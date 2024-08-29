Как пророссийский блок «Победа» готовится к выборам президента Молдавии

Шансы блока «Победа» на регистрацию невысоки, считает доктор политических наук, профессор РАНХиГС и главный научный сотрудник РГГУ Наталья Харитонова. При этом функционеры и юристы политического альянса готовы к политической борьбе, именно поэтому Боля идет на выборы как независимый кандидат. «В предвыборной гонке за президентское кресло они не рассчитывают на результат, а обкатывают свои возможности в преддверии парламентских выборов 2025 г., которые для парламентской республики Молдавии имеют наивысший приоритет (сейчас из всего блока парламентскими являются партия «Шор» с пятью мандатами и «Возрождение» с четырьмя. – «Ведомости»). Правительство Санду использует весь свой административный ресурс, чтобы нейтрализовать своих противников, а это вряд ли стало новостью для оппозиции», – сказала эксперт.