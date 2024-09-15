Что известно о ситуации в Курской области на 15 сентября

Что известно о ситуации в Курской области на 15 сентябряЗа сутки в плен сдались семь украинских военнослужащих
Российская армия продолжает отражать атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. За последние сутки ВС России нанесли поражение подразделениям противника в районах шести населенных пунктов, сообщило Минобороны РФ. По данным властей, на фоне вторжения более половины школ региона работают в дистанционном формате, эвакуация из приграничных районов продолжается.
«Ведомости» собрали информацию о ситуации в Курской области на 15 сентября.
Сводка Минобороны
Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий и нанесли поражение силам бригад ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки, говорится в сводке оборонного ведомства. За последние сутки группировка отразила две контратаки противника в направлении Любимовки и Малой Локни, были сорваны две попытки атаки в направлении населенных пунктов Викторовка, Ольговка и Кремяное.
В результате, по данным Минобороны, ВСУ потеряли до 25 человек убитыми и раненными, уничтожены бронетранспортер и две боевые бронированные машины. Еще пять украинских солдат сдались в плен.
ВС РФ отразили также шесть попыток прорыва через границу РФ в направлении населенных пунктов Новый Путь, Веселое и Медвежье, там потери ВСУ составили до 60 человек, три танка, бронетранспортер и пять ББМ. Кроме того, авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники украинских бригад в районах Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое и др. Наносились удары и по граничащей с Курской Сумской области. За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 22 единицы бронетехники, в общей сложности семь военнослужащих сдались в плен. Всего за время вторжения противник потерял более 13 400 человек личного состава, уточнили в ведомстве.
Эвакуация продолжается
Жители Курской области продолжают покидать опасные районы. В частности, об эвакуации граждан 15 сентября сообщила в своем Telegram-канале глава Кореневского района Марина Дегтярева. Она опубликовала список эвакуированных граждан Снагостского сельсовета, в нем 34 человека. Еще 11 жителей вывезены из села Обуховка, все разместились у родственников, уточнила Дегтярева. Село Кремяное покинула семья из пяти человек. В пунктах временного размещения, в том числе в других регионах, находятся свыше 12 000 человек, сообщал врио губернатора Алексей Смирнов.
Учеба в ПВР
Учебный год для школьников Курской области начался по-разному, но двери более половины учреждений пока закрыты для учеников. По последним данным властей, учащиеся 242 школ занимаются дистанционно, в 100 школах реализуется смешанный формат, еще в 102 школах проводят обучение очно. Занятие организованы и для тех детей, которые покинули свои дома и сейчас находятся в пунктах временного размещения (ПВР).
«Чтобы обеспечить все необходимое для занятий, в 31 пункте временного размещения организовали специальные учебные классы, еще в 20 ПВР созданы индивидуальные рабочие места», – написал в своем Telegram-канале Смирнов.
Более 13 500 детей из девяти приграничных районов получили планшеты или ноутбуки для обучения, школьников также обеспечили электронными учебниками. До 20 сентября ожидается поставка печатных комплектов, добавил глава региона. В школах, колледжах и техникумах принимают дополнительные меры защиты: там оклеивают окна и проверяют укрытия. Власти подчеркивают, что руководителям образовательных организаций запрещено собирать деньги на эти цели с родителей.
На помощь пострадавшим выделят еще 1 млрд рублей
Правительство России одобрило выделение из резервного фонда бюджетных ассигнований в размере до 926,9 млн руб., средства направят на выплаты пострадавшим в результате атаки ВСУ жителям Курской области. Решение было принято еще 13 сентября, а сегодня об этом сообщили в кабмине.
Средства поступят в бюджет Курской области. Около 1 млрд руб. будут направлены на финансовое обеспечение оказания единовременной материальной помощи гражданам, которые пострадали в результате атаки украинских военных на территорию Курской области, уточнили в правительстве. 13 сентября премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что по поручению президента России Владимира Путина на этой неделе Курской области было выделено дополнительно более 3 млрд руб. Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил 9 сентября о выделении из резервного фонда правительства 19,3 млрд руб. на помощь курянам. Он добавил, что за выплатой в 25 000 руб. обратились более 160 000 человек, пояснив, что речь на самом деле идет о двух выплатах – 15 000, которые представляет государство в качестве материальной помощи при режиме чрезвычайной ситуации федерального масштаба, а также дополнительных 10 000 руб., выплачиваемых по поручению президента.