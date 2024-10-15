Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Путин обсудил с гендиректором «Росатома» Лихачевым выполнение гособоронзаказа

Глава госкорпорации также доложил президенту об экономических показателях компании и планах на будущее
Инна Шульгина
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым, темой для обсуждения стала текущая работа госкорпорации. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Генеральный директор «Росатома» сообщил, что атомный заказ уже сформирован и, в том числе, по многим позициям законтрактован на 10 лет, он составляет 52 трлн руб. Большая часть этих средств находится за пределами госкорпорации. Среднегодовой прирост инвестиций составляет 31%.

«Мы вышли на сумму где-то около 1,5 трлн руб. в год. В интересах, в первую очередь, конечно, проектов в Российской Федерации, хотя инвестируем и в зарубежные проекты», – сказал Лихачев.

Вклад «Росатома» в налоги, социальную сферу и социальное страхование составляет уже более 500 млрд руб.

Речь шла также о выполнении государственного оборонного заказа. Лихачев отметил, что ядерный оружейный комплекс решает задачи обеспечения ядерного паритета, разработки нового оружия на новых физических принципах и развития неядерных вооружений, в том числе для нужд спецоперации.

«Ядерный оружейный комплекс – это поставщик суверенных технологий во все передовые наши заделы: и в машиностроение, и в цифровую экономику, и в медицину, в аддитивку, в материаловедение. Это позволяет нам выйти на опережающий рост объемов гражданской продукции. Уже в прошлом году мы пересекли цель в 50%: 52% «гражданки» было в рамках росатомовского ОПК, и к 2030 г. нарастим эти цифры до больших пропорций. Несмотря на то, что сам гособоронзаказ, конечно, растет – растет иногда в десятки раз», – сказал глава госкорпорации.

Лихачев добавил, что исполняется поручение президента в достижении доли 25% атомного электричества в России. По его словам, в Минэнерго уже есть новая генсхема, а «Росатом» занимает первое место по стоимости электроэнергии. Коэффициент использования установленной мощности составляет свыше 80%. Лихачев подчеркнул, что госкорпорация является импортонезависимой, и все связанные с импортозамещением вызовы не нанесли проектам «Росатома» экономического ущерба.

«И во исполнение этого решения о привлекательности нашего тарифа Минэнерго поддержало наше предложение по 37 энергоблокам до 2042 г., что позволит в середине 40-х годов выйти на 25%», – подчеркнул Лихачев.

Глава госкорпорации также доложил президенту об экономических показателях компании, о зарубежных проектах и научных разработках, о работах по обеспечению транспортного суверенитета страны. В 2025 г. – в год 80-летия атомной промышленности – «Росатом» намерен утвердить программу стратегического развития госкорпорации до 2045 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных