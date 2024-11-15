ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 76,3% опрошенных россиян

ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 76,3% опрошенных россиянНа прямой вопрос о доверии президенту положительно ответили 78,8% респондентов
Показатель одобрения деятельности президента России Владимира Путина за неделю снизился на 0, 2 п. п и составил 76,3%. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,8% респондентов (на 0,6 п. п. меньше, чем неделей ранее). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с 5 по 10 ноября.
Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 51,8% (показатель продемонстрировал рост на 0,2 п. п. за неделю) и 50,0% (на 0,2 п. п. меньше, чем неделей ранее) соответственно.
Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 60,3% опрошенных (на 0,5 п. п. меньше), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 31,1% (больше на 0,4 п. п. за неделю), лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову – 26,9% (на 0,6 п. п. меньше), главе ЛДПР Леониду Слуцкому – 21,9% (рост на 1,9 п. п. за неделю), лидеру «Новых людей» Алексею Нечаеву – 8,9% респондентов (за неделю показатель не изменился).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 36,5% (на 1,7 п. п. меньше), ЛДПР – 10,1% (на 0,7 п. п. больше), КПРФ – 9,9% (на 0,2 п. п. больше, чем неделей ранее), «Новые люди» – 6,0% (показатель снизился на 0,1 п. п.) и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 3,6% ( на 0,6 п. п. меньше).
По данным опроса фонда «Общественное мнение», уровень доверия россиян Путину составляет 79%, столько же опрошенных положительно оценивают его работу. Положительно оценили работу правительства 51% респондентов (уменьшение на 3 п. п.). О том что Мишустин работает хорошо, заявили 55% опрошенных (на 1 п. п. больше).
Уровень поддержки «Единой России» уменьшился на 5 п. п. и составил 43%, КПРФ – 9% (на 1 п. п. больше), ЛДПР – 8% на 2 п. п меньше), «Справедливой России» – 3% (без изменений), «Новых людей» – 4% (рост на 1 п. п.).