ЛДПР получит в Госдуме комитет по охране здоровья

ЛДПР получит в Госдуме комитет по охране здоровьяВместо единоросса Бадмы Башанкаева его может возглавить Сергей Леонов
В Госдуме сменится председатель комитета по охране здоровья. Вместо Бадмы Башанкаева («Единая Россия») его вскоре может возглавить Сергей Леонов из ЛДПР. Об этом «Ведомостям» сообщили три человека: один близкий к администрации президента (АП), один близкий к «Единой России» и один близкий к руководству думского комитета. Вечером 21 ноября постановление о назначении Леонова главой комитета и перехода Башанкаева с этой должности разместили на сайте Госдумы.
Оба депутата отказались от комментариев «Ведомостям». По словам источника, близкого к руководству комитета, Башанкаев после «рокировки» может занять должность первого заместителя председателя комитета, это же следует и из постановления. Его работа будет сфокусирована на важных партийных проектах. В АП вопросов к нему нет, а перестановки связаны с недовольством ЛДПР низкой представленностью членов фракции в руководстве комитетов (14 ноября руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий встречался с президентом РФ Владимиром Путиным – «Ведомости»).
Близкий к «Единой России» источник «Ведомостей» говорит, что основную роль сыграла необходимость сохранения межфракционного баланса при распределении руководящих должностей в комитетах. Ранее комитет по спорту отошел в рамках пакетного соглашения от ЛДПР «Единой России» (экс-министру Олегу Матыцину). Башанкаев же продолжит представлять фракцию единороссов в комитете по охране здоровья в качестве первого заместителя, и он будет максимально востребован, говорит собеседник «Ведомостей». Башанкаев опытный специалист, претензий к его работе на Охотном ряду у партии нет, подчеркнул источник.
Башанкаев возглавил думский комитет по охране здоровья в июне 2023 г. после ухода с этого поста Дмитрия Хубезова. После начала мобилизации Хубезов вызвался пойти добровольцем на спецоперацию, он работал в военном госпитале под Лисичанском. В октябре 2024 г. Хубезов возглавил министерство здравоохранения в Республике Алтай. Таким образом он попал в команду нового главы региона Андрея Турчака. Башанкаев избирался в Госдуму в 2021 г. впервые. Как врач специализируется на онкоколопроктологии. До перехода в ГД был медицинским директором центра хирургии GMS Hospital. Как и Хубезов, будучи депутатом, ездил в зону боевых действий, а также обучал первой помощи жителей приграничных с ней регионов.
По словам другого источника, близкого к АП, в рамках незавершенной ротации руководства комитетов обсуждался вариант, когда руководство именно этим комитетом будет отдано ЛДПР. Главным претендентом на эту должность рассматривался Леонов, который является выходцем из медицинской среды и после смены лидера партии получил фракционную должность. Леонов является кандидатом медицинских наук. После окончания Смоленского медуниверситета в 2008 г. он защитил диссертацию по теме «Комплексная оценка функциональной активности аутотрансплантатов селезенки у крыс». Политическую деятельность начал как помощник Алексея Островского в бытность того депутатом, затем избирался местным депутатом. После того, как Островский стал губернатором, стал координатором реготделения партии и избрался депутатом облдумы (2013 г.), после переизбрания в 2018 г. сначала был делегирован в Совет Федерации в рамках партийного соглашения с ЕР, а в 2021 г. избрался по Рославльскому одномандатному округу в Госдуму. В 2023 г. вошел в состав высшего совета партии.
В подготовке материала принимала участие Лилия Бирюкова