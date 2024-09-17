«Росатом» допустил отклонение от плана объема грузопотока Севморпути

Базовый сценарий предполагает, что в 2031 г. по Севморпути будет перевезено 117 млн т, в 2035 г. – 150 млн т грузов. Согласно перспективному сценарию, в 2031 г. по СМП будет перевезено 150 млн т, в 2035 г. – 192 млн т. Утвержденный правительством в 2022 г. план предусматривал транспортировку 224,96 млн т в 2031 г.