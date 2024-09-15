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Правительство направит Курской области еще около 1 млрд рублей

Ведомости

Правительство России одобрило выделение из резервного фонда бюджетных ассигнований в размере до 926,9 млн руб., средства направят на выплаты пострадавшим в результате атаки ВСУ жителям Курской области. Об этом говорится на сайте кабмина.

Решение о выделении средств было принято на заседании правительства 13 сентября. 

«Одобрить выделение МЧС России в 2024 г. из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере до 926 925 000 руб.», – говорится в решении.

Средства поступят в бюджет Курской области. Около 1 млрд руб. будут направлены на финансовое обеспечение оказания единовременной материальной помощи гражданам, которые пострадали в результате атаки украинских военных на территорию Курской области, уточнили в правительстве.

13 сентября премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что по поручению президента России Владимира Путина на этой неделе Курской области было выделено дополнительно более 3 млрд руб.

6 августа ВСУ вторглись в Курскую область, с тех пор в регионе уже больше месяца идут боевые действия. Минобороны РФ регулярно сообщает об ударах по позициям ВСУ. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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