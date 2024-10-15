Путин обсудил с гендиректором «Росатома» Лихачевым выполнение гособоронзаказа

«Ядерный оружейный комплекс – это поставщик суверенных технологий во все передовые наши заделы: и в машиностроение, и в цифровую экономику, и в медицину, в аддитивку, в материаловедение. Это позволяет нам выйти на опережающий рост объемов гражданской продукции. Уже в прошлом году мы пересекли цель в 50%: 52% «гражданки» было в рамках росатомовского ОПК, и к 2030 г. нарастим эти цифры до больших пропорций. Несмотря на то, что сам гособоронзаказ, конечно, растет – растет иногда в десятки раз», – сказал глава госкорпорации.