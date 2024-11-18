Вакансия сенатора для экс-губернатора Ростовской области откроется 20 ноября

Переход губернатора после отставки в СФ – довольно типовой сценарий, хотя в последнее время это чаще стало призом, а не предсказуемым переводом, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Символически это означает как минимум защиту от правоохранителей (не гарантированную, но вероятную) главе региона, хотя и не защищает его команду. А в последнее время с такими проблемами сталкивается все больше экс-чиновников – например, [бывший первый замминистра обороны России Руслан] Цаликов пока не пробился в СФ [от парламента Тувы]», – сказал он «Ведомостям». По словам Виноградова, «если нет острой очереди» желающих занять место сенатора от региона, на этой позиции вполне реально проработать 5–10 лет. «Долгожителями» являются спикер СФ Валентина Матвиенко (экс-губернатор Санкт-Петербурга) и Виктор Кресс (экс-губернатор Томской области) – оба заседают в верхней палате парламента около 15 лет. В то же время бывший губернатор Вологодской области Олег Кувшинников проработал в СФ меньше года.