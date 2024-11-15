Университету Жириновского выделят 500 млн рублей в 2025 году

Очевидно, что власть заинтересована в том, чтобы Университет им. Жириновского и фонд главы СР Сергея Миронова функционировали для того, чтобы показать, что у партий еще есть «некая политическая жизнь», говорит политолог Олег Бондаренко. По мнению же политолога Константина Калачева, внимание к ЛДПР связано с желанием власти сделать ее второй партией после «Единой России». Кроме того, по словам Бондаренко, Путин «очень ценит» Жириновского, о чем и свидетельствует подписанный президентский указ от 6 ноября о праздновании 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР в 2026 г. Жириновский скончался 6 апреля 2022 г. в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.