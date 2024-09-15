Правительство направит Курской области еще около 1 млрд рублей

6 августа ВСУ вторглись в Курскую область, с тех пор в регионе уже больше месяца идут боевые действия. Минобороны РФ регулярно сообщает об ударах по позициям ВСУ. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.