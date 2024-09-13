Правительство рассмотрит вопрос о выделении 1 млрд рублей для пострадавших курян
По поручению президента России Владимира Путина на этой неделе Курской области было выделено дополнительно более 3 млрд руб., будет рассмотрен вопрос о предоставлении еще 1 млрд руб. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Рассмотрим вопрос о предоставлении еще 1 млрд руб. для единовременной выплаты гражданам, пострадавшим от боевых действий в регионе», – сказал глава кабмина.
Всего на неотложные нужды курянам было направлено свыше 8 млрд руб.
«Сейчас область получает поддержку со всех уголков нашей большой страны. Чтобы преодолеть непростую ситуацию и как можно быстрее вернуться к нормальной жизни», – отметил глава правительства.
6 августа ВСУ вторглись в Курскую область. В регионе уже больше месяца идут боевые действия. Минобороны регулярно сообщает об ударах по позициям ВСУ. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.