На депутата от КПРФ Обухова пожаловались в этическую комиссию Госдумы

На депутата от КПРФ Обухова пожаловались в этическую комиссию ГосдумыКоммунист якобы назвал единоросса Затулина «голосом мигрантской мафиозной структуры»
Депутат Константин Затулин («Единая Россия») направил заявление в комиссию нижней палаты по депутатской этике на депутата Госдумы Сергея Обухова (КПРФ) в связи с тем, что тот назвал Затулина в интервью «голосом мигрантской мафиозной структуры». О соответствующем обращении на имя Валентины Терешковой, председателя комиссии, Затулин сообщил в своем Telegram-канале.
Внимание Затулина привлекло интервью Обухова каналу «Красная линия» на тему борьбы с миграцией, которое было размещено на сайте КПРФ 15 июля. Затулин цитирует сопроводительный текст к видеоинтервью. В нем приводится цитата, приписываемая Обухову: «Часть представителей власти (в самых разных ее сферах) в буквальном смысле завязаны на антигосударственное «мигрантское лобби». <...> Мне думается, что на «мигрантскую ренту» живет целая, метафорически говоря, «мафиозная структура». По сути дела, ее голосом выступает тот же господин Затулин».
При этом, как убедились «Ведомости», на видео Обухов говорит несколько иначе: «И вот когда с этими расчетами выступил наш представитель, вдруг выскочил господин Затулин и начал говорить, вы зря ужесточаете, у нас только 600 000 нелегальных мигрантов, здесь не надо нагнетать. Но если не надо нагнетать, почему у нас каждый день вопиющие случаи вопиющих преступлений?»
По мнению Затулина, информация о его причастности к «мигрантской ренте», «мафиозной структуре» «не соответствует действительности и является порочащей», об этом говорится в документе. «Обвиняя меня в совершении преступлений, таких как коррупция, организованная преступность и иных, Обухов лжет: выдвинул необоснованные обвинения в мой адрес, используя заведомо ложную информацию», – убежден Затулин.
Он уверен, что высказывания Обухова дискредитируют не только его, но и всю Госдуму в целом. В связи с этим единоросс просит указать коммунисту на нарушение депутатской этики, принести извинения и опубликовать информацию о факте допущенного депутатом Обуховым нарушения правил депутатской этики в официальном издании Федерального собрания и на сайте Госдумы.
По мнению Обухова, «ситуация выеденного яйца не стоит». «Мое видеоинтервью «Красной линии» по проблемам миграции и думским дискуссиям опубликовано полностью. Пусть коллега Затулин посмотрит первоисточник и не путает интервью и комментарии по нему. Журналистская интерпретация сказанного мною в интервью – это интерпретация», – подчеркнул он в беседе с «Ведомостями».
Зампредседателя комиссии Госдумы по депутатской этике Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил «Ведомостям», что пока он не получал информации об этом запросе. Сначала готовятся все материалы, после – собирается заседание комиссии, в ходе которого рассматривается вопрос о возможных нарушениях, пояснил он. «Обращаю внимание, у комиссии есть ограниченные полномочия по принятию того или иного решения – мы не прокуратура и не следственный орган. Мы можем предложить извиниться, высказать замечание, можем предложить [нижней] палате лишить слова – других инструментов у комиссии нет», – подчеркнул Нилов.
Скорее всего, комиссия запросит у Обухова письменные объяснения, после чего, например, укажет ему на недопустимость нарушения правил депутатской этики или предложит публично извиниться, пояснил «Ведомостям» член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук. Какого-то серьезного наказания для депутатов в этом смысле нет, их и не требуется, добавил он. При этом раньше существовало наказание для депутатов в виде лишения права голоса, но в 2018 г. эту норму регламента упразднили, напомнил Склянчук.