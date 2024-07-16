На депутата от КПРФ Обухова пожаловались в этическую комиссию Госдумы

При этом, как убедились «Ведомости», на видео Обухов говорит несколько иначе: «И вот когда с этими расчетами выступил наш представитель, вдруг выскочил господин Затулин и начал говорить, вы зря ужесточаете, у нас только 600 000 нелегальных мигрантов, здесь не надо нагнетать. Но если не надо нагнетать, почему у нас каждый день вопиющие случаи вопиющих преступлений?»