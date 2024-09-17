«Росатом» допустил отклонение от плана объема грузопотока Севморпути
Базовый сценарий предполагает, что в 2031 г. по Севморпути будет перевезено 117 млн т, в 2035 г. – 150 млн т грузов. Согласно перспективному сценарию, в 2031 г. по СМП будет перевезено 150 млн т, в 2035 г. – 192 млн т. Утвержденный правительством в 2022 г. план предусматривал транспортировку 224,96 млн т в 2031 г.
По итогам этого года объем перевезенных по Северному морскому пути грузов также отклонится от заявленных значений. Перспективный план госкорпорации предполагает, что он составит примерно 36 млн т. В марте курирующий ТЭК и экономику вице-премьер Александр Новак заявлял, что показатель по итогам года достигнет 40 млн т, что в два раза ниже показателя, запланированного в плане развития Севморпути.
В январе «Росатом» сообщил, что объем грузопотока по Северному морскому пути в 2023 г. составил более 36,254 млн т, что на 250 000 т больше целевого показателя. В сравнении с показателем за 2022 г. (34,34 млн т) объем грузопотока СМП вырос почти на 5,6%.
В августе 2022 г. премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план развития СМП до 2035 г. Он включает в себя 150 мероприятий, которые входят в пять разделов: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность судоходства по Севморпути, управление и развитие судоходства по СМП. На реализацию плана было выделено 1,8 трлн руб.