навыков правового поведения, обеспечивающих осознанное участие в избирательном процессе». Среди задач концепции – помощь в осмыслении практического применения действующего электорального законодательства, содействие участию избирателей в выборах и формирование осознания связи между участием в них и экономическим и политическим развитием государства. По мнению ЦИК, обученный избиратель обладает «позитивным правосознанием».
Достигнуть этого можно будет с помощью, например, внедрения в образовательные программы учебных курсов по избирательному законодательству и посредством вовлечения молодежи в деятельность избиркомов разных уровней. При информационно-разъяснительной работе будут использоваться также и дистанционные формы работы с избирателями: например, материалы будут публиковать в Telegram-канале ЦИК и в сообществах в соцсетях. Предполагается и распространение печатных материалов: памяток, журналов, брошюр. В концепции также отмечается, что важную роль в просвещении должны играть библиотеки. Предполагается, что финансирование расходов региональных избиркомов на эти цели будет осуществляться из средств, заложенных в федеральном бюджете, а также за счет средств субъектов и местных бюджетов.
Какие еще постановления принял ЦИК
Также в ходе заседания комиссии ЦИК поручил Мосгоризбиркому не позже 26 июля определить перечень избирательных участков, на которых предполагается использование комплексов для электронного голосования (КЭГ) при проведении выборов в Мосгордуму, назначенных на 8 сентября. Это необходимо в связи с принятым 3 июля постановлением ЦИК о новом порядке электронного голосования (ЭГ) – будет доступно голосование без бумажных бюллетеней, для этого нужны КЭГи, т. е. портативные устройства для голосования.
По задумке реализация концепции будет способствовать, в частности, формированию у граждан «осознанного выбора в период избирательных кампаний».
До 1 октября ЦИК будет принимать предложения к проекту концепции, окончательно доработать и принять его планируется до 25 декабря, сообщил в ходе заседания докладчик, член ЦИК Андрей Шутов. Глава комиссии Элла Памфилова отметила, что в последние годы и так существенно изменилась «пиар-пропаганда» ЦИК: по ее мнению, она стала интереснее и доступнее. Помимо ЦИК, Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК и избиркомов участие в электоральном просвещении будут принимать Минобразования, Минпросвещения, Общественные палаты РФ и субъектов, общество «Знание», Российский фонд свободных выборов, научные учреждения, а также региональные органы законодательной и исполнительной власти.
Идея ЦИК об образовании молодежи посредством внедрения в программы учебных курсов по избирательному законодательству противоречит тенденции по сокращению часов на обществознание в школах, обратил внимание сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. За отведенные на обществознание часы, в рамках которых предполагается обучение школьников основам избирательного законодательства, невозможно глубоко погрузить учеников в эту тему, говорит он: «Для того чтобы понимать смысл [электоральных процессов], нужно время».
72% респондентов
доверяли результатам выборов президента в 2024 г., а 60% – в 2018 г., следует из данных ВЦИОМа
В целом такие правовые мероприятия ЦИК можно расценивать как формальность: для осознанности волеизъявления нужны не конкурсы, а свобода собраний, слова и проч., подчеркнул в беседе с «Ведомостями» электоральный эксперт Станислав Андрейчук. Повышение правовой культуры остается одним из направлений работы избиркомов: на практике это обычно означает информирование граждан о новых способах голосования или популяризацию самой системы избиркомов, например истории из жизни отдельных членов комиссий, сказал «Ведомостям» электоральный юрист Олег Захаров: «Насколько это работает на повышение знаний самих избирателей, сказать трудно, но без этого избиркомы рискуют стать еще более закрытой кастой». При этом с каждым годом усложняются правила бюджетирования этих мероприятий, из-за чего часто они становятся лишь формальным шагом, подчеркнул Захаров.
Также в ходе заседания комиссии ЦИК поручил Мосгоризбиркому не позже 26 июля определить перечень избирательных участков, на которых предполагается использование комплексов для электронного голосования (КЭГ) при проведении выборов в Мосгордуму, назначенных на 8 сентября. Это необходимо в связи с принятым 3 июля постановлением ЦИК о новом порядке электронного голосования (ЭГ) – будет доступно голосование без бумажных бюллетеней, для этого нужны КЭГи, т. е. портативные устройства для голосования.