Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями

США регулярно поставляют вооружение на Тайвань. В июне государственный департамент США одобрил продажу ракет острову на сумму почти $60 млн. Она, по данным ведомства, включает в себя противопехотные и противотанковые барражирующие боеприпасы Switchblade 300 и другое оборудование на указанную сумму. Официальные представители Китая неоднократно подчеркивали, что тайваньский вопрос является внутренним делом республики. Председатель КНР Си Цзиньпин в контексте отношений с США назвал его «красной чертой» , которую нельзя пересекать.