«Единая Россия» улучшила рейтинги в Республике Алтай и Элисте

«Единая Россия» улучшила рейтинги в Республике Алтай и ЭлистеВ партии ранее оценивали эти территории как непростые
Волна опросов «Единой России» показала, что к старту избирательной кампании, т. е. к моменту выдвижения списков в начале июля, у партии улучшились рейтинги в двух точках, которые можно считать исторически проблемными: Республике Алтай (рейтинг кандидатов в заксобрание) и столице Калмыкии Элисте (выборы в гордуму). Об этом «Ведомостям» рассказал замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов.
Опросы проводит соцслужба самой партии для корректировки хода кампании. Всего запланировано пять волн опросов, результаты последнего на текущий момент, третьего, еще обрабатываются, отметил Перминов.
Первая волна опросов проводилась на завершающей стадии праймериз в конце мая, тогда рейтинг партии власти в Республике Алтай (самим регионом руководил Олег Хорохордин) составлял 44%, а к старту кампании вырос до 53,1%. В Элисте рейтинг вырос с 38,9 до 41,1%.
Хотя опросы непосредственно касаются именно выборов депутатов, они коррелируют с деятельностью глав регионов – единороссов: в Калмыкии – Бату Хасикова, на Алтае в качестве врио экс-секретаря генсовета «Единой России» – Андрея Турчака. Им предстоит переизбрание и избрание главами регионов соответственно. Турчак на Алтае возглавляет список партии на выборах в заксобрание.
«Результат дает совокупность работы в регионе как кандидатов, так и врио и главы региона. Это комплексный подход. Кроме того, деятельность лица во главе региона тоже воспринимается как партия», – сказал Перминов. По данным проведенного с 9 по 18 июля опроса ВЦИОМа, возможность проголосовать за Турчака допускали 64%.
Какие еще результаты зафиксировала у себя «Единая Россия»
На текущий момент электоральный рейтинг партии в целом по выборным территориям составляет более 52%, рассказал «Ведомостям» собеседник в «Единой России». Наибольшую динамику рейтинг партии показал на таких территориях, как Курган – 44% (+12%), Нарьян-Мар – 52% (+12%), Иркутск – 48% (+8%).
И Калмыкия, и Республика Алтай – сложные регионы для «Единой России», говорит политолог Константин Костин. «В обоих регионах традиционно непростая внутриэлитная ситуация. Было слишком много конфликтов. Плюс застарелые проблемы в социально-экономической сфере, – добавляет эксперт. – Тем не менее сформированный список кандидатов и ход кампании дают основания прогнозировать, что задача будет в целом решена».
Калмыкия традиционно считается управляемым регионом, соглашается политолог Александр Кынев. Последний протестный всплеск там был в 2021 г.: на фоне недовольства местных элит Хасиковым регион показал на думских выборах невысокий результат за «Единую Россию» (39%) и высокий – за «Новых людей» (12%), напомнил политолог. «Но с тех пор ситуация для власти существенно улучшилась, сказалась общая обстановка. И выборы в народный хурал в 2023 г. для власти завершились вполне комфортно (у партии 23 мандата из 27)», – сказал он. Проблем для партии на выборах в гордуму Кынев не видит.
36,5%
составляет электоральный рейтинг «Единой России» по всей стране по состоянию на 28 июля, по данным ВЦИОМа. КПРФ – 10%, ЛДПР – 9,3%, «Новые люди» – 5,9%, «Справедливая Россия» – 4,2%, все непарламентские партии – 10,7%
Особенность Республики Алтай же заключается в том, что регион «очень мозаичный», а элита нем «сложносоставная», состоящая из «разных групп, связанных как с этническими, так и с земляческими факторами», говорит Кынев. «Огромное значение имеет репутация конкретных кандидатов в столице и районах. Реальный рейтинг партии зависит от персоналий, которые поддерживают партию в конкретных регионах: если удается договориться с популярными фигурами, тогда ситуация в общем выигрышная, если нет, возможна консолидация каких-то иных списков», – резюмировал он. При этом политолог указал, что это плохо меряется социологией, так как регион маленький, а население живет разбросанно. Численность населения республики, по данным Росстата, в 2024 г. составляет 210 765 человек.
Ранее и сами власти отмечали сложность этих регионов: в презентации на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике в «Сенеже» с 19 по 22 июня и Алтай, и Калмыкия были отнесены к «желтой зоне» особого внимания, писали «Ведомости».
В подготовке материала участвовала Анастасия Майер