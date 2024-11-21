ЛДПР получит в Госдуме комитет по охране здоровья

По словам другого источника, близкого к АП, в рамках незавершенной ротации руководства комитетов обсуждался вариант, когда руководство именно этим комитетом будет отдано ЛДПР. Главным претендентом на эту должность рассматривался Леонов, который является выходцем из медицинской среды и после смены лидера партии получил фракционную должность. Леонов является кандидатом медицинских наук. После окончания Смоленского медуниверситета в 2008 г. он защитил диссертацию по теме «Комплексная оценка функциональной активности аутотрансплантатов селезенки у крыс». Политическую деятельность начал как помощник Алексея Островского в бытность того депутатом, затем избирался местным депутатом. После того, как Островский стал губернатором, стал координатором реготделения партии и избрался депутатом облдумы (2013 г.), после переизбрания в 2018 г. сначала был делегирован в Совет Федерации в рамках партийного соглашения с ЕР, а в 2021 г. избрался по Рославльскому одномандатному округу в Госдуму. В 2023 г. вошел в состав высшего совета партии.