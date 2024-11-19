Четыре ключевых члена кабинета Армении ушли в отставку

Ранее 15 ноября Пашинян раскритиковал работу правоохранительных органов, заявив, что его «чаша терпения переполнена». По словам премьер-министра, население армянских деревень еще с 2018–2019 гг., т. е. с момента прихода к власти самого Пашиняна, жалуется на коррупцию и разгул криминала. «Как боялись они в свое время тех или иных лиц, так и продолжают бояться. Так что получается – власть в Армении слабая? Извините, но это означает, что слабы силовые структуры», – сказал армянский премьер. Он также отметил, что не может «влезать во все детали» антикоррупционной политики, о важности успехов в которой он говорил не раз за последние 3–4 года. «Я прямо вам заявляю – конец этому пришел. Мне уже нечего вам отдавать, все, о чем вы просили, я уже дал. Я ни во что не вмешивался, но терпеть далее не намерен», – заявил Пашинян.