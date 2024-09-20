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В исполкоме «Единой России» сменился руководитель организационного управления

Им стал человек, давно известный врио секретаря генсовета Владимиру Якушеву
Елена Мухаметшина
Максим Стулов / Ведомости

В центральном исполкоме (ЦИК) «Единой России» сменился начальник организационного управления. Вместо Марии Муравской его возглавил Антон Жукович, который работал с врио секретаря генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым в полномочном представительстве президента в Уральском федеральном округе. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в партии. Жукович занимал должность советника московского представительства полпредства президента в УрФО.

Жукович знаком с Якушевым с тех пор, как новый врио секретаря генсовета единороссов был губернатором Тюменской области – он возглавлял регион с 2005 по 2018 г., а до этого был мэром Тюмени. Жукович работал, к примеру, начальником отдела организационной и кадровой работы администрации Тюмени. Муравская была руководителем организационного управления ЦИК «Единой России» с 2020 г.

В июне в «Единой России» прошли большие кадровые перестановки. Сменился секретарь генсовета, по сути, второе лицо в партии после председателя. Вместо Андрея Турчака врио секретаря генсовета стал Владимир Якушев. Приставка «врио» должна уйти после проведения съезда единороссов в начале декабря. Владимир Путин 4 июня своим указом назначил Турчака врио главы Республики Алтай. А 15 июня председатель партии Дмитрий Медведев назначил Якушева врио секретаря генсовета партии.

После ухода Турчака за ним на Алтай переехали первый заместитель руководителя ЦИК партии Максим Жаворонков и глава аппарата Турчака Оксана Ширан, говорили «Ведомостям» собеседники в партии. Кроме того, на избирательной кампании с Турчаком на Алтае работала и Анастасия Костикова, которая в июле ушла с должности руководителя управления информации и социальных коммуникаций. Вместо нее должность руководителя управления информации и социальных коммуникаций ЦИК «Единой России» заняла Ольга Фролова. До этого она была руководителем окружного координационного центра УрФО, по сути, пресс-секретарем Якушева.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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