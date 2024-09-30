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В СПЧ предложили перевести сбор подписей и выдвижение кандидатов в онлайн

Эксперты считают идею перспективной, но технически сложной
Юлия Малева
Алексей Орлов / Ведомости

Мониторинговая рабочая группа при Совете по правам человека (СПЧ) по итогам единого дня голосования (ЕДГ) 6–8 сентября предложила разработать формат дистанционного электронного взаимодействия кандидатов с избирательными комиссиями. Об этом говорится в докладе, опубликованном 27 сентября. Такое онлайн-взаимодействие может быть организовано, например, на базе портала «Госуслуги», уточняется в тексте доклада. Эта опция может использоваться, в частности, для оптимизации процесса выдвижения кандидата и сбора подписей, необходимых для регистрации. Кроме того, перевести в онлайн предлагается заполнение и предоставление справок, отчетов и других необходимых для ведения избирательной кампании документов, а также работу с избирательным счетом.

«Признавая удобство и безопасность электронного голосования, его востребованность у граждан, мы отмечаем ущемление права граждан в вопросах их электронного выдвижения в качестве кандидатов различного уровня власти и призываем законодателя обратить внимание на этот вопрос», – говорится в докладе. Всего с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ, применяется с 2019 г.) в ходе последних выборов 2024 г. проголосовало 3,8 млн человек, писали «Ведомости» 12 сентября. Такой формат применялся в 26 регионах на выборах разных уровней: губернаторских, депутатов заксобраний и во время выборов местных органов власти. Опцией дистанционного голосования на федеральной платформе воспользовалось 826 936 россиян. Абсолютное большинство голосов в ДЭГе пришлось на Москву – в столице оно проходит на собственной платформе. СПЧ рекомендует проработать возможность применения электронного голосования для лиц, содержащихся в СИЗО.

Страхование организаторов выборов

В СПЧ предложили страховать членов избирательных комиссий и наблюдателей в приграничных регионах, в которых объявлено чрезвычайное положение (ЧС), введены режим контртеррористической операции (КТО) или военное положение. Режим КТО с 9 августа на фоне роста уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины был введен в Брянской, Белгородской и Курской областях. В последних двух также введен режим ЧС федерального масштаба. Предлагается также распространить возможность страхования жизни членов избиркомов на регионы, где фиксируются природные катаклизмы, эпидемии и другие события, которые «влияют на жизнь и здоровье граждан при реализации их профессиональных обязанностей, связанных с организацией выборов».

Дистанционный сбор подписей доступен кандидатам с 2020 г. на выборах регионального уровня. Количество подписей, собранных через «Госуслуги», не должно превышать 50% от общего числа необходимых для регистрации. С инициативой о распространении такой практики на федеральный уровень еще в феврале выступила глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова. «По итогам этой кампании уже точно видим три аспекта, которые предложим рассмотреть нашим законодателям: разрешить сбор подписей с помощью «Госуслуг» на федеральных выборах, как это делается уже на региональных, не менее 50%», – сказала она на заседании ЦИК 8 февраля (цитата по ТАСС).

Помимо сбора подписей на «Госуслугах» кандидаты могут сейчас в электронном виде передавать комиссии свои фотографии, напомнил в беседе с «Ведомостями» конструктор программно-технического обеспечения ДЭГа Дмитрий Кузнецов. «Развитие сервисов в этом направлении мне видится перспективным – с технической точки зрения [их] можно в дальнейшем расширять», – сказал он. По мнению электорального эксперта Станислава Андрейчука, главная задача в рамках цифровизации избирательного процесса сейчас – это разрешить кандидатам собирать через «Госуслуги» 100% подписей избирателей в поддержку своего выдвижения. Впрочем, сетует Андрейчук, вряд ли разработчики на это пойдут, поскольку такая возможность не позволит отсеивать кандидатов.

Безбумажное голосование

Отличительной чертой прошедшей кампании в Мосгордуму стала необходимость подачи предварительной заявки на голосование с помощью бумажного бюллетеня на участке. Всего таким способом проголосовало 142 132 избирателя. При этом, согласно докладу СПЧ, из-за того что не все москвичи знали о такой новации, на избирательных участках возникали «конфликтные ситуации». Впрочем, по словам руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами Вадима Ковалёва, всего за все дни голосования с 6 по 8 сентября в интернете было зафиксировано порядка 100 однотипных сообщений о недопуске к бумажному голосованию. «Несмотря на повторяющийся характер этих постов, в штабе проверили каждое сообщение. В комиссиях подтвердили, что все заявившиеся на голосование с помощью бумажного бюллетеня избиратели получают его», – говорил он 9 сентября.

Инициатива СПЧ – это грамотное предложение, которое позволит кандидатам в полной мере обеспечить свои права и предотвратить злоупотребления со стороны избирательных комиссий, сказал «Ведомостям» политтехнолог Петр Быстров. С помощью «Госуслуг» теоретически можно подать весь пакет документов, необходимый для ведения избирательной кампании, никаких технических ограничений для этого нет, обратил внимание он. Такой формат онлайн-взаимодействия будет актуален на всех уровнях выборов, считает он. По его мнению, его стоит отработать в качестве эксперимента в нескольких регионах на предстоящем ЕДГ, а после запустить на полную мощность на выборах в Госдуму 2026 г.

Широкие планы цифровизации взаимодействия кандидатов и избиркомов «упираются в жесткие ограничения технического характера», сказал «Ведомостям» электоральный юрист Олег Захаров. Дело в том, продолжает он, что ГАС «Выборы» и портал «Госуслуги» – это автономные базы данных, которые приходится синхронизировать вручную, поэтому сейчас возможна реализация только тех технических решений, которые уже заложены в их действующей инфраструктуре. «Чтобы реализовать другие опции, которые нынешние системы не поддерживают, придется их не просто менять, а переписывать с нуля, что болезненно и дорого», – подчеркнул он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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