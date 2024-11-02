«Кошмар лейбористов»: что хочет новый лидер британских консерваторов

В 2020-2022 гг. она была министром финансов и занимала ряд других постов. В июле 2022 г., после отставки Бориса Джонсона с поста премьера и лидера тори, она впервые выдвинула свою кандидатуру на пост лидера партии, но затем стала госсекретарем по международной торговле и проработала в этой должности до 2023 г. После отставки с поста премьера Лиз Трасс в октябре 2022 г. Баденок поддержала Сунака. В его кабинете она была министром по вопросам равноправия, министром внешней торговли и министром предпринимательства и торговли. Сейчас она занимает в «теневом кабинете» пост министра ЖКХ, общин и местного самоуправления.