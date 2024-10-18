Вадим Белоусов обжаловал отказ ВС восстановить ему статус депутата Госдумы

Вадим Белоусов обжаловал отказ ВС восстановить ему статус депутата ГосдумыЭто не единственная судебная тяжба за его мандат, доставшийся телеведущей Марине Ким
Бывший член фракции «Справедливой России» (СР) в Госдуме, экс-гендиректор компании «Макфа» Вадим Белоусов обжаловал решение Верховного суда (ВС) об отказе в восстановлении статуса депутата. Об этом «Ведомостям» сообщил его адвокат Игорь Трунов. Представитель экс-депутата просит вынести по делу новое судебное решение, которым признать незаконным постановление Госдумы от 1 ноября 2023 г. о досрочном прекращении полномочий Белоусова и восстановить последнему статус депутата.
Белоусов был лишен мандата за неявку на заседания комитета Думы по защите конкуренции (возглавляет его однопартиец Валерий Гартунг), в котором он состоял. На момент снятия полномочий (1 ноября 2023 г.) в думской системе значилось, что он посетил в восьмом созыве 48 из 162 заседаний, а в мае 2023 г. вступил в силу приговор в его отношении (10 лет лишения свободы и штраф в размере 500 млн руб.), что само по себе по закону являлось основанием для лишения мандата. Уже после решения Госдумы, в декабре 2023 г., приговор был отменен определением кассационной инстанции ВС.
Как сообщали «Ведомости» 17 сентября, восстановить статус депутата защита посчитала необходимым, поскольку суд начал заново рассматривать уголовное дело в отношении Белоусова (в таком случае необходимо было бы снова получить согласие нижней палаты на снятие неприкосновенности).
Опрошенные «Ведомостями» электоральные юристы Олег Захаров и Гарегин Митин считают, что шансов на восстановление полномочий у Белоусова практически нет. Митин считает решение Госдумы «обоснованным». Захаров замечает, что нижняя палата парламента «предусмотрительно положила в основание своего решения не судимость депутата (которая сейчас оспорена), а факт прогула заседаний (который установлен в суде и вряд ли будет поставлен под сомнение)».
Обжалование Белоусовым решения Думы о досрочном прекращении его полномочий поставило на паузу другое производство в ВС, связанное с передачей вакантного мандата телеведущей Марине Ким. Последняя была наделена депутатскими полномочиями по решению Центризбиркома (ЦИК) 5 июня, спустя более чем семь месяцев после лишения Белоусова мандата. На выборах в Госдуму 2021 г. Ким шла второй в дальневосточной группе № 4 (Якутия, Камчатский, Приморский и Хабаровский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская область, а также Еврейская автономная область), тогда как Белоусов возглавлял региональную группу № 16 (по Удмуртии и Кировской области). Как писал 31 июля «Коммерсантъ», шедшая в группе № 16 пятой Надежда Сураева (к настоящему моменту вышла из СР) обжаловала постановление ЦИК о передаче мандата Ким, так как считает, что для этого от него должны были отказаться все кандидаты из группы по Удмуртии и Кировской области, но таких заявлений они не писали.
Когда ВС рассмотрит апелляцию Белоусова, препятствий для рассмотрения иска Сураевой уже не будет и СР придется предъявить суду подлинник ее отказа от мандата, если он есть, или расписаться в невыполнении нормы закона, если такой бумаги у партии нет, говорит Захаров. «В последнем случае можно прогнозировать как минимум новый заход на оформление передачи этого вакантного мандата, а как максимум – лишение Ким мандата и передачу его Сураевой. Такой вариант развития событий исключать нельзя, как бы кардинально он ни выглядел», – сказал он «Ведомостям».
По словам юриста, дел, подобных кейсу Сураевой – Ким, когда партия заранее не озаботилась сбором отказов других кандидатов из той же группы списка, в практике ВС еще не было. «Ведомости» направили запрос в СР.