«Кошмар лейбористов»: что хочет новый лидер британских консерваторов

«Кошмар лейбористов»: что хочет новый лидер британских консерваторовПроигравших выборы тори впервые возглавила темнокожая женщина – Кеми Баденок
Лидером находящейся в оппозиции после проигрыша на июльских выборах Консервативной партии Великобритании впервые в истории избрана темнокожая женщина. Это 44-летняя Кеми Баденок, экс-министр торговли и предпринимательства. Она заменит ушедшего в отставку с поста премьера и покинувшего пост лидера тори Риши Сунака. О результатах состоявшегося 2 ноября голосования Консервативная партия объявила у себя на сайте.
За Баденок подали 53 806 голосов, за ее соперника, экс-министра по делам миграции Роберта Дженрика – 41 388 голосов. Всего в выборах приняли участие 72,8% имевших права голоса партийцев. В своей речи победительница подтвердила заложенное в ее программу намерение обновить партию к 2030 г.
Лидер правящих лейбористов, премьер-министр Великобритании Кир Стармер в своем аккаунте в Х поздравил нового лидера оппозиции, особо отметив, что она первая черная женщина во главе тори. «С нетерпением жду возможности работать с вами и вашей партией на благо британцев», – написал Стармер.
Кто такая Кеми Баденок
Характерно, что в своей программной статье на сайте тори от 15 октября Баденок называла себя «худшим кошмаром лейбористов, так как они не могут изобразить меня предвзятой», намекая на свое нигерийское происхождение. «Они предполагают, что все в стране такие же, как они. Они пытались изобразить Великобританию как расистскую страну, и хотели, чтобы им это сошло с рук», – отметила Баденок.
«Кошмаром лейбористов» она считает также и свои крайне-правые взгляды на экономику и социальное устройство – больше свободы бизнесу, снижение налогов и сокращение «раздутого» высшего образования, не отвечающего потребностям рынка труда в рабочей силе и др.
Новый лидер тори родилась в Лондоне, но детство провела в Нигерии и в США, где работали ее родители: отец-врач и мать, профессор физиологии. После окончания учебы на инженера компьютерных систем, а затем – на юриста, в 25 лет она вступила в консервативную партию. С 2015 по 2017 г. Баденок была членом Лондонской ассамблеи (часть администрации Большого Лондона), а с 2017 г. – членом Палаты общин, и попутно, до 2019 г., – вице-председателем партии тори.
В 2020-2022 гг. она была министром финансов и занимала ряд других постов. В июле 2022 г., после отставки Бориса Джонсона с поста премьера и лидера тори, она впервые выдвинула свою кандидатуру на пост лидера партии, но затем стала госсекретарем по международной торговле и проработала в этой должности до 2023 г. После отставки с поста премьера Лиз Трасс в октябре 2022 г. Баденок поддержала Сунака. В его кабинете она была министром по вопросам равноправия, министром внешней торговли и министром предпринимательства и торговли. Сейчас она занимает в «теневом кабинете» пост министра ЖКХ, общин и местного самоуправления.
Баденок была лидером в предпочтениях респондентов, голосующих за тори, как минимум с августа. Тогдашний опрос YouGov отдавал ей 24% голосов, следом шел Том Тугендхат с 16%, третьим – Джеймс Клеверли с 14%, четвертым – Роберт Дженрик с 12% и пятым – Прити Пател с 11%. Первые два тура выборов лидера тори состоялись 4 и 10 сентября, на них голосовали только члены парламента. В полуфинал вышли четыре члена палаты общин. Это Дженрик, лидировавший с 33 голосами, Баденок – с 28 голосами, а также Клеверли и Тугендхат (по 21 голосу у каждого). При этом опрос YouGov от 1 ноября показывал, что за Баденок готовы отдать свои голоса 12% избирателей тори, а за ее соперника Дженрика – 13%.
Проблемы тори и задачи Баденок
Тори, по результатам июльских выборов в Палату общин британского парламента получившие лишь 121 место (против 412 мест у лейбористов), с 2022 г. находятся в кризисе, выливающимся в смену премьеров и по совместительству лидеров партии. Это Баденок отметила в своей программной статье от 15 октября.
Другими, уже «экзистенциальными» угрозами для тори, наряду с подъемом лейбористов, она считает то, что молодые британцы, до 35 лет, вместо консерваторов голосовали за правопопулистское движение Reform UK (получило пять мест) и либеральных демократов (71 место). «Наш обед съедают все. Консервативные ценности разрушались по мере того, как сменяющие друг друга правительства тори отдавали слишком много левым силам», – посетовала она 15 октября.
Она также подчеркнула, что в таких условиях «следующий лидер [тори] должен будет противостоять угрозам как слева, так и справа».
Победа Баденок привлекает к себе повышенное внимание: это молодой профессиональный политик, у нее широкий бэкграунд – от инженерии до работы на муниципальном уровне, отмечает старший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Сергей Шеин. По его словам, избрание Баденок для консерваторов значит демонстрацию избирателям готовности меняться и вернуть тех, кто ушел к правопопулистам и либеральным демократам.
По мнению эксперта, Баденок будет пытаться сформировать широкую избирательную коалицию, чтобы тори продемонстрировали готовность быть «партией для всех». «Белые респектабельные джентльмены во главе консерваторов несколько утомили избирателя, Сунак здесь не исключение – как выходец из элитистского крыла», – пояснил Шеин.
«С одной стороны она может привлекать женщин, молодежь, избирателей-центристов, а с другой стороны – стоит на очень правых позициях. Она позиционирует себя как “своя” и для правых консерваторов, и для тех, кто голосует за Reform UK»,- говорит Шеин.
В то же время эксперт отмечает, что Баденок во многом помогли электоральные просчеты ее соперников. Важной была и ее позиция по выходу из ЕС: в отличие от своего соперника Дженрика, в 2016 г. и позже она была последовательным противником членства в союзе, и за нее проголосовали более правые, антиевропейски и антимигрантски настроенные члены партии.
Теперь опыт различных сфер деятельности позволит ей атаковать лейбористов в социальной политике, экономике, вопросах ведения бизнеса, говорит эксперт. «Это болевые точки для любого, но особенно для лейбористского правительства Стармера», – говорит Шеин.
По его мнению, судьба Баденок будет зависеть от рейтингов консерваторов, на ближайших местных и региональных выборах. «Эти замеры покажут, будет ли Баденок “лидером-проводником”, который доведет консерваторов через период оппозиции к выборам и уступит место более харизматичному кандидату, или останется на посту и на выборах 2029 г.», – заключает эксперт.