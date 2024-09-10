«Единая Россия» улучшила результат на выборах заксобраний почти на 1 млн голосов

Результаты одномандатников

Подавляющее большинство мандатов «Единая Россия» забрала и в одномандатных округах. В Республике Алтай кандидаты в госсобрание от партии власти победили во всех 30 округах, в Севастополе, где избиралось заксобрание, – во всех восьми. На выборах депутатов Волгоградской областной думы «Единая Россия» взяла 17 из 19 одномандатных округов. В одном победил самовыдвиженец, в другом – кандидат от КПРФ. 38 из 39 мандатов по округам партия власти получила на выборах в госсобрание Марий Эл, еще по одному округу победил самовыдвиженец. На выборах Тульской областной думы по округам по одному мандату досталось кандидатам от ЛДПР, «Справедливой России» и «Коммунистов России», а «Единая Россия» получила 21 мандат. Три самовыдвиженца и 13 единороссов победили в округах на выборах в верховный хурал Тувы. На выборах в Законодательную думу Хабаровского края кандидаты от «Единой России» победили в 23 округах, еще в одном – кандидат от «Справедливой России». Пять лет назад победу в 22 из 24 округов в регионе одержали кандидаты от ЛДПР. Во всех регионах, где 8 сентября выборы депутатов заксобраний проходили по смешанной или пропорциональной системе, мандаты также получила КПРФ. Москва – единственный субъект Федерации, депутаты заксобрания которого избираются по мажоритарной системе.