Как пророссийский блок «Победа» готовится к выборам президента Молдавии

Как пророссийский блок «Победа» готовится к выборам президента МолдавииПо словам лидера альянса Илана Шора, у оппозиции есть запасной вариант на случай отказа в регистрации
Пророссийский молдавский оппозиционный блок «Победа – Victorie» имеет запасные варианты, как представлять интересы своих избирателей в случае окончательного отказа в регистрации альянса в ЦИК Молдавии, рассказал «Ведомостям» лидер политического блока Илан Шор. «У нас есть варианты действий при любом развитии событий. Никакие барьеры, которые сегодня чинит нам режим [президента Молдавии Майи] Санду, не сможет повлиять на наши планы», – заверил политик, не раскрывая подробностей. Президентские выборы в Молдавии состоятся одновременно с референдумом о вступлении страны в Евросоюз (ЕС) 20 октября.
Молдавский ЦИК уже отклонил заявку оппозиционного блока на участие в президентских выборах и референдуме по интеграции республики в ЕС (это дало бы право агитировать за свою позицию). А кандидат в президенты от оппозиции Василий Боля подал 26 августа документы в ЦИК как независимый кандидат, так как сделать ранее это от «Победы» ему не удалось. Действующий президент от прозападной PAS Санду планирует переизбраться на второй срок.
При этом, как пояснил «Ведомостям» Шор, блок «Победа», несмотря на выбор российской столицы в качестве места проведения своих съездов, сосредоточит политическую работу именно внутри Молдавии. «Мы работаем на благо Молдавии и представляем ее интересы. При этом поддерживать хорошие, дружеские и взаимовыгодные отношения с Россией мы, безусловно, будем», – подчеркнул политик.
В то же время, по словам Шора, оппозиционный блок продолжит помогать молдавским фермерам и предприятиям представлять свою продукцию на международном уровне. «В первую очередь мы будем участвовать на выставках стран ЕАЭС и России и организовывать наш Молдавский двор, как мы это уже делали на ПМЭФе, где действительно есть интерес к нашим товарам и, что не менее важно, к нашей культуре и традициям», – отметил он.
Формальным основанием для отказа в регистрации политической организации стала схожесть в названии блока «Победа – Victorie» с политической партией Victorie, входящей в его состав. Кроме того, члены избиркома обратили внимание, что в состав альянса также входит политическая партия «Шор», ликвидированная минюстом в августе 2023 г., а ее лидер Шор был объявлен в международный розыск по обвинению в выводе $1 млрд через банковскую систему Молдавии. В состав блока «Победа» помимо «Шора» и «Виктории» входят партии «Шанс», «Возрождение» и «Сила альтернативы и соглашения Молдовы».
Рейтинги
Согласно опросу, проведенному в июле компанией CBS Research, за действующего президента готовы проголосовать 30,3% респондентов, 13% – за председателя Партии социалистов и бывшего президента Игоря Додона (который уже объявил, что не будет баллотироваться); 6,5% – за лидера «Нашей партии» Ренато Усатого, а за бывшего башкана Гагаузии Ирину Влах – 5,6% граждан. При этом, говоря о рейтингах доверия, 21% благосклонно относятся к Санду, около 7% – к Додону и 4,5% – к Шору.
22 августа Апелляционная палата Кишинева подтвердила запрет в регистрации блока «Победа». По словам замглавы объединения Марины Таубер, оппозиционеры в ближайшее время попытаются обжаловать это решение в Высшей судебной палате. Она добавила, что решение членов ЦИК было принято под давлением президента страны Санду, «которая боится конкуренции».
А до этого, 16 августа, блок «Победа» провел третий съезд политического альянса на Поклонной горе в Москве, где делегаты обсудили подготовку к президентским выборам и референдуму о вступлении страны в ЕС. В мероприятии приняли участие Боля, Шор и башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул, победившая на региональных выборах в мае 2023 г. от партии «Шор».
Шансы блока «Победа» на регистрацию невысоки, считает доктор политических наук, профессор РАНХиГС и главный научный сотрудник РГГУ Наталья Харитонова. При этом функционеры и юристы политического альянса готовы к политической борьбе, именно поэтому Боля идет на выборы как независимый кандидат. «В предвыборной гонке за президентское кресло они не рассчитывают на результат, а обкатывают свои возможности в преддверии парламентских выборов 2025 г., которые для парламентской республики Молдавии имеют наивысший приоритет (сейчас из всего блока парламентскими являются партия «Шор» с пятью мандатами и «Возрождение» с четырьмя. – «Ведомости»). Правительство Санду использует весь свой административный ресурс, чтобы нейтрализовать своих противников, а это вряд ли стало новостью для оппозиции», – сказала эксперт.
Кабинет министров Санду разрешит ЦИК допустить Болю к выборам только при условии, если у него будут низкие рейтинги, полагает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его мнению, власти попытаются продемонстрировать избирателям ничтожность оппозиции. «Логика властей и их сторонников понятна – официальная регистрация в Молдавии открывает для «Победы» слишком много возможностей, которые не должны быть использованы для продвижения оппозиционных сил», – объяснил эксперт.