Что известно о ситуации в Курской области на 15 сентября

Средства поступят в бюджет Курской области. Около 1 млрд руб. будут направлены на финансовое обеспечение оказания единовременной материальной помощи гражданам, которые пострадали в результате атаки украинских военных на территорию Курской области, уточнили в правительстве. 13 сентября премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что по поручению президента России Владимира Путина на этой неделе Курской области было выделено дополнительно более 3 млрд руб. Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил 9 сентября о выделении из резервного фонда правительства 19,3 млрд руб. на помощь курянам. Он добавил, что за выплатой в 25 000 руб. обратились более 160 000 человек, пояснив, что речь на самом деле идет о двух выплатах – 15 000, которые представляет государство в качестве материальной помощи при режиме чрезвычайной ситуации федерального масштаба, а также дополнительных 10 000 руб., выплачиваемых по поручению президента.