Как будут лишать полномочий сенаторов за несогласованный выезд из России

Поправки в регламент верхней палаты парламента аналогичны постановлению Госдумы по тому же вопросу, говорит политюрист Олег Захаров. При этом он обращает внимание на то, что процедура включает первичное рассмотрение этого вопроса двумя комитетами – по регламенту и по конституционному законодательству и госстроительству. Последний готовит свое заключение до заседания регламентного комитета либо проводит с ним совместное заседание. «Такое «двоевластие» – нетипичная процедура, обычно вопрос готовит один комитет, но, видимо, тут сыграло роль то, что специфика статуса сенаторов требует системы сдержек и противовесов при проверке оснований и принятии решения о досрочном прекращении их полномочий», – считает эксперт.