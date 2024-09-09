На что повлияет запрет нацбанка Киргизии платежей без реальной поставки товаров

В связи с санкционными ограничениями многие российские экспортеры и импортеры вынуждены были реструктурировать движение товарно-денежных потоков, используя для расчетов финансовые институты так называемых дружественных юрисдикций, говорит управляющий партнер О2 Consulting Ольга Сорокина. Некоторые страны, в особенности работающие с расчетами в рублях, активно предоставляли свою инфраструктуру для обеспечения поставок. Этот поток существенно увеличился после включения в санкционные списки Московской биржи (в июне 2024 г. – «Ведомости»). Чаще всего проведение расчетов через финансовые институты Киргизии используется при осуществлении торговли с китайскими партнерами, считает эксперт. Но проблемы с этими транзакциями начали возникать еще до ограничений, введенных нацбанком Киргизии, отмечает Сорокина, так как банки Китая из-за риска вторичных санкций все чаще запрашивают не только контракты и финансовую документацию, но и логистические документы, подтверждающие движение товара в адрес промежуточных компаний. Это повлекло за собой очередной виток перестройки товарно-денежных потоков, которые стали включать уже и структурирование логистики для соответствия требованиям финансовых институтов. И по факту новые ограничения со стороны партнеров только формализуют ситуацию, которая уже имела место на практике, подчеркивает Сорокина.