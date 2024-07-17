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Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями

Ответственность за это в КНР возложили на Вашингтон
Екатерина Дорофеева
AP

Китай принял решение приостановить консультации с США по контролю над вооружениями и нераспространению. Об этом сообщил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь во время брифинга, его слова приводит издание The Paper.

«Китай принял решение приостановить новый раунд консультаций с США по контролю над вооружениями и нераспространению. Ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на США», – сказал он. Это произошло из-за того, что США долгое время игнорировали заявления Китая о недопустимости продажи вооружения Тайваню, добавил Линь.

Официальный представитель МИДа подчеркнул, что действия США нанесли серьезный ущерб основным интересам Китая и подорвали политическое взаимное доверие. Линь также заявил, что Китай готов поддерживать контакты с США по вопросам контроля над вооружением на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. США, в свою очередь, должны уважать интересы КНР и создавать условия для диалога, завершил он.

12 июля Китай ввел санкции против военно-промышленных компаний США и их руководителей из-за поставок вооружения Тайваню. Ограничения коснулись компаний Anduril, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace и Summit Technology. Имущество предприятий в Китае заморожено, а их руководителям запрещен въезд на территорию страны.

США регулярно поставляют вооружение на Тайвань. В июне государственный департамент США одобрил продажу ракет острову на сумму почти $60 млн. Она, по данным ведомства, включает в себя противопехотные и противотанковые барражирующие боеприпасы Switchblade 300 и другое оборудование на указанную сумму. Официальные представители Китая неоднократно подчеркивали, что тайваньский вопрос является внутренним делом республики. Председатель КНР Си Цзиньпин в контексте отношений с США назвал его «красной чертой» , которую нельзя пересекать.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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