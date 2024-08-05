«Единая Россия» улучшила рейтинги в Республике Алтай и Элисте

Особенность Республики Алтай же заключается в том, что регион «очень мозаичный», а элита нем «сложносоставная», состоящая из «разных групп, связанных как с этническими, так и с земляческими факторами», говорит Кынев. «Огромное значение имеет репутация конкретных кандидатов в столице и районах. Реальный рейтинг партии зависит от персоналий, которые поддерживают партию в конкретных регионах: если удается договориться с популярными фигурами, тогда ситуация в общем выигрышная, если нет, возможна консолидация каких-то иных списков», – резюмировал он. При этом политолог указал, что это плохо меряется социологией, так как регион маленький, а население живет разбросанно. Численность населения республики, по данным Росстата, в 2024 г. составляет 210 765 человек.