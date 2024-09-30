В СПЧ предложили перевести сбор подписей и выдвижение кандидатов в онлайн

В СПЧ предложили перевести сбор подписей и выдвижение кандидатов в онлайнЭксперты считают идею перспективной, но технически сложной
Мониторинговая рабочая группа при Совете по правам человека (СПЧ) по итогам единого дня голосования (ЕДГ) 6–8 сентября предложила разработать формат дистанционного электронного взаимодействия кандидатов с избирательными комиссиями. Об этом говорится в докладе, опубликованном 27 сентября. Такое онлайн-взаимодействие может быть организовано, например, на базе портала «Госуслуги», уточняется в тексте доклада. Эта опция может использоваться, в частности, для оптимизации процесса выдвижения кандидата и сбора подписей, необходимых для регистрации. Кроме того, перевести в онлайн предлагается заполнение и предоставление справок, отчетов и других необходимых для ведения избирательной кампании документов, а также работу с избирательным счетом.
«Признавая удобство и безопасность электронного голосования, его востребованность у граждан, мы отмечаем ущемление права граждан в вопросах их электронного выдвижения в качестве кандидатов различного уровня власти и призываем законодателя обратить внимание на этот вопрос», – говорится в докладе. Всего с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ, применяется с 2019 г.) в ходе последних выборов 2024 г. проголосовало 3,8 млн человек, писали «Ведомости» 12 сентября. Такой формат применялся в 26 регионах на выборах разных уровней: губернаторских, депутатов заксобраний и во время выборов местных органов власти. Опцией дистанционного голосования на федеральной платформе воспользовалось 826 936 россиян. Абсолютное большинство голосов в ДЭГе пришлось на Москву – в столице оно проходит на собственной платформе. СПЧ рекомендует проработать возможность применения электронного голосования для лиц, содержащихся в СИЗО.
Страхование организаторов выборов
В СПЧ предложили страховать членов избирательных комиссий и наблюдателей в приграничных регионах, в которых объявлено чрезвычайное положение (ЧС), введены режим контртеррористической операции (КТО) или военное положение. Режим КТО с 9 августа на фоне роста уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины был введен в Брянской, Белгородской и Курской областях. В последних двух также введен режим ЧС федерального масштаба. Предлагается также распространить возможность страхования жизни членов избиркомов на регионы, где фиксируются природные катаклизмы, эпидемии и другие события, которые «влияют на жизнь и здоровье граждан при реализации их профессиональных обязанностей, связанных с организацией выборов».
Дистанционный сбор подписей доступен кандидатам с 2020 г. на выборах регионального уровня. Количество подписей, собранных через «Госуслуги», не должно превышать 50% от общего числа необходимых для регистрации. С инициативой о распространении такой практики на федеральный уровень еще в феврале выступила глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова. «По итогам этой кампании уже точно видим три аспекта, которые предложим рассмотреть нашим законодателям: разрешить сбор подписей с помощью «Госуслуг» на федеральных выборах, как это делается уже на региональных, не менее 50%», – сказала она на заседании ЦИК 8 февраля (цитата по ТАСС).
Помимо сбора подписей на «Госуслугах» кандидаты могут сейчас в электронном виде передавать комиссии свои фотографии, напомнил в беседе с «Ведомостями» конструктор программно-технического обеспечения ДЭГа Дмитрий Кузнецов. «Развитие сервисов в этом направлении мне видится перспективным – с технической точки зрения [их] можно в дальнейшем расширять», – сказал он. По мнению электорального эксперта Станислава Андрейчука, главная задача в рамках цифровизации избирательного процесса сейчас – это разрешить кандидатам собирать через «Госуслуги» 100% подписей избирателей в поддержку своего выдвижения. Впрочем, сетует Андрейчук, вряд ли разработчики на это пойдут, поскольку такая возможность не позволит отсеивать кандидатов.
Безбумажное голосование
Отличительной чертой прошедшей кампании в Мосгордуму стала необходимость подачи предварительной заявки на голосование с помощью бумажного бюллетеня на участке. Всего таким способом проголосовало 142 132 избирателя. При этом, согласно докладу СПЧ, из-за того что не все москвичи знали о такой новации, на избирательных участках возникали «конфликтные ситуации». Впрочем, по словам руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами Вадима Ковалёва, всего за все дни голосования с 6 по 8 сентября в интернете было зафиксировано порядка 100 однотипных сообщений о недопуске к бумажному голосованию. «Несмотря на повторяющийся характер этих постов, в штабе проверили каждое сообщение. В комиссиях подтвердили, что все заявившиеся на голосование с помощью бумажного бюллетеня избиратели получают его», – говорил он 9 сентября.
Инициатива СПЧ – это грамотное предложение, которое позволит кандидатам в полной мере обеспечить свои права и предотвратить злоупотребления со стороны избирательных комиссий, сказал «Ведомостям» политтехнолог Петр Быстров. С помощью «Госуслуг» теоретически можно подать весь пакет документов, необходимый для ведения избирательной кампании, никаких технических ограничений для этого нет, обратил внимание он. Такой формат онлайн-взаимодействия будет актуален на всех уровнях выборов, считает он. По его мнению, его стоит отработать в качестве эксперимента в нескольких регионах на предстоящем ЕДГ, а после запустить на полную мощность на выборах в Госдуму 2026 г.
Широкие планы цифровизации взаимодействия кандидатов и избиркомов «упираются в жесткие ограничения технического характера», сказал «Ведомостям» электоральный юрист Олег Захаров. Дело в том, продолжает он, что ГАС «Выборы» и портал «Госуслуги» – это автономные базы данных, которые приходится синхронизировать вручную, поэтому сейчас возможна реализация только тех технических решений, которые уже заложены в их действующей инфраструктуре. «Чтобы реализовать другие опции, которые нынешние системы не поддерживают, придется их не просто менять, а переписывать с нуля, что болезненно и дорого», – подчеркнул он.