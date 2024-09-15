Правительство направит Курской области еще около 1 млрд рублей
Правительство России одобрило выделение из резервного фонда бюджетных ассигнований в размере до 926,9 млн руб., средства направят на выплаты пострадавшим в результате атаки ВСУ жителям Курской области. Об этом говорится на сайте кабмина.
Решение о выделении средств было принято на заседании правительства 13 сентября.
«Одобрить выделение МЧС России в 2024 г. из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере до 926 925 000 руб.», – говорится в решении.
Средства поступят в бюджет Курской области. Около 1 млрд руб. будут направлены на финансовое обеспечение оказания единовременной материальной помощи гражданам, которые пострадали в результате атаки украинских военных на территорию Курской области, уточнили в правительстве.
13 сентября премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что по поручению президента России Владимира Путина на этой неделе Курской области было выделено дополнительно более 3 млрд руб.
6 августа ВСУ вторглись в Курскую область, с тех пор в регионе уже больше месяца идут боевые действия. Минобороны РФ регулярно сообщает об ударах по позициям ВСУ. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.