Владимир Якушев станет сенатором до 1 октября

Владимир Якушев станет сенатором до 1 октябряЕго функционал в Совете Федерации будет определен позднее
Временно исполняющий обязанности секретаря генсовета «Единой России» (ЕР), полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев перейдет в Совет Федерации (СФ) до 1 октября. Об этом «Ведомостям» сообщил собеседник в партии. О том, что такая вероятность рассматривается, «Ведомости» писали 16 июля. Сам Якушев не исключил, что такое назначение возможно.
Большая часть жизни Якушева связана с Тюменской областью: он окончил здесь университет, затем работал на разных должностях в ОАО «Запсибкомбанк». С 2001 по 2005 г. был вице-губернатором Тюменской области, потом около полугода – мэром Тюмени, а с 2005 по 2018 г. – губернатором Тюменской области. После Якушев перешел в федеральное правительство на должность министра строительства и ЖКХ, а в 2020 г. был назначен полпредом. Сам он воздержался от комментариев по поводу предстоящего назначения.
Правительство Тюменской области в СФ с 27 сентября 2018 г. представляет Павел Тараканов. В 2023 г. губернатор Александр Моор продлил его полномочия на пять лет в связи со своим переизбранием на второй срок. Перед назначением сенатором он занимал пост заместителя губернатора Тюменской области – руководителя представительства правительства региона в федеральных органах государственной власти. Прекращение полномочий действующего сенатора обычно происходит по его заявлению.
16 июля «Ведомости» сообщали, что Якушев займет в СФ пост первого вице-спикера верхней палаты. Эту должность до назначения врио главы Республики Алтай 4 июня занимал предшественник Якушева на посту секретаря генсовета ЕР Андрей Турчак. Дальнейшая должность Якушева в СФ будет определена позднее. Турчак покинул партийный пост 15 июня. На посту первого зампреда СФ он заседал с 2020 г. На выборах главы Республики Алтай 8 сентября 2024 г. бывший первый вице-спикер верхней палаты парламента победил с результатом 74,09%.
Обновление программы
Сейчас в «Единой России» решают, как состыковать «Народную программу» с новым майским указом президента и новыми нацпроектами, говорит Владимир Якушев. В партии решают, работать во время выборов с обновленной программой или представить ее новую версию.
От приставки врио секретаря генсовета Якушев может избавиться в декабре. Тогда, вероятнее всего, пройдет съезд партии. А предстоящее назначение Якушева в СФ – это подтверждение аппаратного статуса секретаря генсовета, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Более понятного, чем совмещение с должностью полпреда».
Якушев является политическим тяжеловесом и этот статус даже не зависит от должности, говорит политолог Константин Калачев. Вместе с тем, по мнению эксперта, для секретаря генсовета «Единой России» важен общефедеральный статус с местонахождением в Москве. «Думаю, что, став сенатором от Тюменской области, он с очень большой вероятностью будет и первым вице-спикером. Это подчеркнет системообразующий характер «Единой России», сработает на ее субъектность. Для партии это, безусловно, важно», – сказал Калачев.
В новейшей истории с начала нулевых сложилась политическая традиция, что секретарь генсовета ЕР одновременно занимает руководящий пост в одной из палат российского парламента, говорит руководитель ФоРГО Константин Костин. «Государственная должность дает дополнительные возможности для эффективного выстраивания рабочего и аппаратного взаимодействия с различными органами власти. Что вполне рационально, учитывая роль и место партии власти в политической системе, а также большое количество программных целей и задач, достижение которых возможно только в режиме совместной работы с федеральными органами исполнительной власти», – сказал он «Ведомостям».
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов