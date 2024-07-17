Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями

Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениямиОтветственность за это в КНР возложили на Вашингтон
Китай принял решение приостановить консультации с США по контролю над вооружениями и нераспространению. Об этом сообщил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь во время брифинга, его слова приводит издание The Paper.
«Китай принял решение приостановить новый раунд консультаций с США по контролю над вооружениями и нераспространению. Ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на США», – сказал он. Это произошло из-за того, что США долгое время игнорировали заявления Китая о недопустимости продажи вооружения Тайваню, добавил Линь.
Официальный представитель МИДа подчеркнул, что действия США нанесли серьезный ущерб основным интересам Китая и подорвали политическое взаимное доверие. Линь также заявил, что Китай готов поддерживать контакты с США по вопросам контроля над вооружением на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. США, в свою очередь, должны уважать интересы КНР и создавать условия для диалога, завершил он.
12 июля Китай ввел санкции против военно-промышленных компаний США и их руководителей из-за поставок вооружения Тайваню. Ограничения коснулись компаний Anduril, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace и Summit Technology. Имущество предприятий в Китае заморожено, а их руководителям запрещен въезд на территорию страны.
США регулярно поставляют вооружение на Тайвань. В июне государственный департамент США одобрил продажу ракет острову на сумму почти $60 млн. Она, по данным ведомства, включает в себя противопехотные и противотанковые барражирующие боеприпасы Switchblade 300 и другое оборудование на указанную сумму. Официальные представители Китая неоднократно подчеркивали, что тайваньский вопрос является внутренним делом республики. Председатель КНР Си Цзиньпин в контексте отношений с США назвал его «красной чертой» , которую нельзя пересекать.