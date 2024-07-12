Владимир Путин в третий раз за три месяца встретился с Александром Бегловым

После слов благодарности от работающих пенсионеров Беглов начал рассказывать, что в Санкт-Петербурге создана программа «Серебряный возраст». «В ней четыре направления: это «Здоровье», «Спорт», «Образование» и «Досуг». Вы поставили задачу – нужно заботиться о старшем поколении», – продолжил Беглов, рассказав, что в каждом районе города «делают 18 центров для "Серебряного возраста"». После этого Беглов сослался на слова Путина, что нужно заботиться о здоровье – и в Петербурге «усилили программу по лечению катаракты и слухопротезированию». «Вопрос очень серьезный, была большая очередь, но, если людям уже по 80 лет, сколько им стоять в очереди»?» – неожиданно заявил Беглов. Добавил он, что создают в городе сейчас и выездные центры здоровья. Затем губернатор стал рассказывать, что пенсионеры очень любят заниматься спортом: «Но самое главное, у нас же есть ветераны спортсмены. Мы их включаем в календарный план развития спорта в городе, и они очень рады. Спасибо, что вы нам подсказали». В городских колледжах пожилых людей учат на педагогов, экскурсоводов, «цифровых специалистов», а для досуга же создается, как это назвал Беглов, «второй дом», где можно общаться по интересам.