Путин обсудил с гендиректором «Росатома» Лихачевым выполнение гособоронзаказа

Путин обсудил с гендиректором «Росатома» Лихачевым выполнение гособоронзаказаГлава госкорпорации также доложил президенту об экономических показателях компании и планах на будущее
Президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым, темой для обсуждения стала текущая работа госкорпорации. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Генеральный директор «Росатома» сообщил, что атомный заказ уже сформирован и, в том числе, по многим позициям законтрактован на 10 лет, он составляет 52 трлн руб. Большая часть этих средств находится за пределами госкорпорации. Среднегодовой прирост инвестиций составляет 31%.
«Мы вышли на сумму где-то около 1,5 трлн руб. в год. В интересах, в первую очередь, конечно, проектов в Российской Федерации, хотя инвестируем и в зарубежные проекты», – сказал Лихачев.
Вклад «Росатома» в налоги, социальную сферу и социальное страхование составляет уже более 500 млрд руб.
Речь шла также о выполнении государственного оборонного заказа. Лихачев отметил, что ядерный оружейный комплекс решает задачи обеспечения ядерного паритета, разработки нового оружия на новых физических принципах и развития неядерных вооружений, в том числе для нужд спецоперации.
«Ядерный оружейный комплекс – это поставщик суверенных технологий во все передовые наши заделы: и в машиностроение, и в цифровую экономику, и в медицину, в аддитивку, в материаловедение. Это позволяет нам выйти на опережающий рост объемов гражданской продукции. Уже в прошлом году мы пересекли цель в 50%: 52% «гражданки» было в рамках росатомовского ОПК, и к 2030 г. нарастим эти цифры до больших пропорций. Несмотря на то, что сам гособоронзаказ, конечно, растет – растет иногда в десятки раз», – сказал глава госкорпорации.
Лихачев добавил, что исполняется поручение президента в достижении доли 25% атомного электричества в России. По его словам, в Минэнерго уже есть новая генсхема, а «Росатом» занимает первое место по стоимости электроэнергии. Коэффициент использования установленной мощности составляет свыше 80%. Лихачев подчеркнул, что госкорпорация является импортонезависимой, и все связанные с импортозамещением вызовы не нанесли проектам «Росатома» экономического ущерба.
«И во исполнение этого решения о привлекательности нашего тарифа Минэнерго поддержало наше предложение по 37 энергоблокам до 2042 г., что позволит в середине 40-х годов выйти на 25%», – подчеркнул Лихачев.
Глава госкорпорации также доложил президенту об экономических показателях компании, о зарубежных проектах и научных разработках, о работах по обеспечению транспортного суверенитета страны. В 2025 г. – в год 80-летия атомной промышленности – «Росатом» намерен утвердить программу стратегического развития госкорпорации до 2045 г.