Владимир Якушев станет сенатором до 1 октября

Большая часть жизни Якушева связана с Тюменской областью: он окончил здесь университет, затем работал на разных должностях в ОАО «Запсибкомбанк». С 2001 по 2005 г. был вице-губернатором Тюменской области, потом около полугода – мэром Тюмени, а с 2005 по 2018 г. – губернатором Тюменской области. После Якушев перешел в федеральное правительство на должность министра строительства и ЖКХ, а в 2020 г. был назначен полпредом. Сам он воздержался от комментариев по поводу предстоящего назначения.