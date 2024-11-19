Четыре ключевых члена кабинета Армении ушли в отставку

Четыре ключевых члена кабинета Армении ушли в отставкуРанее премьер Никол Пашинян критиковал их
Несколько высокопоставленных членов правительства Армении ушли в отставку. Как написал премьер Никол Пашинян на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена), он сам попросил их покинуть свои посты. «Причины обращения с такой просьбой не личные, а системные, о чем я говорил публично. В то же время я не могу отрицать их заслуги в развитии нашей государственности и благодарю всех за вклад и понимание моей просьбы», – подчеркнул Пашинян.
Свои должности оставили министр внутренних дел Ваге Казарян, глава Антикоррупционного комитета Сасун Хачатрян, руководитель Следственного комитета Аргишти Кярамян, глава Комитета госдоходов (налоговой службы) Рустам Бадасян и министр территориального управления Гнел Саносян.
Как заявил Кярамян, его отставка объясняется «переоценкой ситуации, связанной с функционированием правоохранительной системы». Кроме этого издание Radar Armenia сообщает, что свои полномочия также сложат депутаты парламента Армении от правящей партии «Гражданский договор» Овик Агазарян и Нарек Зейналян.
Ранее 15 ноября Пашинян раскритиковал работу правоохранительных органов, заявив, что его «чаша терпения переполнена». По словам премьер-министра, население армянских деревень еще с 2018–2019 гг., т. е. с момента прихода к власти самого Пашиняна, жалуется на коррупцию и разгул криминала. «Как боялись они в свое время тех или иных лиц, так и продолжают бояться. Так что получается – власть в Армении слабая? Извините, но это означает, что слабы силовые структуры», – сказал армянский премьер. Он также отметил, что не может «влезать во все детали» антикоррупционной политики, о важности успехов в которой он говорил не раз за последние 3–4 года. «Я прямо вам заявляю – конец этому пришел. Мне уже нечего вам отдавать, все, о чем вы просили, я уже дал. Я ни во что не вмешивался, но терпеть далее не намерен», – заявил Пашинян.
Отставки в правительстве Армении – вполне логичный и закономерный шаг, говорит политолог, доцент МГИКа Артур Атаев. Все дело в том, что Пашинян перекладывает ответственность за недостатки своей собственной политики на правительство, продолжает эксперт. «Ни один инфраструктурный проект, ни одно обещание в сфере борьбы с коррупцией так и не были исполнены. Ни один из лозунгов, с которыми пришел к власти Пашинян, не был претворен в жизнь. Это абсолютно логичный, естественный для политика шаг, когда следует переложить ответственность со своей персоны на других высокопоставленных политических деятелей», – объясняет Атаев.