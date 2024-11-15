ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 76,3% опрошенных россиян

Показатель одобрения деятельности президента России Владимира Путина за неделю снизился на 0, 2 п. п и составил 76,3%. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,8% респондентов (на 0,6 п. п. меньше, чем неделей ранее). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с 5 по 10 ноября.