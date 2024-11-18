Вакансия сенатора для экс-губернатора Ростовской области откроется 20 ноября

Вакансия сенатора для экс-губернатора Ростовской области откроется 20 ноябряВ этот день Совет Федерации досрочно прекратит полномочия Ирины Рукавишниковой
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, представляющая в верхней палате парламента заксобрание Ростовской области, написала заявление о досрочном сложении полномочий, которое будет рассмотрено на пленарном заседании 20 ноября. Об этом «Ведомостям» сообщил председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко. Рукавишникова заседает в СФ с 2018 г., с 20 сентября 2023 г. ее полномочия были продлены на пять лет. До карьеры сенатора Рукавишникова на протяжении пяти лет была вице-спикером заксобрания Ростовской области, параллельно возглавляла комитет по законодательству, государственному строительству и правопорядку. «Ведомости» направили запрос представителю сенатора о ее дальнейшем трудоустройстве.
Ожидается, что вакантное место в СФ займет Василий Голубев, досрочно покинувший пост губернатора Ростовской области 4 ноября. Первым такое продолжение карьеры для 67-летнего политика анонсировал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 14 ноября Голубев, возглавлявший список «Единой России» на выборах депутатов заксобрания Ростовской области 2023 г., получил мандат депутата. Кресло освободилось после досрочной отставки депутата Николая Беляева. В соответствии с законом «О порядке формирования СФ» сенатором от органа законодательной власти региона может стать только член этого законодательного органа. «Ведомости» направили запрос в заксобрание Ростовской области.
Голубев был одним из немногих оставшихся губернаторов-долгожителей. Пост главы Ростовской области он занимал с 2010 г. Врио губернатора региона был назначен генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Голубев объяснил свою отставку переходом на другую работу, но не уточнил, на какую именно. Срок его полномочий должен был завершиться в 2025 г.
Переход губернатора после отставки в СФ – довольно типовой сценарий, хотя в последнее время это чаще стало призом, а не предсказуемым переводом, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Символически это означает как минимум защиту от правоохранителей (не гарантированную, но вероятную) главе региона, хотя и не защищает его команду. А в последнее время с такими проблемами сталкивается все больше экс-чиновников – например, [бывший первый замминистра обороны России Руслан] Цаликов пока не пробился в СФ [от парламента Тувы]», – сказал он «Ведомостям». По словам Виноградова, «если нет острой очереди» желающих занять место сенатора от региона, на этой позиции вполне реально проработать 5–10 лет. «Долгожителями» являются спикер СФ Валентина Матвиенко (экс-губернатор Санкт-Петербурга) и Виктор Кресс (экс-губернатор Томской области) – оба заседают в верхней палате парламента около 15 лет. В то же время бывший губернатор Вологодской области Олег Кувшинников проработал в СФ меньше года.
СФ задумывался как палата регионов, поэтому опыт и навыки бывших губернаторов в нем востребованы, замечает политолог Константин Калачев. По его словам, чаще всего они задерживаются в палате на весь срок работы нового главы региона. Раньше уход губернаторов в СФ был более распространенной и стандартной практикой, напоминающей почетную отставку, говорит политолог Ростислав Туровский. «Со временем, отработав один или два срока, губернаторы окончательно уходили с политической сцены за редкими исключениями. В последнее время даже переход в СФ перестал быть гарантированным, что показали судьбы Кувшинникова и [экс-губернатора Самарской области Дмитрия] Азарова. Поэтому вариант с Голубевым можно считать для него удачным», – сказал эксперт «Ведомостям».