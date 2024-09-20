В исполкоме «Единой России» сменился руководитель организационного управления

После ухода Турчака за ним на Алтай переехали первый заместитель руководителя ЦИК партии Максим Жаворонков и глава аппарата Турчака Оксана Ширан, говорили «Ведомостям» собеседники в партии. Кроме того, на избирательной кампании с Турчаком на Алтае работала и Анастасия Костикова, которая в июле ушла с должности руководителя управления информации и социальных коммуникаций. Вместо нее должность руководителя управления информации и социальных коммуникаций ЦИК «Единой России» заняла Ольга Фролова. До этого она была руководителем окружного координационного центра УрФО, по сути, пресс-секретарем Якушева.