Владимир Путин в третий раз за три месяца встретился с Александром Бегловым

Владимир Путин в третий раз за три месяца встретился с Александром БегловымГубернатору Санкт-Петербурга осенью предстоит участие в выборах
Владимир Путин 11 июля провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, который в этом году участвует в губернаторских выборах. Встреча прошла в Китайском дворце в Ораниенбауме. Путин начал с уже традиционного вопроса, который он задает Беглову: «Как дела»? «Спасибо, Владимир Владимирович, вашей помощью город развивается. Прежде всего хотел сказать слова благодарности от работающих пенсионеров, их у нас 1,5 млн человек, из них 400 000 – работающих, в том числе растет число работающих пенсионеров с ограниченными возможностями по здоровью. Это хорошее решение, спасибо вам огромное, просили вам передать их [слова благодарности]», – начал Беглов.
Это губернатор Санкт-Петербурга имел в виду закон об индексации пенсий работающим пенсионерам, который подписал Путин 8 июля. Впервые об идее проиндексировать пенсии работающим пенсионерам Путин сказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 7 июня, причем тогда в своем выступлении он отметил, что эту идею обсуждал с Бегловым.
После слов благодарности от работающих пенсионеров Беглов начал рассказывать, что в Санкт-Петербурге создана программа «Серебряный возраст». «В ней четыре направления: это «Здоровье», «Спорт», «Образование» и «Досуг». Вы поставили задачу – нужно заботиться о старшем поколении», – продолжил Беглов, рассказав, что в каждом районе города «делают 18 центров для "Серебряного возраста"». После этого Беглов сослался на слова Путина, что нужно заботиться о здоровье – и в Петербурге «усилили программу по лечению катаракты и слухопротезированию». «Вопрос очень серьезный, была большая очередь, но, если людям уже по 80 лет, сколько им стоять в очереди»?» – неожиданно заявил Беглов. Добавил он, что создают в городе сейчас и выездные центры здоровья. Затем губернатор стал рассказывать, что пенсионеры очень любят заниматься спортом: «Но самое главное, у нас же есть ветераны спортсмены. Мы их включаем в календарный план развития спорта в городе, и они очень рады. Спасибо, что вы нам подсказали». В городских колледжах пожилых людей учат на педагогов, экскурсоводов, «цифровых специалистов», а для досуга же создается, как это назвал Беглов, «второй дом», где можно общаться по интересам.
Город с непростыми выборами
На июньском семинаре для вице-губернаторов регион отнесли к «субъектам особого внимания» – где будут сложные выборы, писали «Ведомости». Курирует их замначальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Борис Рапопорт, часто в регионе в последнее время бывает и начальник управления Александр Харичев, говорили «Ведомостям» собеседники, близкие к администрации президента.
Затем Беглов рассказывал Путину о том, как тот «учил нас», что «нужно заботиться о населении». И начал рассказывать о ЖКХ – в частности, что с 1 июля в течение года тарифы повышаться не будут. «Вы сказали тогда, что не надо строить какие-то сараи, нужно строить современные детские сады [рядом с новостройками], школы, поликлиники с бассейнами, соляные пещеры. Это, как вы говорили, инвестиции в будущее наше поколение», – говорил Беглов. Путин удивленно заметил, что «вы даже танцевальный зал предусмотрели». «Танцевальный зал и бальные залы в новых школах» – потому что балет «начинался» в Санкт-Петербурге, гордо заявил губернатор. Затем Беглов напомнил и о том, что Путин постоянно «подымает» тему поддержки некоммерческих организаций – «в нашем городе их более 9000». И предложил создать школу, которая «обучала» бы НКО.
Это уже четвертая встреча Путина с Бегловым в этом году – и третья за три месяца. Первая встреча была 29 января. Вторая состоялась 26 апреля, она стала довольно примечательной. На встрече, согласно стенограмме на сайте Кремля, Беглов рассказывал президенту про поддержку семей участников спецоперации, кораблестроение, развитие общественных пространств. А как раз в апреле президент проводил встречи с главами регионов, которые идут на переизбрание – и публично оказывал им поддержку. С Бегловым однако этого не произошло. О том, что президент поддержал его выдвижение на новый срок, Беглов журналистам рассказал сам. Правда, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал, что президент действительно одобрил выдвижение Беглова. Еще одна встреча у Путина и Беглова состоялась 7 июня на полях ПМЭФа.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга, в которых примет участие Беглов, пройдут с 6 по 8 сентября. На выборы выдвигались 22 человека, большинство из них утратили статус выдвинутого кандидата, еще трем было отказано в регистрации. В итоге, кроме Беглова, зарегистрированными кандидатами стали Максим Яковлев (ЛДПР), Павел Брагин («Зеленые») и Сергей Малинкович («Коммунисты России»). Причем Беглов на нынешние выборы идет не в качестве самовыдвиженца, как в 2019 г., а от «Единой России».