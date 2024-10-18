Вадим Белоусов обжаловал отказ ВС восстановить ему статус депутата Госдумы

Обжалование Белоусовым решения Думы о досрочном прекращении его полномочий поставило на паузу другое производство в ВС, связанное с передачей вакантного мандата телеведущей Марине Ким. Последняя была наделена депутатскими полномочиями по решению Центризбиркома (ЦИК) 5 июня, спустя более чем семь месяцев после лишения Белоусова мандата. На выборах в Госдуму 2021 г. Ким шла второй в дальневосточной группе № 4 (Якутия, Камчатский, Приморский и Хабаровский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская область, а также Еврейская автономная область), тогда как Белоусов возглавлял региональную группу № 16 (по Удмуртии и Кировской области). Как писал 31 июля «Коммерсантъ», шедшая в группе № 16 пятой Надежда Сураева (к настоящему моменту вышла из СР) обжаловала постановление ЦИК о передаче мандата Ким, так как считает, что для этого от него должны были отказаться все кандидаты из группы по Удмуртии и Кировской области, но таких заявлений они не писали.