«Единая Россия» улучшила результат на выборах заксобраний почти на 1 млн голосов

«Единая Россия» улучшила результат на выборах заксобраний почти на 1 млн голосовРезультаты КПРФ немного упали, но она осталась второй партией
На выборах депутатов заксобраний единороссы улучшили результаты пятилетней давности почти на 1 млн голосов, подсчитали «Ведомости». Списки кандидатов от партии власти в 12 регионах поддержали 4 276 608 человек, что на 934 391 больше, чем на тех же выборах 2019 г. – тогда «Единая Россия» набрала 3 342 217 голосов. Партия власти одержала победу по спискам на выборах во всех заксобраниях, тогда как в 2019 г. на выборах депутатов Законодательной думы Хабаровского края победила ЛДПР (тогда регионом руководил впоследствии посаженный Сергей Фургал).
Для сравнения: КПРФ набрала во время этой кампании 718 669 голосов по спискам, а в 2019 г., т. е. на следующий год после пенсионной реформы, – 762 345. Упали показатели ЛДПР, а выросли «Справедливой России» (см. график). Депутат Госдумы от Москвы, секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов считает, что «в условиях спецоперации это неплохой показатель». «Самое главное, что КПРФ сохранила позиции второй партии», – сказал он «Ведомостям».
Сейчас идет процесс консолидации вокруг флага в условиях внешней агрессии, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Понятно, что «Единая Россия» как партия президента набирает наибольшее количество голосов. Остальным партиям надо находить точечную повестку», – сказал он «Ведомостям».
Выборы-2024 отличаются от выборов пятилетней давности контекстом специальной военной операции, замечает политолог Константин Калачев. «Тема консолидации и сплочения вокруг флага, безусловно, работает на «Единую Россию». Добавим к этому, что данная партия технологична, проводит тотальную кампанию, использует современный инструментарий, хорошо отрабатывает тему наказов, «народной программы», своей системообразующей роли и полезности для избирателей. Сейчас на единороссов работает сама ситуация», – считает он.
Заместитель гендиректора КГ «Полилог» по GR политолог Никита Сетов выделяет три аспекта, влияющих на рост результатов «Единой России»: консолидация вокруг власти в целом и внешние угрозы, эхо президентских выборов (насыщенная позитивная повестка, сформированная перед и оставшаяся после мартовских выборов) и кризис альтернативных предложений.
Результаты одномандатников
Подавляющее большинство мандатов «Единая Россия» забрала и в одномандатных округах. В Республике Алтай кандидаты в госсобрание от партии власти победили во всех 30 округах, в Севастополе, где избиралось заксобрание, – во всех восьми. На выборах депутатов Волгоградской областной думы «Единая Россия» взяла 17 из 19 одномандатных округов. В одном победил самовыдвиженец, в другом – кандидат от КПРФ. 38 из 39 мандатов по округам партия власти получила на выборах в госсобрание Марий Эл, еще по одному округу победил самовыдвиженец. На выборах Тульской областной думы по округам по одному мандату досталось кандидатам от ЛДПР, «Справедливой России» и «Коммунистов России», а «Единая Россия» получила 21 мандат. Три самовыдвиженца и 13 единороссов победили в округах на выборах в верховный хурал Тувы. На выборах в Законодательную думу Хабаровского края кандидаты от «Единой России» победили в 23 округах, еще в одном – кандидат от «Справедливой России». Пять лет назад победу в 22 из 24 округов в регионе одержали кандидаты от ЛДПР. Во всех регионах, где 8 сентября выборы депутатов заксобраний проходили по смешанной или пропорциональной системе, мандаты также получила КПРФ. Москва – единственный субъект Федерации, депутаты заксобрания которого избираются по мажоритарной системе.
«Парламентские и непарламентские представители оппозиции последние два года находятся в кризисе предложения. По итогам этого единого дня голосования видно, что некоторые отделения партий фокусируются на решении конкретных проблем региона/округа, но общей и необходимой избирателю программной конструкции нет», – сказал он «Ведомостям». По мнению Калачева, для партий системной оппозиции настают трудные времена: их солидарность с властью делает их отличия трудноразличимыми.
Списки ЛДПР прошли проходной 5%-ный барьер в 10 регионах, «Справедливой России» – в шести регионах, «Новых людей» – в четырех регионах. Из непарламентских партий на выборах в заксобрания прошли списки Партии пенсионеров (Волгоградская область, 5,11%), «Зеленых» (Кабардино-Балкария, 5,06%) и «Гражданской платформы» (Карачаево-Черкесия, 5,05%).