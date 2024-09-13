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Правительство рассмотрит вопрос о выделении 1 млрд рублей для пострадавших курян

Ведомости

По поручению президента России Владимира Путина на этой неделе Курской области было выделено дополнительно более 3 млрд руб., будет рассмотрен вопрос о предоставлении еще 1 млрд руб. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Рассмотрим вопрос о предоставлении еще 1 млрд руб. для единовременной выплаты гражданам, пострадавшим от боевых действий в регионе», – сказал глава кабмина.

Всего на неотложные нужды курянам было направлено свыше 8 млрд руб.

«Сейчас область получает поддержку со всех уголков нашей большой страны. Чтобы преодолеть непростую ситуацию и как можно быстрее вернуться к нормальной жизни», – отметил глава правительства.

6 августа ВСУ вторглись в Курскую область. В регионе уже больше месяца идут боевые действия. Минобороны регулярно сообщает об ударах по позициям ВСУ. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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