На что повлияет запрет нацбанка Киргизии платежей без реальной поставки товаров

На что повлияет запрет нацбанка Киргизии платежей без реальной поставки товаровРоссийским импортерам придется в очередной раз пересматривать свои финансово-логистические решения
В Киргизии принято решение о запрете банкам и другим финансовым институтам проводить платежи без реальных поставок товаров на ее территорию. Это еще одно последствие указа президента США от декабря 2023 г. об антироссийских санкциях заставит российских импортеров снова перестраивать свои логистические цепочки. При этом платежи через киргизскую финансовую систему продолжатся, но банки смогут «отсекать сомнительные операции», сказал министр экономики Киргизии Данияр Амангельдиев (цитата по «РИА Новости»). «Это сделано для упорядочения торговых потоков. Это упростит, окажет помощь нашим предпринимателям именно в проведении платежей. У банков будет ясная картина», – сказал министр. Он добавил, что в Киргизии была создана специальная государственная компания, которая будет осуществлять платежи «дешевле, чем в банках». Последним, по мнению Амангельдиева, «будет проще решать вопрос проведения комплаенса» для более прозрачных финансовых операций.
Постановление правления нацбанка Киргизии от 4 сентября называется «Об обеспечении экономической безопасности и поддержании финансовой стабильности». В нем говорится, что для этих целей через три недели вводится ограничение на год для всех поднадзорных организаций при платежах и других расчетах по контрактам, если товары, работы и услуги следуют из иностранных государств или в иностранные государства без реальной их поставки на территорию Киргизии. Исключения оговариваются только для определенных местным правительством госкомпаний.
Банки Киргизии пользовались популярностью у российских импортеров для оплаты транзита импорта из Китая и других стран. В 2023 г. товарооборот между Россией и Киргизией достиг $2,9 млрд (в 2022 г. был $3,4 млрд, когда годовой рост составил 34%). В июле 2023 г. госкомитет национальной безопасности Киргизии обещал провести расследования в отношении лиц и компаний, которые могут быть причастны к «поставкам товаров двойного назначения в Россию». Это произошло на фоне попадания нескольких киргизских компаний в американские санкционные списки.
Решение нацбанка может привести к снижению роли компаний, выступающих в роли «номинальных» покупателей, говорит руководитель проектов таможенной практики Taxology Денис Сидоренков. Так как новый запрет касается исключительно проведения платежей, то при использовании для оплаты товара банковских учреждений других стран его негативный эффект минимизируется, добавляет он.
Киргизия и ее банки последние 2,5 года были одним из существенных транзакционных каналов, говорит руководитель группы по работе с банками юридической компании Amond & Smith Иван Тихоненок. Но в декабре 2023 г. был подписан указ президента США Джо Байдена о вторичных санкциях. После этого в январе 2024 г. банки Турции прекратили работу с российскими, а китайские – изменили свою политику. Роль промежуточных институций существенно возросла, поясняет Тихоненок. «По факту все уже были морально готовы к подобному указу нацбанка, и потому эта новость не стала шоком, – говорит эксперт. – Сейчас это направление отчасти парализовано, так как импортеры продумывают свои дальнейшие действия».
Во многих странах не допускается проводить платежи за товар, который даже по документам не попадает в страну, указывает независимый аналитик Алексей Войлуков. Основная проблема, которая может возникнуть после решения нацбанка Киргизии, – это усложнение оформления документов и обоснования платежей, и, возможно, удлинение цепочки оплаты. Киргизия – это не транспортный хаб и логистический центр и через нее в теории возможно провозить лишь малоразмерные грузы (приборы, станки и другое оборудование), а их логистику можно перестроить, отмечает Тихоненок. Но в этом случае возникнет вопрос о налогах, которые нужно будет платить при транзите.
В связи с санкционными ограничениями многие российские экспортеры и импортеры вынуждены были реструктурировать движение товарно-денежных потоков, используя для расчетов финансовые институты так называемых дружественных юрисдикций, говорит управляющий партнер О2 Consulting Ольга Сорокина. Некоторые страны, в особенности работающие с расчетами в рублях, активно предоставляли свою инфраструктуру для обеспечения поставок. Этот поток существенно увеличился после включения в санкционные списки Московской биржи (в июне 2024 г. – «Ведомости»). Чаще всего проведение расчетов через финансовые институты Киргизии используется при осуществлении торговли с китайскими партнерами, считает эксперт. Но проблемы с этими транзакциями начали возникать еще до ограничений, введенных нацбанком Киргизии, отмечает Сорокина, так как банки Китая из-за риска вторичных санкций все чаще запрашивают не только контракты и финансовую документацию, но и логистические документы, подтверждающие движение товара в адрес промежуточных компаний. Это повлекло за собой очередной виток перестройки товарно-денежных потоков, которые стали включать уже и структурирование логистики для соответствия требованиям финансовых институтов. И по факту новые ограничения со стороны партнеров только формализуют ситуацию, которая уже имела место на практике, подчеркивает Сорокина.
Еще в августе портал 24.kg сообщал, что крупные коммерческие банки Киргизии приостановили транзакции с российскими банками из-за антироссийских санкций. Нацбанк тогда пояснял, что те обязаны соблюдать законы о борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег. Кроме того, для «предотвращения негативных последствий международных санкций на банковскую систему» местными банками была усилена проверка клиентов и контрагентов на предмет их нахождения в санкционных списках.
Организация движения товаров через Киргизию сопряжена с дополнительными логистическими издержками, а еще с таможенными и налоговыми расходами, что крайне неэффективно с точки зрения издержек для ряда компаний, поясняет Сорокина. Теперь российским экспортерам и импортерам придется в очередной раз пересматривать свои финансово-логистические решения и заново искать альтернативы в других юрисдикциях. Ряд компаний будут искать такие решения не в формате смены юрисдикции, так как зачастую этого недостаточно, а в изменении самого формата расчетов. Он может предусматривать новые решения, например в виде организации расчетов внутри России между экспортерами и импортерами с параллельными расчетами между их иностранными партнерами и взаимными зачетами требований, заключает Сорокина.