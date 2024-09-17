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«Росатом» допустил отклонение от плана объема грузопотока Севморпути

Ведомости

Госкорпорация «Росатом» составила два сценария развития Северного морского пути (СМП) до 2040 г., которые предполагают меньший грузопоток по сравнению с планом развития транспортной магистрали. Сценарии представили на закрытом заседании совета участников судоходства в сентябре, сообщает РБК.

Базовый сценарий предполагает, что в 2031 г. по Севморпути будет перевезено 117 млн т, в 2035 г. – 150 млн т грузов. Согласно перспективному сценарию, в 2031 г. по СМП будет перевезено 150 млн т, в 2035 г. – 192 млн т. Утвержденный правительством в 2022 г. план предусматривал транспортировку 224,96 млн т в 2031 г.

По итогам этого года объем перевезенных по Северному морскому пути грузов также отклонится от заявленных значений. Перспективный план госкорпорации предполагает, что он составит примерно 36 млн т. В марте курирующий ТЭК и экономику вице-премьер Александр Новак заявлял, что показатель по итогам года достигнет 40 млн т, что в два раза ниже показателя, запланированного в плане развития Севморпути.

В январе «Росатом» сообщил, что объем грузопотока по Северному морскому пути в 2023 г. составил более 36,254 млн т, что на 250 000 т больше целевого показателя. В сравнении с показателем за 2022 г. (34,34 млн т) объем грузопотока СМП вырос почти на 5,6%.

В августе 2022 г. премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план развития СМП до 2035 г. Он включает в себя 150 мероприятий, которые входят в пять разделов: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность судоходства по Севморпути, управление и развитие судоходства по СМП. На реализацию плана было выделено 1,8 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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