В СПЧ предложили перевести сбор подписей и выдвижение кандидатов в онлайн

Безбумажное голосование

Отличительной чертой прошедшей кампании в Мосгордуму стала необходимость подачи предварительной заявки на голосование с помощью бумажного бюллетеня на участке. Всего таким способом проголосовало 142 132 избирателя. При этом, согласно докладу СПЧ, из-за того что не все москвичи знали о такой новации, на избирательных участках возникали «конфликтные ситуации». Впрочем, по словам руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами Вадима Ковалёва, всего за все дни голосования с 6 по 8 сентября в интернете было зафиксировано порядка 100 однотипных сообщений о недопуске к бумажному голосованию. «Несмотря на повторяющийся характер этих постов, в штабе проверили каждое сообщение. В комиссиях подтвердили, что все заявившиеся на голосование с помощью бумажного бюллетеня избиратели получают его», – говорил он 9 сентября.