Университету Жириновского выделят 500 млн рублей в 2025 году

Университету Жириновского выделят 500 млн рублей в 2025 годуСубсидии получит и партийный проект «Справедливой России»
Университету мировых цивилизаций имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского в следующем году предлагается выделить 500 млн руб., следует из поправок к проекту федерального бюджета на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг. Такая мера предусмотрена в приложении о распределении субсидий на поддержку общественных и некоммерческих организаций (НКО).
Госдума приняла законопроект с основными параметрами бюджета во втором чтении 14 ноября, третье запланировано на 21 ноября.
Средства будут направлены на обеспечение бюджетных мест для обучающихся, повышение зарплаты профессорско-преподавательскому составу и персоналу, обеспечивающему учебный процесс, обновление оборудования материально-технической базы университета, оплату повышающейся стоимости коммунальных услуг, сказал «Ведомостям» депутат от ЛДПР, зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
Институт мировых цивилизаций был учрежден в 1999 г. Жириновским. Как утверждается на сайте вуза, он создан для того, чтобы предоставить «возможности получения качественного образования по доступной стоимости». Университет включает в себя более 20 направлений подготовки по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Там обучают, в частности, юриспруденции, экономике, государственному и муниципальному управлению, психологии, дизайну, журналистике. Цена на очное обучение в зависимости от факультета варьируется от 140 000 до 170 000 руб. в год.
Кому еще предоставят субсидии
Господдержку получат организации, занимающиеся поддержкой участников спецоперации и членов их семей, – АНО «Комитет семей воинов Отечества» (291 млн руб.) и Ассоциация ветеранов специальной военной операции (215 млн руб.), писали ранее «Ведомости». Помимо этого субсидии предоставят, например, организации ветеранов «Боевое братство» (331 млн руб.), Российскому союзу ветеранов Афганистана и спецопераций (89 млн руб.), Российскому союзу ветеранов (14 млн руб.), организации военных инвалидов «ВоИн» (25 млн руб.).
Субсидии также будут выделены НКО, которые специализируются на помощи детям. Среди них, например: Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям (200 млн руб.), Фонд защиты детей (25 млн руб.), региональная общественная организация содействия защите прав и интересов детей-инвалидов, инвалидов детства и их семей «Мария» (10 млн руб.).
Получат поддержку и правозащитные организации: 8 млн руб. предусмотрено фонду «Увековечения памяти жертв политических репрессий» и 7 млн руб. – Межрегиональному благотворительному фонду помощи заключенным.
Всего, по словам председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольги Занко, в следующем году бюджет на поддержку «третьего сектора» увеличат более чем на 30 млрд руб. по сравнению с 2024 г. – таким образом, он составит свыше 419 млрд руб.
Еще один партийный проект, которому выделят субсидии в размере 200 млн руб., – центр защиты прав граждан «Справедливой России» (СР). Идею открытия фонда защиты прав граждан в 2014 г. поддержал президент Владимир Путин, после чего годом позже стали открываться региональные отделения. Как говорится на сайте фонда, его сотрудники оказывают гражданам помощь в защите трудовых и пенсионных, коммунальных и социальных, потребительских и других гражданских прав. Сегодня открыто 115 центров в 83 регионах страны, включая Донецкую и Луганскую народные республики. На момент подготовки материала пресс-служба партии не ответила на запрос «Ведомостей».
Выделение бюджетных средств в 2025 г. на Университет им. Жириновского и проект СР происходит не впервые, их и раньше поддерживали таким образом, такая поддержка была и у КПРФ – это всегда было дополнительным аргументом для получения их лояльности к руководству Думы и правительству, вспоминает собеседник в «Единой России».
Выделение дополнительных средств проекту ЛДПР носит скорее символический, чем политический, характер, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Да, это лайк, который подчеркивает особое отношение исполнительной власти к ЛДПР», – рассуждает он. При этом данный жест, как и выделение средств фонду справороссов, не содержит никаких гарантий на прохождение в Госдуму в 2026 г., подчеркнул он в беседе с «Ведомостями».
Очевидно, что власть заинтересована в том, чтобы Университет им. Жириновского и фонд главы СР Сергея Миронова функционировали для того, чтобы показать, что у партий еще есть «некая политическая жизнь», говорит политолог Олег Бондаренко. По мнению же политолога Константина Калачева, внимание к ЛДПР связано с желанием власти сделать ее второй партией после «Единой России». Кроме того, по словам Бондаренко, Путин «очень ценит» Жириновского, о чем и свидетельствует подписанный президентский указ от 6 ноября о праздновании 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР в 2026 г. Жириновский скончался 6 апреля 2022 г. в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.