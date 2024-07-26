Как будут лишать полномочий сенаторов за несогласованный выезд из России

Как будут лишать полномочий сенаторов за несогласованный выезд из РоссииВопрос будет рассматриваться оперативно, и провинившемуся дадут слово
Изменения обоснованы подписанным 13 июля Владимиром Путиным законом, предусматривающим такие основания как для депутатов, так и для сенаторов. Один из инициаторов нововведений – глава комитета по безопасности Василий Пискарев – объяснял необходимость такой нормы тем, что допущенные к гостайне депутаты и сенаторы в другой стране могут стать жертвами провокаций западных спецслужб.
Утверждать порядок и сроки согласования сенатором выезда за пределы территории России будет Совет палаты, которому добавили соответствующих полномочий. В Совет палаты входят по статусу председатель Совфеда, его заместители и председатели комитетов. Решение о вынесении на рассмотрение Совета Федерации вопроса о досрочном прекращении полномочий сенатора также принимает Совет палаты.
Новые части появились и в статье 7.1 регламента, где речь идет о досрочном прекращении полномочий сенатора. В частности, вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора в случае несогласованного выезда за рубеж по поручению спикера предварительно рассматривается комитетом по регламенту и организации парламентской деятельности, а также комитетом по конституционному законодательству и госстроительству. Описана и процедура оценки фактов и принятия решения об установлении основания для досрочного прекращения полномочий сенатора. Вопрос может предварительно рассматриваться на совместном заседании комитетов, а сам сенатор может быть приглашен на такие встречи.
При этом решение о досрочном прекращении полномочий должно приниматься не позднее чем через 30 дней со дня принятия комитетом СФ по регламенту и организации парламентской деятельности решения об установлении основания для досрочного прекращения полномочий сенатора. Оговорено, что вопрос будет включаться в повестку ближайшего пленарного заседания.
На пленарном заседании с содокладом может выступить председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству или его заместители, предусмотрено и слово для самого сенатора, которого уличили в несогласованной зарубежной поездке.
Совет Госдумы, в свою очередь, 22 июля утвердил порядок и сроки согласования выезда за рубеж для депутатов (см. «Ведомости» от 22.07.2024), при этом столь масштабных изменений в свой регламент нижняя палата не вносила.
Досрочное освобождение
Полномочия сенатора по ст. 7.1 регламента Совета Федерации могут быть прекращены досрочно в случае:
- письменного заявления сенатора о сложении полномочий;
- назначения на другую госслужбу;
- вступления в силу обвинительного приговора суда;
- вступления в силу решения суда об ограничении дееспособности сенатора или о признании его недееспособным;
- смерти сенатора;
- если сенатор отозван решением Совета Федерации по представлению органа власти субъекта, от которого он назначен;
- если сенатор выехал за рубеж без согласования (порядок согласования и сроки такого выезда определяются Советом палаты СФ).
Поправки в регламент верхней палаты парламента аналогичны постановлению Госдумы по тому же вопросу, говорит политюрист Олег Захаров. При этом он обращает внимание на то, что процедура включает первичное рассмотрение этого вопроса двумя комитетами – по регламенту и по конституционному законодательству и госстроительству. Последний готовит свое заключение до заседания регламентного комитета либо проводит с ним совместное заседание. «Такое «двоевластие» – нетипичная процедура, обычно вопрос готовит один комитет, но, видимо, тут сыграло роль то, что специфика статуса сенаторов требует системы сдержек и противовесов при проверке оснований и принятии решения о досрочном прекращении их полномочий», – считает эксперт.
Что еще изменилось в регламенте
Еще одно изменение в регламенте также связано с выездами за рубеж, но уже согласованными. Речь идет об исключении из полномочий Совета палаты обязанности определять расходы на командирование делегаций.
Кроме того, в обновленной версии регламента статья 188.2 (проведение консультаций по представленным президентом кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти в комитетах СФ) изложена в новой редакции. В частности, в ней изменен п. 5, который теперь допускает проведение таких консультаций в закрытом режиме. В предыдущей версии регламента закрытыми могли быть предварительные обсуждения представленных президентом для проведения консультаций кандидатур.
Значимой поправкой в регламент является порядок рассмотрения вопроса по несогласованному выезду сенатора за пределы России, остальные изменения имеют технический характер, пояснил «Ведомостям» председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. «То есть мы приводим нормативные документы [СФ] в соответствии со сложившейся практикой», – говорит он. Например, с учетом развития информационных технологий исчезла необходимости зачитывать отчеты комитетов на пленарном заседании СФ, сенаторы хотят оглашать их на заседании комитетов и размещать на портале верхней палаты в свободном доступе, добавил он.